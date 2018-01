Nguyễn Quang Định và đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia

Tội phạm trộm thường có thủ đoạn tinh vi, luôn chuẩn bị rất kỹ trước khi “hành nghề”, và đặc biệt luôn biết tẩu tán tang vật để đối phó với việc điều tra, xử lý. Chính vì thế, để có thể đập tan đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia của Nguyễn Quang Định và đồng bọn, các cán bộ Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đã phải vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại mà chỉ người trong cuộc mới hình dung được...

1. Trung tá Phan Quang Vinh, Phó đội trưởng Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu (CTPXPSH), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội có vóc người cao lớn, khuôn mặt điển trai. Nếu chỉ “trông mặt mà bắt hình dong” thì ít người nghĩ anh là cảnh sát hình sự. Trung tá Vinh và tổ công tác thuộc Đội CTPXPSH chính là những “kiến trúc sư” của chuyên án.

Sau một thời gian dài tổ chức trinh sát, thu thập thông tin, tổ công tác Đội CTPXPSH đã phát hiện đường dây tội phạm chuyên tổ chức trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia do các đối tượng Nguyễn Quang Định, Hạ Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ, Đỗ Văn Khoa... cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP, mà trực tiếp là Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP, lực lượng cảnh sát hình sự đã thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm chặt đứt toàn bộ đường dây.

Do yếu tố bí mật của chuyên án mà việc tổ chức xác minh các đối tượng nghi vấn liên quan trong đường dây tội phạm này được các trinh sát triển khai hết sức thận trọng. Cũng để giữ bí mật mà suốt gần một năm trời, Trung tá Vinh cùng các đồng đội ở Phòng CSHS phải thực hiện hàng trăm chuyến công tác tại rất nhiều tỉnh, TP như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM, Bình Phước, Tây Ninh... để dựng “chân dung” chi tiết của các đối tượng. Từ đối tượng chủ mưu cầm đầu cho đến đối tượng chuyên trộm cắp, đối tượng chuyên vận chuyển, tiêu thụ...

Ban chuyên án gọi loa yêu cầu người nhà của Nguyễn Quang Định tại Kim Lũ (Sóc Sơn) chấp hành lệnh khám xét.

“Việc xác minh các đối tượng từ số “0” cho đến lúc lập thành hồ sơ, có đủ ảnh cùng bản lý lịch của mấy chục đối tượng trong đường dây thực sự đã ngốn đi không biết bao nhiêu thời gian, công sức của anh em trong đội. Cũng liên tiếp trong nhiều tháng trời tôi ít khi có mặt ở nhà để ăn cơm cùng vợ con. Dĩ nhiên gia đình người thân cũng chỉ biết là đi công tác. Phải đến khi phá xong chuyên án thì mọi chuyện mới có thể vỡ lẽ” - Trung tá Vinh nhớ lại.

Quá trình tổ chức xác minh đối tượng Nguyễn Quang Định, các trinh sát đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Là đối tượng truy nã, Định thường xuyên trốn chui trốn lủi tại nhà anh trai ở thôn Xuân Dương (Kim Lũ, Sóc Sơn). Trong khi bố mẹ, vợ hắn lại sống ở khu lán trại cách đó chừng nửa cây số. Xung quanh nhà anh trai hắn gắn nhiều camera đã đành, mà cũng toàn là nhà anh em họ hàng.

Chính vì thế mà chỉ cần một người lạ xuất hiện ngay lập tức sẽ có “chim lợn” báo cho Định biết để trốn. Các trinh sát phải thông qua nhiều kênh gián tiếp đã thu thập được những thông tin về cá nhân cũng như hành vi phạm tội của Định.

Mặt khác trong các năm từ 2014 đến 2016, Phòng CSHS đã điều tra khám phá hàng chục ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội, tuy nhiên khi tổ chức xác minh thì phát hiện số lượng xe mà các đối tượng tiêu thụ trong nước so với lượng xe đã bị mất cắp thì có độ “vênh” rất lớn. Chỉ sau khi phá chuyên án, Cơ quan công an mới có câu trả lời về số lượng hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe máy tang vật đã biến đi đâu.

