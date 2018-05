Ngỡ con đang hạnh phúc, cha mẹ sốc khi biết con bị chồng giết cách đây 8 năm

(Dân Việt) Nhiều năm theo đuổi, tưởng chừng vụ án sẽ không thể giải quyết được, cảnh sát cho biết cuối cùng họ đã tóm được kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc với cô gái tuổi teen Tracy Gilpin vào hơn 8 năm trước.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hơn 8 năm sau khi sát hại vợ cũ, hung thủ (áo xanh, bịt mặt) đã bị sa lưới. Vụ án bế tắc hơn 8 năm Sáng sớm một ngày tháng 9/2008, người dân ở phía tây nam thành phố Najafgarh, bang Delhi khi đang lưu thông trên đường Surakhpur phát hiện thấy thi thể một người phụ nữ trong bụi cây ngay cạnh nhà máy sản xuất gỗ. Xét nghiệm pháp y cho thấy xương sọ của nạn nhân đã bị nứt, nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương nặng vùng đầu và gương mặt thì bị phá hủy hoàn toàn. Theo nhận định của cảnh sát, hung thủ sau khi giết chết nạn nhân đã làm cách này để gây khó khăn cho việc nhận diện, xác định danh tính. Mục đích này của hung thủ dường như đã đạt được. Với những vụ án có sự tính toán và sắp xếp cẩn thận, hung thủ dường như rời khỏi hiện trường mà không để lại manh mối nào. “Nhiều tháng trôi qua, cuộc điều tra không có nhiều tiến triển, manh mối về cả nạn nhân lẫn bị cáo cũng hết sức mong manh”, đại diện cảnh sát cho biết. Sau hơn một năm điều tra không mang lại kết quả, tổ chuyên án được lệnh giải tán, các thành viên trong tổ cất chồng hồ sơ vào phòng lưu trữ và vụ án chính thức đi vào ngõ cụt. Tháng 4/2017, sau hơn 8 năm diễn ra vụ án bí ẩn, những manh mối đầu tiên vô tình được hé mở khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông tên là Rahul (30 tuổi) có liên quan đến vụ gây rối trên địa bàn. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra Rahul có liên quan đến vụ án năm xưa. Cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ đã mang lại kết quả với nghi phạm chính được xác định là Bijender alias Rinku (28 tuổi). Theo lời khai của Rahul, nạn nhân Aarti chính là vợ của Rinku. Cô đã bị chồng mình bóp cổ chết vào ngày 23/9/2008 với sự giúp đỡ của Rahul. Sự thật sáng tỏ Thông tin được chuyển tới gia đình cô gái. Lúc này, tất cả người thân của cô đều vô cùng “sốc” bởi trong hơn 8 năm qua, họ vẫn nghĩ rằng Aarti đang sống hạnh phúc khi kết hôn lần thứ hai với con trai của một luật sư, sau cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều sóng gió với Rinku. Theo cáo trạng, Aarti và Rinku về cùng một nhà vào năm 2006, nhưng mối quan hệ đầy rẫy những mâu thuẫn không thể hóa giải mà nguyên nhân chính xuất phát từ thói vũ phu, lười lao động, ham mê rượu chè của Rinku. Ngày Aarti mất tích, Rinku đã đến gặp bố mẹ vợ và nói với họ rằng Aarti đã bỏ nhà đi với một người đàn ông khác. Cảnh sát cho biết, Rinku đã buộc vợ mình ký vào tờ giấy trắng và sau này anh ta sử dụng để viết một bức thư giả, lấy danh nghĩa cô để gửi cho cha mẹ thông báo rằng đã kết hôn với con trai một luật sư. Trong lá thư có đoạn yêu cầu cha mẹ không liên lạc vì Aarti không muốn chồng mới phát hiện ra quá khứ của mình. Hiểu rõ cuộc sống địa ngục mà con gái mình phải chịu đựng, các thành viên trong gia đình cô cứ nghĩ rằng con mình đang có cuộc sống tốt đẹp nên đã cố gắng không liên lạc với cô. Về phía Rinku, sau khi giết chết vợ, người này đã bán nhà và chuyển tới thành phố khác. Năm 2009, anh ta kết hôn. “Suốt hơn 8 năm qua, chúng tôi lúc nào cũng mong rằng hung thủ sẽ được nhận diện. Khi nhận được thông tin cập nhật về tên nghi phạm đã bị bắt, chúng tôi thật sự rất vui mừng và hy vọng rằng công lý cuối cùng sẽ được trả lại”, một trong những cảnh sát tham gia vụ án năm xưa cho hay. ----------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 16/5/2018.

