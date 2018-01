Phiên tòa xét xử người mẹ giết con (Kỳ cuối): Bất ngờ

Phía công tố kiên định với chiến lược của mình. Theo họ Casey Anthony là kẻ nói dối chuyên nghiệp, đã giết con mình là Caylee và rồi tìm cách che giấu vụ giết người bởi cô ta đơn giản muốn được tự do.

Phía công tố một lần nữa đưa ra các bằng chứng của mình, song ở phần quan trọng nhất thì lại không đủ lí lẽ. Đơn giản là họ không làm thế nào để chứng tỏ Caylee đã bị giết như thế nào. Công tố viên Jeff Ashton quyết định đánh vào cảm xúc của bồi thẩm đoàn: “Chúng tôi chỉ hi vọng rằng chất chloroform đã được sử dụng trước khi băng dính được dùng, bởi như thế Caylee sẽ ra đi thanh thản hơn”.

Ashton khẳng định: “Song thực tế là nạn nhân đã chết bởi không thể thở. Cô bé chết vì có ba mảnh băng dính dán lên mũi và miệng. Cô bé chết vì mẹ cô quyết định rằng cuộc sống mà bà ta muốn còn quan trọng hơn. Khi có con, đứa con sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Trong vụ việc này, đã xảy ra sự va chạm giữa trách nhiệm, kì vọng đi theo và cuộc sống và Casey Anthony muốn có”. Vào cuối phiên tòa, phía luật sư biện hộ đã bác bỏ hoàn toàn giả thiết rằng, Casey Anthony bị cha mình lạm dụng, mà trên thực tế George tại tòa cũng bác bỏ điều đó.

Casey bật khóc khi được tòa tuyên trắng án. Ảnh: TL

Thay vào đó, họ tập trung vào việc gây bối rối cho bồi thẩm đoàn. Họ gọi lập luận của phía công tố là “huyễn tưởng”. Luật sư Baez tranh luận: “Có một câu hỏi không bao giờ được hồi đáp, câu hỏi quan trọng, mà không thể được chứng minh, đó là “Caylee đã chết như thế nào?”. Đó là lí do tại sao tất cả chúng ta lại ở đây. Không có gì phải tranh cãi về việc cô bé đã qua đời. Câu hỏi chính liên quan đến việc ngộ sát, lạm dụng trẻ em, và cáo buộc giết người rằng là cô bé đã chết như thế nào? Những câu hỏi đó vĩnh viễn không có lời đáp”.

Theo phía luật sư biện hộ, bị cáo Casey Anthony không có động cơ, đối xử với con rất tốt. Luật sư Baez cũng nhấn mạnh với bồi thẩm đoàn rằng không hề có nhân chứng nào chứng minh được Casey Anthony không phải là người mẹ tốt. Đến ngày 5.7.2011, bồi thẩm đoàn đã quay trở lại sau thời gian bàn luận với một phán quyết gây choáng váng. Bị cáo Casey Anthony không thành lập tội danh trong các cáo buộc giết người cấp độ 1, ngộ sát hay lạm dụng trẻ em. Thay vào đó, Anthony chỉ bị cáo buộc 4 khung tội, liên quan đến việc nói dối cảnh sát.

Rốt cuộc, Anthony được trả tự do vài tuần sau đó do đã ngồi tù tổng cộng khoảng 3 năm trong suốt thời gian trước và trong phiên tòa. Sau khi vụ án kết thúc, một vài thành viên đoàn bồi thẩm đã giải thích lí do tại sao họ lại đưa ra phán quyết như vậy. Như Jennifer Ford phát biểu trên kênh ABC News: "Tôi không nói cô ta vô tội. Tôi chỉ nói không có đủ bằng chứng. Nếu không thể chứng minh tội ác là gì, người ta không thể xác định hình phạt thích đáng được”. Theo Ford, toàn bộ bồi thẩm đoàn đều chán ngấy, song không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra phán quyết vô tội.