Do nhà máy sản xuất xe Honda chỉ đặt tại Việt Nam, mà nhu cầu sử dụng từ phía biên giới khá lớn. Chính vì vậy rất nhiều xe máy trộm cắp đã được các đối tượng vận chuyển qua các đường tiểu mạch để trở thành những món hàng “hot” bên nước bạn. Một điểm đặc biệt là người dân Trung Quốc ở giáp ranh Quảng Ninh, Lạng Sơn rất chuộng những loại xe ga cao cấp như SH, SH mode, Airblade. Còn phía các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum bên Campuchia thì ưa dùng những xe bình dân như Honda Wave, Lead...

2. Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, việc đấu tranh triệt phá tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc dạng khó nhất trong các loại tội phạm hình sự. Bởi thường các đối tượng trộm cắp đều rất tinh ranh, trước khi gây án đều có sự chuẩn bị trước. Đồng thời, để có thể bắt quả tang đối tượng là không hề dễ dàng. Mặt khác để truy tố được đối tượng thì phải thu hồi được tang vật.

Chính những điều đó khiến việc tổ chức chuyên án phải rất cẩn thận, kỹ lưỡng thì mới có thể đạt được kết quả cao nhất, không chỉ bắt giữ đối tượng mà còn phải truy tố ra trước pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp và răn đe tội phạm.

Được biết, trong số 17 đối tượng đã bị Cơ quan công an khởi tố và viện kiểm sát đồng cấp phê chuẩn thì có những đối tượng từng bị công an nhiều tỉnh, thành phố tạm giữ về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Tuy nhiên, do yêu cầu pháp luật chưa đảm bảo nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm tài liệu.

Ngay chính đối tượng Hạ Văn Dũng từng bị đưa về Phòng CSHS để đấu tranh khoảng 1-2 năm trước, nhưng kết quả đấu tranh còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ. Vì thế mà lần này, lực lượng điều tra đã dày công nghiên cứu, xây dựng phương án bắt gọn toàn bộ những đối tượng tiêu thụ cùng xe tang vật, khi đó mới khiến các đối tượng khác phải tâm phục khẩu phục”.

Các loại vam đối tượng dùng để phá khóa xe máy và Tang vật cơ quan công an thu giữ từ chuyên án.

Như đã đề cập ở kỳ trước, Hạ Văn Dũng có những thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với Cơ quan công an. Dù kiếm được khá nhiều tiền, nhưng Dũng lại tỏ ra “cao tay” trong việc che mắt lực lượng chức năng. Bản thân hắn là kẻ không nghề nghiệp, gia đình làm nông nghiệp, có bán hàng khô như măng khô, miến, mộc nhĩ.

Chính vì thế Dũng chỉ sử dụng một chiếc xe máy Dream cọc cạch, dù ngày nào hắn cũng hai lượt đi về giữa Sơn Tây - Thanh Trì với quãng đường khoảng 60km. Hắn cũng luôn mang đủ mũ bảo hiểm, gương chiếu hậu, giấy tờ xe... đề phòng bị kiểm tra dọc đường.

Cũng theo Cơ quan công an, bởi những vỏ bọc tinh vi nên ban đầu các trinh sát chỉ manh nha phát hiện một đối tượng ở Sơn Tây có liên quan đến hoạt động trộm cắp xe máy. Tuy nhiên sau khi mở rộng điều tra, các trinh sát đã thu thập được thông tin về một số hành vi bất thường của Dũng khi cứ đi đi về về giữa Sơn Tây và Thanh Trì mà gần như không có một việc gì cụ thể, đồng thời có những hoạt động bất minh về kinh tế.

Ban đầu, anh em trong Đội CTPXPSH Phòng CSHS đã hình dung về một “ông trùm” ngày ngày lái xe hơi đắt tiền để di chuyển, điều hành đường dây. Thế nên nhiều trinh sát đã “ngã ngửa người” khi phát hiện đối tượng chỉ dùng phương tiện là một chiếc xe máy cà tàng.

Các trinh sát hình sự mất cả tháng trời mới có thể xác định được đúng vị trí của “trại chó” ở xã Tả Thanh Oai - là nơi trung gian nhận xe tang vật giữa Dũng và các đối tượng trộm cắp. Bọn chúng hoạt động liều lĩnh đến mức khi Cơ quan công an bất ngờ ập vào “trại chó” bắt giữ các đối tượng, thì những xe máy trộm cắp vẫn tiếp tục được đưa lên xe khách giường nằm Bắc - Nam để chuyển cho các đối tượng tiêu thụ ở TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, khi bị đưa về cơ quan điều tra, Dũng đã giở rất nhiều “bài” để đối phó. Những ngày đầu hắn kiên quyết không khai nhận bất cứ điều gì. Thậm chí còn tự đập mặt vào bàn để “ăn vạ”, báo hại cán bộ Đội CTPXPSH phải gọi nhân viên y tế đến chăm sóc cho hắn. Sau vài ngày giở đủ trò không ăn thua, và đặc biệt khi thấy đồng bọn đã khai sạch thì cuối cùng Dũng buộc phải khai nhận tội.

