Ngắm người đẹp khỏa thân, người đàn ông suýt thiệt mạng

Một người đàn ông giấu tên đã bất ngờ lên cơn đau tim sau khi ngắm nhìn một người phụ nữ đẹp khi tới thăm bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng Uffizi Gallery ở Ý.

Sự việc xảy ra khi một người đàn ông 70 tuổi, giấu tên tới bảo tàng nghệ thuật Uffizi Gallery. Tại đây, ông đã bị thu hút bởi bức tranh "Sự ra đời của thần Vệ nữ" – kiệt tác của thế kỷ 15 do họa sĩ Botticelli vẽ. Thần Vệ nữ - nàng Venus khỏa thân là biểu trưng của tình yêu và sắc đẹp trong bức tranh này từng được nhiều bảng xếp hạng ca ngợi là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất nhì mọi thời đại.

Bức tranh "Sự ra đời của thần Vệ nữ".

Có lẽ vì quá mê say vẻ đẹp của vị nữ thần trong tranh, người đàn ông đã bất ngờ khởi phát một cơn đau tim khá nghiêm trọng. Nhiều người nghi ngờ có lẽ ông đã bị ngừng tim do tim ngừng bơm máu, hoặc có thể ông có cục máu đông khiến máu không thể lưu thông tới tim. May mắn thay, khi có tới 4 bác sĩ tim mạch cũng tới thăm phòng triển lãm và đã kịp thời cứu người đàn ông qua cơn nguy kịch.

Sau đó, ông đã được chuyển tới bệnh viện Careggi, Florence và đang dần phục hồi. Các bác sĩ chẩn đoán ông đã mắc hội chứng Stendhal's.

Hội chứng Stendhal's không phải là một căn bệnh được ngành y tế công nhận. Nó được đặt theo tên của nhà văn người Pháp thế kỷ 19 Marie-Henri Beyle, người được biết đến nhiều hơn với bút danh Stendhal. Trong tác phẩm của minh, ông đã mô tả các triệu chứng như tim đập nhanh, "cảm giác sợ hãi, như thoát ra khỏi cuộc sống" khi thấy vẻ đẹp siêu phàm của nhà thờ Basilica di Santa Croce (Ý).

Ngày nay, hội chứng Stendhal's được dùng để mô tả tình trạng với các biểu hiện chóng mặt, ngất xỉu, ảo giác, tim đập nhanh khi nhìn thấy một điều gì đó ngoài sức tưởng tưởng.

Bác sĩ tâm thần người Ý Graziella Magherini, người làm việc tại bệnh viện Santa Maria Nuova ở Florence, đã ghi nhận 106 trường hợp tương tự từ năm 1977 đến 1986. Nhiều người trong số những bệnh nhân này đều gặp phải hội chứng khi đến thăm phòng trưng bày hay bảo tàng của thành phố. Họ cũng trải qua những cơn choáng váng, đánh trống ngực, ảo giác, kiệt sức và thậm chí mất nhận thức.

Giám đốc của bảo tang Ufffizi, Eike Schmidt cũng cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên có người bị bệnh ở Uffizi. Điều đó xảy ra không ít, đặc biệt là trước các tác phẩm lớn như của tác giả Botticelli và Caravaggio's Med Medusa ".

Ông Schmidt cho hay một vị khách đã ngất xỉu trước bức tranh về Medusa hồi đầu năm 2018. Trong khi một người khác bị động kinh khi nhìn vào bức tranh Primavera của Botticelli năm 2016.