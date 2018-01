Sát nhân vùng Tây Bắc: Những cuộc vây bắt bất thành

Giữa đại ngàn, con “cọp rừng” thỏa sức giết trâu, trộm ngô, sắn của người dân để giành ăn dần mà không cần phải về nhà để lấy đồ tiếp tế. Vì vậy, quá trình truy tìm tung tích của Gát càng trở nên khó khăn.

Địa thế hiểm trở đã giúp tên tội phạm “đại náo” rừng Tây Bắc này có thể nắm bắt mọi tình hình ở xa, lại có thể ẩn mình an toàn khiến lực lượng chinh sát rất khó phát hiện. Tuy nhiên, từ sau khi Gát bỏ trốn vào rừng, trên địa bàn xã Cốc Mỳ và các xã lân cận vẫn thường xuyên xảy ra những vụ trộm trâu, trộm ngô, sắn.... Những con trâu, con bò của dân bản bị trộm và giết, Gát xẻ thịt, hun khói ngay trong làng để ăn dần.

Những vụ trộm táo tợn

Một số phụ nữ Dao Tuyển trung tuổi ở Cốc Mỳ cho biết, thời đó đã có 4 con trâu liên tiếp bị bắn và hung thủ chỉ khoét lấy phần thịt ở đùi sau. Trong khi đàn ông trong bản không dám vào rừng hái hoa màu, thì những người phụ nữ phải lên nương tỉa bắp, đào sắn. Khi đó Gát xuất hiện và mang theo thịt trâu để tán tỉnh gạ gẫm họ, nhưng Gát không hề tiết lộ nơi gã lẩn trốn.

Sự am hiểu về núi rừng giúp Gát lẩn trốn an toàn mà cơ quan chức năng không phát hiện, nhiều người vẫn đồn đoán rằng hắn có khả năng siêu phàm nên mới lúc ẩn lúc hiện như thế.

Bẵng đi một thời gian, một chiều tàn nọ, tiếng súng kíp lại nổ. Một con chó đã chết và chủ của con chó này cũng bị thương khi đi rừng. Đặc biệt, người này từng có hiềm khích với giá đình Gát. Nó như một sự cảnh báo về sự trở lại của tên sát nhân lúc ẩn lúc hiện này.

Bà Tráng Thị Mẩy (vợ Tẩn A Đon, người đã bị Gát giết hại)

Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, phó phòng truy nã tội phạm (PC52), ngày đó ở đội trinh sát truy tìm Gát của công an tỉnh Lào Cai cho biết, đến ngày 19.7.2003, tức hơn hai năm sau khi bắn chết anh Thắng và đập chết hai người cùng bản, Gát lại gây ra một vụ bắn người nữa. Nạn nhân lần này là những người dân đi rừng vô tội.

Hôm đó, một tốp người đang ngồi hút thuốc lào ở khu rừng già thuộc địa phận xã Cốc Mỳ thì bị Gát phát hiện. Hắn nghĩ đám người này giả vờ ngồi chơi để dò la tin tức về hắn nên hắn đã giương súng bóp cò. Anh Đặng Văn Thành (SN 1972), bản Nà Lùng bị phát đạn bắn vào lưng nhưng may được cấp cứu kịp thời.

Những cuộc vây bắt bất thành

Thượng tá Tiến kể, nhận được tin báo Gát vào rừng Suối Thầu, ngày 30.11.2003, một đội chinh sát vào rừng sâu để tìm kẻ giết người, nhưng không ngờ Gát đã phát hiện đội. Khi trinh sát đang phối hợp nhử đối tượng đến địa điểm phục bắt thì bị hắn xả súng làm thiếu úy Vũ Tú Nam, cán bộ CA huyện Bát Xát trúng đạn súng kíp khá nặng.

Kế đó, ngày 25.12.2004, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước, Gát tiếp tục từ trên rừng lẻn về gần nhà anh Hoàng Văn Xìn (SN 1970, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) bắn chết con chó nhà anh Xìn, rồi lẻn vào nhà bắn bị thương anh Xìn. Trước khi bỏ đi, hắn còn ngạo mạn lấy máu chó viết tên mình, đến tính sổ món nợ xưa kia.

Phàn A Gát còn bỉ ổi đến nỗi khi có ai xích mích với gia đình hắn thì không bị bắn cũng bị chặn mương nước, phá bờ ruộng và trộm cắp hoa màu... Nương rẫy của những người trước đây có mâu thuẫn với Gát bị hắn vót chông cắm xung quanh lán.

Núi Hang Dê, nơi Gát lẩn trốn để tránh lực lượng truy bắt.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Ban chuyên án truy bắt đối tượng, do Đại tá Hoàng Công Tế, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án.

Theo hồ sơ, hai người dân ở thôn Ná Nùng sau đó lên nương thảo quả đã gặp Gát và bị hắn dùng súng kíp khống chế lấy đi không 2kg gạo, một chiếc áo rét, một ít cá mắm và chiếc đèn pin rồi đi ngược lên đỉnh núi.

Những nguồn tin này cũng đã cho Ban chuyên án nhận định hắn vẫn ở khu rừng già này và lúc nào bên người cũng mang theo hai khẩu súng kíp, một ngắn, một dài.

Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy Gát, nhưng tung tích của hắn vẫn lúc ẩn lúc hiện. Có lần biết Gát sẽ sang biên giới Trung Quốc gặp người thân, lực lượng CA phối hợp với CA Trung Quốc bố trí phục bắt đối tượng nhưng hắn đã không đến vào ngày đó mà đợi đến một tuần sau mới sang.