Cũng theo Thượng tá Thái, không phải ngẫu nhiên mà chuyên án được xác lập từ tháng 1.2017, nhưng đến thời điểm cuối năm mới tổ chức triệt phá. Bởi đường dây trộm cắp xe gắn máy trong chuyên án này có đến 7 nhánh khác nhau, cộng với vài chục đối tượng tổ chức, trộm cắp, tiêu thụ. Nếu tổ chức phá án thiếu cẩn trọng thì sẽ “rút dây động rừng”, khiến cho đám “cá lớn” lọt lưới.

Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh chuyên án, có những thời điểm mà Ban chuyên án chuẩn bị tổ chức “cất vó”, thì một số đối tượng lại bị công an các địa phương khác tóm ở những vụ án khác; hoặc bị lực lượng cảnh sát giao thông, 141 “sờ gáy”... Chính những điều đó khiến thời điểm phá án phải thay đổi, kéo dài cho đến đúng những ngày cuối tháng 10 mới thực sự “chín muồi”.

3. Cũng theo Trung tá Vinh, qua chuyên án này Cơ quan công an đã làm rõ nhiều thủ đoạn của những đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.

Đối với nhóm đối tượng ở xã Xuân Thu, Kim Lũ (huyện Sóc Sơn) thì thường đi “ăn hàng” ở những quận, huyện giáp ranh tuyến đường cao tốc Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp như Tây Hồ, Cầu Giấy, huyện Đông Anh... Bọn chúng thường sử dụng xe máy Exciter 150cc, thường xuyên chạy với tốc độ rất cao trên các tuyến đường nhằm tránh sự truy đuổi của lực lượng công an.

Một số ổ nhóm khác lại thường “đi tuần” ở các tuyến phố nội đô, chỉ thoáng thấy sơ hở của người dân là ra tay trộm cắp. Có những trường hợp người dân dựng xe ở vỉa hè để vào mua hàng, dù đã khóa cổ nhưng chỉ cần một vài phút sơ hở là các đối tượng đã dùng vam phá khóa để nổ máy và phóng vút đi. Thậm chí có những đối tượng còn chuyên theo dõi các bà, các chị đi xe ga đắt tiền như SH rồi bám đuôi đằng sau.

Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Dũng - những đối tượng chuyên tiêu thụ xe trộm cắp của Định ở Đông Triều (Quảng Ninh).

Chỉ cần thoáng chút sơ suất là bọn chúng ra tay nẫng mất. Cũng có những ổ nhóm lại chuyên đi lang thang về đêm ở các khu trọ của sinh viên, người lao động. Phát hiện thấy sơ hở, chúng lập tức cắt khóa đột nhập vào nhà để trộm cắp.

Đánh giá về thủ đoạn của các đối tượng, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS cho chúng tôi biết, nhiều đối tượng trong đường dây là đối tượng tù tha về, đã từng hoạt động trộm cắp nay lại tiếp tục chỉ đạo đàn em gây án. Bọn chúng hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự liên kết hết sức chặt chẽ từ khâu trộm cắp đến khâu tiêu thụ. Một chiếc xe máy khi đã bị mất thì chỉ sau khoảng 9-10 giờ đồng hồ là có thể đã đến tay các đối tượng ở ngoài biên giới Việt Nam.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức chú ý, nâng cao cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình. Khi dừng đỗ để mua hàng, vào quán ăn uống... cần phải khóa cẩn thật, tốt nhất là để nơi có người trông giữ. Chủ xe cũng cần hạn chế để xe ngoài đường, ở nơi vắng vẻ ít người qua lại.

Bên cạnh đó cần trang bị thêm khóa càng, khóa chữ U để bảo vệ tài sản. Khi để xe trong sân nhà vẫn nên dùng khóa xích, khóa chữ U để hạn chế bị mất cắp. Ngoài ra khi mất xe, bị hại cần trình báo ngay cho Cơ quan công an nơi gần nhất.