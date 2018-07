Sợi dây giày có đủ gây ra cái chết cho người đàn ông tại trụ sở công an xã?

Dù gia đình nạn nhân chỉ các trụ sở ủy ban chưa đầy 200m, nhưng mãi đến 4 tiếng đồng hồ sau khi ông Ngôn chết, công an mới thông báo tin dữ đến gia đình. Thi thể ông cũng có nhiều dấu hiệu lạ, theo đánh giá của người nhà.

Người thân cho rằng cái chết của anh Ngôn có nhiều uẩn khúc.

Tự vẫn bằng dây giày?

Hai ngày sau cái chết bất thường của chồng tại trụ sở công an xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), bà Nguyễn Thị Trường (42 tuổi, ngụ xóm 9, xã Thọ Thành) nước mắt nghẹn ngào cho biết:

“Bị anh ấy (ý chỉ anh Nguyễn Thành Ngôn, 46 tuổi - PV) chém vào đầu nên tôi quyết định trình báo chính quyền và làm đơn tố cáo với mục đích mong anh nhận ra lỗi sai, thay đổi cách sống với vợ con. Vậy mà không ngờ, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ tạm giam tại trụ sở công an xã, anh đã ra đi với nhiều uẩn khúc”.

Tiếp lời em dâu, ông Nguyễn Xuân Hiệp (62 tuổi, anh trai nạn nhân) tâm sự: “Thường ngày em trai tôi vẫn có đôi ba chén rượu. Bình thường thì không sao, nhưng khi có rượu vào tính khí liền thay đổi. Lúc thì chửi bởi vợ con, khi thì gây sự với bà con chòm xóm. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý, khuyên can, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ”.

Sáng 6.2, sau khi đi đám cưới về, ông Ngôn trong tình trạng say mèm. Thấy vậy, người vợ đã cằn nhằn khiến hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Sau trận đấu khẩu, bà Trường bỏ ra sân giếng để giặt quần áo. Bất ngờ, ông Ngôn từ phía sau tiến lại, dùng con dao chém một nhát mạnh vào đầu vợ.

Do cảm nhận được tiếng động, người vợ kịp thời né tránh nên nhát dao lệch sang phía sau tai. Bị chồng chém, bà này vội chạy ra đường, tri hô hàng xóm đến giúp đỡ. Người dân đã nhanh chóng đưa bà đến trạm y tế xã Thọ Thành sơ cứu. Tại đây, nạn nhân phải khâu 8 mũi, tâm lý hoảng loạn.

Sự việc ngay sau đó cũng được trình báo lên ban công an xã Thọ Thành. Công an đến nhà mời ông Ngôn lên trụ sở làm việc. Theo đại diện công an xã, lúc này ông Ngôn vẫn đang trong tình trạng say khướt, không tỉnh táo nên công an không làm việc được.

Phó công an xã cho biết thêm, lúc mới được mời lên làm việc, ông Ngôn liên tục kêu mệt, buồn ngủ nên ban công an cho anh nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, ông Ngôn còn ăn hết bát phở người nhà đưa vào. Đến khoảng 13h, công an xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện Yên Thành xin ý kiến. Sau đó, có hai công an huyện đã trực tiếp xuống xã tiếp nhận sự việc. Bà Trường và đại diện gia đình cũng làm đơn tố cáo chồng vì hành vi đánh người lên cơ quan chức năng.

“Trong chiều hôm đó, chúng tôi đã nhiều lần vào hỏi anh Ngôn đã tỉnh rượu chưa để làm việc nhưng anh ấy luôn trong tình trạng lâng lâng. Đến khoảng 19h55p, tôi tiếp tục vào phòng kiểm tra anh Ngôn một lần nữa. Lúc này, tôi có hỏi “chú đã ăn chưa?”, anh ấy nói “ăn rồi”. Sau đó, anh Ngôn có nhờ tôi một điều: “Nhờ cháu về nhà nói với mự rút đơn, chú biết sai rồi”, đại diện công an xã kể lại diễn biến sự việc.

Người này đến nhà bà Trường truyền đạt lại nguyện vọng của chồng. Ngồi nói chuyện tại gia đình chừng 15 phút, ông này bất ngờ nhận được điện thoại của công an viên thông báo “về ngay, có chuyện rồi”.

“Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếp tục nhận được điện thoại của anh Trưởng công an xã Nguyễn Quang Biên với nội dung: “Chú về ngay, ông Ngôn thắt cổ tự vẫn rồi”. Hoảng hốt, tội vội chào gia đình để về trụ sở xã”, ông nói.

Tại hiện trường, nạn nhân dùng chính dây buộc giày của mình thắt cổ trên cửa sổ sắt. Ban công an xã đã cắt dây để sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân đã chết trước đó. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cấp trên.

