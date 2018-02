Lưu Tuấn - Hoàng đế loạn luân thông dâm để lại tiếng xấu muôn đời

Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn và nghi án loạn luân với mẹ ruột được xem là trường hợp duy nhất và cũng là một trong những mối quan hệ "nhục nhã" nhất lịch sử Trung Hoa.

Lưu Tuấn (430 – 464) là một hoàng đế triều Lưu Tống. Năm 24 tuổi, Lưu Tuấn nổi dậy giết chết anh trai Lưu Thiệu (khi đó đang làm hoàng đế) rồi chiếm đoạt ngai vàng.

Sau khi lên ngôi, Lưu Tuấn đã loạn luân với tất cả các con gái của Lưu Nghĩa Tuyên (tức là mối quan hệ loạn luân giữa anh em họ).

Lưu Nghĩa Tuyên khi đó là thống đốc Kinh Châu, cũng là chú ruột Lưu Tuấn. Lưu Nghĩa Tuyên là người có công lớn đưa Lưu Tuấn lên ngôi.

Cũng chính vì hành vi dâm loạn này của Lưu Tuấn mà Lưu Nghĩa Tuyên cùng 100.000 quân đã nổi dậy. Cuộc nổi dậy nhanh chóng bị Lưu Tuấn đàn áp. Vị vua tàn bạo này thậm chí đã thẳng tay giết chết chú ruột cùng 16 người họ hàng có tham gia vào cuộc binh biến này.

Tuy nhiên sự tàn bạo và dâm loạn của vị vua này chưa dừng lại ở đó. Lưu Tuấn thậm chí còn thông dâm cùng mẹ ruột của mình là Lộ Thái hậu.

Tuy vẫn còn nhiều "điểm mờ" nhưng câu chuyện loạn luân của Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn và Lộ thái hậu vẫn được nhắc tới như là một trong những câu chuyện nhục nhã nhất lịch sử Trung Hoa.

Theo tài liệu ghi chép lại, Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn vốn là con trai thứ 3 của Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long, trước khi kế vị được phong là Hiếu Lăng Vương.

Được biết, sau khi sinh con trai Lưu Tuấn không được bao lâu thì Lộ Huệ Nam bị mất đi sự sủng ái của Tống Văn Đế. Chính vì thế, Lưu Tuấn bị vua Tống Văn Đế buộc phải rời hoàng cung đến vùng đất được phong là Vũ Lăng để sinh sống khi chỉ mới 5 tuổi. Vì con trai còn nhỏ nên Lộ Huệ Nam xin phép vua đi theo để chăm sóc con mình. Năm ấy, Lộ Huệ Nam 24 tuổi.

Khi Lưu Tuấn đến tuổi trưởng thành theo luật lệ Lộ Huệ Nam buộc phải về cung nhưng cả 2 mẹ con không ai muốn rời xa nhau.

Sau khi lật đổ Lưu Thiệu đang mang tội giết cha làm phản, Lưu Tuấn lên ngôi hoàng đế, phong cho Lộ Huệ Nam làm hoàng thái hậu, lập phi tử là Vương thị lên làm hoàng hậu.

Theo ghi chép lại thì vụ việc loạn luân bị phát hiện sau khi Lưu Tuấn mở yến tiệc sắc phong và thưởng cho người có công.

Khởi đầu do uống rượu nhiều nên 2 mẹ con Lưu Tuấn và Lộ thái hậu lao vào nhau "mây mưa" mà không nề hà luật lệ loạn luân.

Sau đấy, do ngựa quen đường cũ, mẹ con Lưu Tuấn và Lộ Thái Hậu vẫn duy trì mối quan hệ loạn luân của mình tại điện Hiển Dương. Lộ thái hậu ban đầu vì thương yêu mà chiều theo ý của Lưu Tuấn nhưng sau đó lâu dần thì hai người sống với nhau như vợ chồng chứ không còn là mẹ con nữa.

Thực hư lời giải từ quá khứ

Tuy có nhiều tin đồn thổi nhưng quả thật không có quá nhiều tài liệu sử sách ghi lại nghi án loạn luân này. Một số tài liệu còn lưu giữ lại còn có Ngụy Thư hay Nam Sử Tống Thư có nhắc tới mối tình ít ai tưởng tượng được này.

Tài liệu quan trọng nhất thì là Ngụy Thư có ghi lại về mối quan hệ đầy nghi vấn của Lưu Tuấn và Lộ thái hậu, tuy nhiên không có phân tích gì nhiều. Sách “Nam Sử - Tống Thư” có chép, vào thời Tống Hiếu Vũ Đế thời Nam Triều, “Lộ thái hậu ở Điện Hiển Dương, hoàng thượng thường vào ở tại phòng ngủ của thái hậu vì thế trong dân gian thường đồn đoán chuyện không hay…”

Theo tài liệu trên wikipedia cũng có đề cập Tống Hiếu Vũ Đế là "Ông thường được đánh giá là một vị hoàng đế có năng lực, song lỗ mãng và loạn luân." Trong đó cũng có nhắc tới chi tiết cụ thể rằng: "Đến năm 459, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Lưu Đản sẽ nổi loạn hoặc Hiếu Vũ Đế có hành động chống lại Lưu Đản, và đáp lại, Lưu Đản đã lập nên tuyến phòng thủ hùng mạnh xung quanh Quảng Lăng. Trong khi đó, theo các tấu trình về các tội của Lưu Đản (do chính Hiếu Vũ Đế xúi giục), Hiếu Vũ Đế đã ban một chiếu chỉ giáng Lưu Đản xuống tước hầu, và cùng lúc đó đã cử tướng Viên Điền và Đới Minh Bảo thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Giang Lăng. Tuy nhiên, khi họ đến gần, Lưu Đản đã phát hiện ra và tiến hành phản kích, giết chết Viên Điền. Lưu Đản bố cáo thiên hạ rằng Hiếu Vũ Đế có các mối quan hệ loạn luân (trong đó có một điểm được một số sử gia tin là đúng, đó là Hiếu Vũ Đế đã có mối quan hệ loạn luân với mẫu thân là Lộ Thái hậu). Điều này đã chọc giận Hiếu Vũ Đế, và ông đã cho tàn sát gia đình các thuộc hạ của Lưu Đản."

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng sở dĩ rất ít tài liệu ghi chép lại về chuyện loạn luân tày trời của Lưu Tuấn có lẽ một phần do độ nhạy cảm của nó nên các nhà làm sử Trung Quốc đã cố gắng né tránh. Vì thế, đến thời đại bây giờ người ta vẫn không rõ liệu việc loạn luân chỉ là 1 lần "sự cố" do say rượu hay kéo dài suốt 20 năm.

Trong cuốn “Ngụy thư” có ghi: “Tuấn dâm loạn vô độ, thông dâm cùng Lộ Thái hậu, tiếng xấu vang khắp."

Sau khi Lưu Tuấn qua đời, chính con trai Lưu Tử Nghiệp (cũng là một kẻ dâm loạn) đã chỉ thẳng vào bức họa của cha mình mà nói rằng: “Phụ thân quá mức hiếu sắc, không biết tôn ti trật tự.”

