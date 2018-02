Thảm cảnh của cô gái xinh nhất vùng bị phá hủy nhan sắc vì tố cáo cha đẻ

(Dân Việt) Chỉ trong một đêm, từ một cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, nạn nhân bỗng chốc mất đi toàn bộ dung nhan sau khi bị cha đẻ trả thù vì dám tố cáo hành vi tàn ác của ông ta.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Dung nhan xinh đẹp của cô gái 20 tuổi bị hủy hoại do bố đẻ tạt axit. Cha tạt axit cả gia đình con gái Khoảng 3 giờ sáng ngày 30/4/2017, khi đang ngủ cùng chồng, Vinod Kumar (26 tuổi) và con gái Trisha (3 tuổi) thì Khushboo Devi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi cửa. Thấy lạ vì có người đến tìm vào giờ này nhưng Devi vẫn dậy ra xem tình hình. Nhìn qua khe cửa nhỏ, cô nhận thấy người đứng bên ngoài chính là cha mình - ông Manik Chandra (40 tuổi). Cánh cửa nhanh chóng được mở, khi con gái vừa xuất hiện trước mặt, bất thình lình, Manik Chandra hất nguyên chai axit đang cầm trên tay vào Devi. Devi cảm nhận rõ axit đang tan chảy trên gương mặt và nhỏ xuống sàn nhà. Cô lập tức biết rằng khuôn mặt mình đang biến dạng. “Tôi bắt đầu la hét, gào khóc khi axit chạm vào da”, nạn nhân 20 tuổi nhớ lại. “Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn ấy. Chất lỏng văng trúng mắt khiến tôi cảm thấy như bị thiêu đốt. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa". Cú hất mạnh của ông bố khiến axit văng cả vào người của anh Kumar và bé Trisha. Cả nhà 3 người sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Chồng và cô con gái nhỏ của cô chỉ bị bỏng nhẹ nhưng Devi thì không may mắn như vậy. Chân dung người cha tội lỗi. Devi phải điều trị tại bệnh viện trong suốt 5 ngày. Khi tai nạn xảy ra, axit thấm vào mũi thậm chí khiến cô không thể thở. Vết thương đã để lại hậu quả nặng nề trên gương mặt cô gái xinh đẹp nhất vùng ấy. Các bác sĩ kết luận khuôn mặt, vai phải và chân phải của Devi bị bỏng 6%. Cô đã trải qua 2 ca phẫu thuật và sẽ còn tiếp tục phẫu thuật trong thời gian tới để điều trị sẹo. Về phần người cha, sau khi tấn công con gái bằng axit, ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Gia đình hạnh phúc của Devi trước khi xảy ra vụ án. Tuổi thơ không yên bình Khushboo Devi sinh ra và lớn lên ở Uttar Pradesh, miền Nam Ấn Độ trong một gia đình có 5 chị em gái. Tuổi thơ của chị em Devi là những ngày tháng không hề yên bình. Từ nhỏ, họ đã phải chứng kiến cảnh cha mình thường xuyên đánh đập, tra tấn mẹ - Sarita Devi, 35 tuổi. Không thể chịu nổi cuộc sống bên cạnh một người chồng tàn bạo, không có nhân tính, người mẹ tội nghiệp ấy đành phải để lại các con và bỏ nhà đi vào năm 2007. Không chỉ có vậy, trong suốt nhiều năm, ông Manik Chandra liên tục mua những cô gái trẻ về nhà sống chung rồi bán họ. "Ông ấy mua họ về và sau đó bán đi khắp nơi với giá cao. Ông ấy nghĩ rằng nếu giết tôi thì bí mật của ông ấy sẽ không bị lộ ra ngoài. Ông ấy là một người quá tàn nhẫn", Devi chia sẻ. Năm 12 tuổi, Devi được cha đưa đến làm việc tại lò nung. Tại đây, cô không chỉ tiếp tục chứng kiến cảnh cha cô liên tục mua bán các cô gái mà còn nhiều lần suýt trở thành nạn nhân của cha mình khi hắn có ý định bán cô nhưng không thành. Năm Devi 14 tuổi, cô bị cha ép cưới Vinod, một thở sửa ống nước trong làng vì ông ta nợ Vinod khoảng 14 triệu đồng. Cô kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân ép buộc này nhưng không có kết quả. May mắn, Vinod là người đàn ông tốt và đã mang lại hạnh phúc cho cô. Hai người có với nhau một cô con gái nhỏ 3 tuổi. Trong khoảng thời gian khó khăn, chồng cô luôn tận tình chăm sóc vợ. Đầu năm 2017, Manik có ý định bán Anjali, em gái út 16 tuổi của Devi cho người đàn ông 50 tuổi. Biết tin, Devi và mẹ lập tức nhờ chính quyền và dân làng can thiệp nên âm mưu của người cha thất bại. Vài tuần sau đó, ngày 6/2, hắn lại bán Anjali cho một người đàn ông 30 tuổi khác. Lần này, Manik thành công. Devi đã rất tức giận và vì thế, cô đã báo cảnh sát bắt ông vì tội buôn bán những cô gái trẻ. Người cha liên tục đe dọa, uy hiếp Devi dừng hành động tố cáo nhưng cô không hề sợ hãi. Devi cho rằng, cha mình phải trả giá cho tội lỗi của ông. Đó là lý do khiến cả nhà cô bị chính bố mình tạt axit. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 23/2/2018.

