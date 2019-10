Rùng mình 13 câu chuyện có thật đáng sợ hơn cả phim kinh dị

Bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc, máu người bí ẩn trong căn nhà vui chơi, người chết sống lại, người đàn ông có hai khuôn mặt,... là những câu chuyện đáng sợ và đầy bí ẩn có thật. Sau khi đọc xong chắc chắn bạn sẽ tin rằng phim ảnh không bao giờ đáng sợ bằng đời thực.

1. Bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc

Tháng 11/2015, trong khi ra sân sau để kiểm tra cậu con trai 17 tháng tuổi của mình, Lorenzo, cô Jaine Ferreira đã tìm thấy cậu bé trên người đầy máu và đặc biệt 1 con rắn đang cố gắng để thoát ra khỏi mồm của cậu bé.

Quá hoảng sợ, Jaine ngay lập tức đưa Lorenzo đến bệnh viện. Kết quả sau khi kiểm tra, bác sĩ không phát hiện thấy dấu hiệu của vết thương hay nọc độc nào trên người cậu bé. Rõ ràng, Lorenzo đã phát hiện ra con rắn, cắn chết nó trước khi nó kịp tấn công cậu. Đáng sợ hơn, con rắn là một loài rắn lục có nọc độc chết người ở châu Mỹ.

2. Máu người bí ẩn trong căn nhà vui chơi

Một ngày nọ, những học sinh của trường tiểu học Riverwood, Australia trong giờ giải lao đã phát hiện ra trong một căn nhà vui chơi có 1,5 lít máu người. Cảnh tượng khiến những người chứng kiến khó có thể đứng vững mà rời khỏi đó được. Xét nghiệm DNA được tiến hành nhưng không tìm ra được chủ nhân của số máu đó.

3. Số điện thoại tử thần

Mobitel, một công ty viễn thông ở Bulgaria, ngừng cấp số điện thoại 0888 888 888 sau khi ba người sử dụng nó qua đời trong vòng 10 năm. Người đầu tiên là Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty. Sau đó số điện thoại thuộc về Konstantin Dimitrov, một trùm ma túy. Người thứ ba sử dụng số 0888 888 888 cũng là một kẻ buôn lậu ma túy kiêm nhà quản lý bất động sản - Konstantin Dishliev.

4. Ước mơ thành sự thật

Khi còn là một cậu bé, George Boyer không muốn mình phải trở thành một vận động viên hay một ca sĩ nhạc rock khi lớn lên. Ước mơ duy nhất của cậu là trở thành một người... cụt một chân. George Boyer đã đạt được ước mơ của mình vào năm 68 tuổi, ông tự bắn vào chân mình. Các bác sĩ nói họ có thể cứu được chân nhưng ông đã nài nỉ họ tháo bỏ nó để trở thành người một chân trong suốt quãng đời còn lại.

5. Người chết sống lại

Năm 1885, một người đàn ông nhận được bức thư của anh trai gửi vào hòm thư nhà mình. Tuy nhiên người anh trai này đã chết được 13 năm. Trong thư đề cập đến việc người anh trai đang mắc bệnh tâm thần và sớm ghé thăm người em. Sau khi đọc xong, người em đã đào quan tài người anh và phát hiện chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng.

6. Sự trùng hợp kỳ lạ

Năm 1838, Edgar Allan Poe cho ra mắt cuốn tiểu thuyết "Chuyện kể về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket" (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket). Câu chuyện kể về ba thủy thủ phải ăn thịt bạn mình để tồn tại sau khi con tàu bị đắm. Câu chuyện đã biến thành sự thật vào năm 1884 và người thủy thủ xấu số này có tên Richard Parker, trùng với tên nhân vật trong tiểu thuyết của Edgar Allan Poe.

7. Người đàn ông có 2 khuôn mặt

Một người đàn ông có tên Edward Mordrake sinh ra với khuôn mặt thứ hai ở sau đầu. Khuôn mặt thứ hai này không thể nói nhưng có thể cười và khóc mà không hề liên quan đến cảm xúc của Edward Mordrake. Ông đã gọi khuôn mặt thứ hai của mình là khuôn mặt của quỷ. Edward Mordrake tự sát năm 23 tuổi sau khi các bác sĩ từ chối làm phẫu thuật tách khuôn mặt thứ hai khỏi đầu ông.

8. Hộp sọ chiến tranh

Những người dân địa phương đã cảnh báo các nhà khảo cổ học Xô viết không nên lấy hộp sọ của Timur, một trong những tướng lĩnh xâm lược vĩ đại người Mông Cổ, vì sẽ dẫn đến chiến tranh. Thế nhưng những nhà khảo cổ vẫn lấy về bằng mọi cách. Một ngày sau đó là 22.6.1941, Đức quốc xã chính thức mở chiến dịch Barbarossa tấn công vào nước Nga. Hàng trăm ngàn người Nga đã chết chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

9. Con màu ma

Năm 1948, người ta nhận được những tín hiệu kì lạ từ con tàu SS Ourang ở ngoài khơi Indonesia. Một giọng nói truyền đến "Tất cả nhân viên bao gồm cả thuyền trưởng đều đã chết, họ nằm trong phòng bản đồ. Khả năng tất cả thuyền viên cũng đã chết...". Một con tàu lân cận nhận được tín hiệu dạng Morse với nội dung vỏn vẹn "Tôi chết". Khi tàu điều tra tiếp cận được SS Ourang phát hiện tất cả những người có mặt trên tàu đều đã chết, mắt mở to và nhìn lên trời.

10. Cuốn phim bí ẩn

Năm 1997, Rita Swift đã rửa một cuốn phim mà cô nhặt được trên mặt đất. 60 bức ảnh trong đó được chụp năm 1969 nhưng có 3 bức được chụp thời gian rất lâu trước đó. Ba bức ảnh đó nhanh chóng được xác định chụp bằng phương pháp chụp ảnh cổ nhất: chụp ảnh qua lỗ kim. Những người trong bức ảnh mặc trang phục của người Mỹ bản địa từ những năm 1800.

11. Người phụ nữ bước ra từ tủ chén

Một người đàn ông người Nhật đã đặt camera giám sát để tìm hiểu ai đã trộm thức ăn trong bếp. Ban đầu nghi ngờ là động vật nhưng khi bật camera lên mới phát hiện mỗi đêm, một người phụ nữ bước ra từ tủ chén, ăn đồ ăn trong bếp và thậm chí là đi tắm. Người phụ nữ này đã sống trong nhà một năm mà chủ nhà không hề hay biết.

12. Người đàn ông bí ẩn

Năm 1669, vua Louis XIV đã đưa một người đàn ông vào tù mà không qua xét xử. Người này buộc phải đeo mặt nạ sắt trong suốt cuộc đời. Cho đến nay, danh tính và bí ẩn về người đàn ông này vẫn chưa được giải mã. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh nhân vật này, có người cho rằng đó là anh em song sinh với vua Louis XIV.

13. Mơ thấy cái chết của chính mình

Trước ngày 15/4/1865 (ngày tổng thống Lincoln bị ám sát), ông đã mơ thấy cái chết của chính mình. Trong giấc mơ, Lincoln thấy một người chết với nhiều người lính đứng xung quanh. Ông hỏi người lính đứng bên cạnh rằng xác chết đó là ai thì người này trả lời "Đó chính là tổng thống". 10 ngày sau, Lincoln bị bắn chết.