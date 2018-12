"Thị Mầu' thất tình, hoang báo hiếp dâm lúc nửa đêm

Có tình ý với người hàng xóm nhưng không được đáp lại, 'thị Mầu' thời hiện đại đã quan hệ với người khác rồi đi báo công an mình vừa bị hàng xóm hiếp dâm. Rất may mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo "thị Mầu" lại không trùng khớp với ADN của 'nghi can'.

Hình minh họa Tươi tỉnh dù bị… hiếp dâm Vào một đêm hè tháng 6.2008, chuông điện thoại của trực ban Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai reo vang. Đại úy công an Trần Xuân Hằng nhận được tin trình báo của chị V.T.T sinh năm 1974 trú tại phường Duyên Hải tố cáo bị một người đàn ông có tên là N.V.H cưỡng hiếp tại nhà riêng. Đánh giá đây là một vụ việc nghiêm trọng cơ quan công an cùng giám định viên pháp y đã có mặt ngay tại địa chỉ mà người phụ nữ tố cáo mình bị hiếp dâm. Hiện trường là một phòng trong khu nhà trọ thường được người các tỉnh thuê khi đến Lào Cai lưu trú, làm ăn. Bản thân chị V.T.T – người phụ nữ tố cáo bị hiếp dâm cũng là người tỉnh khác đến đây thuê ở. Chồng chị thường đi ăn làm ăn xa, lâu lâu mới về một lần, còn chị thì có công việc ngay trên địa bàn nên sáng đi tối về khu nhà trọ. Vì chị V.T.T tố cáo rõ ràng thủ phạm hiếp dâm mình là người đàn ông có tên là N.V.H nên chỉ sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi chị trình báo, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tình dục đối với chị V.T.T. Nạn nhân đã được giám định theo trình tự quy định khám dấu vết tổn thương trên cơ thể và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tìm tinh trùng và các bệnh có lây truyền qua đường tình dục. Kết quả xét nghiệm có tinh trùng trong âm đạo. Vụ việc tưởng như đã rõ mười mươi bởi những bằng chứng rõ ràng từ nạn nhân cũng như tên tuổi thủ phạm. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, Giám định viên pháp y, Bác sĩ Đỗ Thành Thái khi thực hiện giám định với chị V.T.T đã cảm thấy nghi ngờ có điều gì đó uẩn khúc trong lời tố cáo này. “Theo kinh nghiệm của tôi nạn nhân các vụ hiếp dâm bên cạnh việc trang phục xộc xệch, trên cơ thể có nhiều dấu vết của sự vật lộn, ở vùng kín cũng có dấu vết của việc bị cưỡng bức quan hệ ngoài ý muốn, thì tinh thần của nạn nhân rất hoảng loạn, sợ sệt. Nhưng tất cả những đặc điểm đó không có ở người phụ nữ này. Bộ quần áo ngủ của nạn nhân vẫn rất nghiêm ngắn, nạn nhân trông tươi tỉnh, bình thản, trên người cũng tuyệt nhiên không có thêm dấu vết bạo lực gì ngoài tinh dịch trong âm đạo” – ông Thái kể lại. Giám định thương tích tại Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai Phải chăng nạn nhân đã… vu oan cho thủ phạm? Hàng loạt những câu hỏi nghi ngờ xuất hiện trong đầu giám định viên. Phải chăng đây là một vụ ngụy tạo? Phải chăng nạn nhân đã… vu oan cho thủ phạm? Có uẩn khúc gì sau lời tố cáo lúc nửa đêm này? “Phải gặp thủ phạm thì mới làm rõ những nghi ngờ này được” – giám định viên Đỗ Thành Thái suy nghĩ. Sau đó, giám định viên đã đề nghị cơ quan điều tra triệu tập anh N.V.H – người đàn ông bị chị