Viện kiểm sát, công an tỉnh, bộ phận pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Đến 4h sáng ngày 7.2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình.

Hiện trường nơi anh Ngôn được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Tự vẫn hay có uẩn khúc khác?

Gạt nước mắt, ông Hiệp bức xúc: “Tại sao em trai tôi mất lúc hơn 20h ngày 6.2, nhưng đến mãi 1h sáng ngày 7.2, công an xã Thọ Thành mới cử người đến mời gia đình lên xã gặp chứ cũng không nói rõ ràng là em tôi đã chết. Phải chăng, trong khoảng 4 tiếng đồng hồ đó, thi thể em trai tôi đã bị can thiệp. Chúng tôi không tin em mình lại có thể tự vẫn như vậy”.

Người nhà cho hay, vừa khi nhận được tin báo, họ gấp tốc chạy đến trụ sở UBND xã Thọ Thành. Quãng đường ngắn chỉ chừng 200m nên chỉ mất vài phút. “Vừa đến nơi, tôi thấy có đông người đang đứng nhốn nháo phía ngoài.

Nhìn mấy chiếc xe của công an, trong người tôi bỗng bủn rủn vì linh cảm có chuyện chẳng lành. Vào đến phòng công an xã, tôi rụng rời chân tay khi thấy em trai đã chết từ lúc nào, người cứng đờ, đã được đắp chiếu”, ông Hiệp nghẹn ngào.

“Nhìn qua thi thể em trai, chúng tôi thấy có một số dấu hiệu bất thường. Trên trán phía bên trái em ấy có một vết rách dài khoảng 2cm, sâu chạm xương. Trong khi, thời điểm được mời lên xã làm việc, em ấy hoàn toàn lành lặn, trên người không hề có vết thương nào”, ông Nguyễn Văn Trọng (53 tuổi, anh trai nạn nhân) phân tích.

Người nhà ông Ngôn cũng bày tỏ nghi ngờ việc ban công an xã Thọ Thành thông báo ông Ngôn thắt cổ bằng dây giày. Bởi, theo lý giải của người thân, ông Ngôn nặng chừng 60kg thì sợi dây nhỏ không thể có đủ trọng lực để treo nạn nhân lên cao. Kiểm tra thi thể ông Ngôn, tại phần cổ có vết hằn sâu, nhưng không tụ máu. Điều này gia đình cho rằng khác hẳn với những biểu hiện của người chết vì treo cổ.

Một chi tiết nữa là chiều cao từ đất lên vị trí nạn nhân buộc dây chỉ 1m55, trong khi theo người nhà, ông Ngôn cao 1m57. “Đó là những điểm vô lý mà ai nhìn vào cũng nhận ra được. Chúng tôi nghi vấn, cái chết của em mình không phải do tự tử thắt cổ mà có lý do khác. Em trai tôi hư tính, gia đình quyết định nhờ pháp luật giáo dục, nhưng không ngờ lại nhận về cái xác”, ông Trọng nói.

Được biết, vợ chồng nạn nhân có với nhau 4 mặt con. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Bình thường, khi không uống rượu, anh Ngôn là người hiền lành, nhưng mỗi khi có chén rượu, tính khí bỗng thay đổi.

Gần 3 năm trở lại đây, sau cái chết đột ngột của con trai đầu, ông Ngôn càng chán nản và sa đà rượu chè. Mâu thuẫn gia đình càng gay gắt. Đã nhiều lần, bà Trường bị chồng chửi bới, dọa đánh, phải cầu cứu hàng xóm. Chính quyền cũng đã nhiều lần can thiệp, khuyên ngăn nhưng đâu lại vào đó.

Gần đây nhất là dịp trước Tết Đinh Dậu 2017. Tức giận trước cảnh chồng say khướt, bà Trường đã khăn gói đồ đạc ra tá túc nhà con gái lấy chồng ở tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày mồng 3 Tết, người phụ nữ ấy bắt xe về nhà để thắp nén hương cho con trai đầu. Sống chung một nhà chưa được một tuần thì vợ chồng lại xảy ra xung đột để rồi xảy ra sự việc đau lòng.

“Hôm đó, tôi quyết định trình báo và làm đơn lên công an chỉ với mong muốn giúp anh nhận ra lỗi sai, đối xử tốt với vợ, không ngờ chồng tôi lại ra đi với nhiều uẩn khúc như vậy. Chung sống với nhau hơn 20 năm trời, tôi hiểu rằng, anh ấy không đủ gan để làm chuyện dại dột đó. Nhìn anh ấy ra đi với vết thương khó hiểu trên người, tôi không thể làm ngơ được”, bà Trường vừa ôm bàn thờ chồng vừa khóc lóc.