V.T.T tố cáo là hiếp dâm mình. Anh N.V.H đã có gia đình ở quê, nhân lúc nông nhàn ông lên Lào Cao làm chân bốc vác thuê và căn phòng anh thuê trọ gần với phòng của chị V.T.T. “Cùng với điều tra viên, tôi đã có 15 phút trao đổi và quan sát “thủ phạm”. Theo nhận định của tôi đó là người đàn ông có vẻ ngoài rất cục mịch, hiền lành. Anh ta rất bình tĩnh và từ tốn chứ không hoảng sợ, lấm lét như những kẻ phạm tội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, chất vấn” – giám định viên Đỗ Thành Thái nhớ lại. Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra và giám định viên, anh N.V.H một mực khẳng định mình vô tội, không bao giờ làm cái việc ô nhục đạo đức tày trời đó. Có thể người đàn ông này vô tội thật – đó là suy nghĩ của mọi người có mặt hôm đó. Kết quả khám nghiệm dấu vết trên cơ thể anh N.V.H cũng cho thấy, không hề có dấu vết thường thấy của các vụ hiếp dâm khi nạn nhân chống cự để lại. Phải chăng đây không phải là một vụ hiếp dâm, hoặc anh N.V.H không phải là thủ phạm thật sự? Trao đổi nghi ngờ của mình với điều tra viên - Đại úy Trần Xuân Hằng, giám định viên Đỗ Thành Thái đề nghị làm xét nghiệm ADN giữa mẫu tinh trùng thu được từ người chị V.T.T và mẫu tóc của anh N.V.H. Người được minh oan, kẻ rầu lòng Kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh nghi ngờ của giám định viên pháp y là đúng. ADN của tinh trùng trong dịch âm đạo chị V.T.T không trùng khớp với ADN của anh N.V.H. “Nạn nhân” V.T.T lại được cơ quan công an mời lên làm việc. Khi nghe cơ quan điều tra thông báo kết quả xét nghiệm ADN của tinh trùng trong dịch âm đạo chị V.T.T không trùng khớp với ADN của anh N.V.H., có nghĩa là anh N.V.H không phải là thủ phạm hiếp dâm như lời tố cáo, nét mặt chị V.T.T đã biến sắc. Nhận thấy diễn biến tâm lý này cộng với kết quả giám định AND là cơ sở, các điều tra viên của cơ quan điều tra đã tiếp tục đấu tranh, vận động chị V.T.T nói ra sự thật của vụ hoang báo hiếp dâm này. Biết không thể đổ oan và làm mất danh dự, nhân phẩm của người khác, trước cơ quan điều tra chị V.T.T đã thú nhận là bản thân có quan hệ với người đàn ông khác, sau đó vu khống cho anh N.V.H cưỡng hiếp chị. Lý do chị vu oan anh N.V.H vì chị có cảm tình với anh, nhưng anh luôn cư xử đúng mực, chỉ giữ mối quan hệ láng giềng bình thường với chị. Biết được kết quả vụ việc, những người sống cùng khu nhà với chị V.T.T rất bất bình, họ yêu cầu chị phải xin lỗi công khai để trả lại danh dự cho người chị đã vu oan. Chị V.T.T đã kiểm điểm trước tổ dân phố về việc vu khống làm mất danh dự của người khác và xin lỗi anh N.V.H về việc làm sai trái của mình. Khỏi phải nói cũng biết anh N.V.H vui mừng thế nào khi được minh oan. Người chồng của chị V.T.T khi làm ăn xa trở về biết được câu chuyện, hai vợ chồng đã lục đục, mâu thuẫn rồi bỏ nhau. Sau khi ly hôn chị V.T.T đã bỏ đi tỉnh khác sinh sống “Đây là vụ việc mà tôi nhớ mãi” – giám định viên, bác sĩ Đỗ Thành Thái hiện đang là Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai cho biết – “ Bởi nó chứng tỏ một điều rằng vai trò của giám định pháp y là rất cần thiết và quan trọng để phục vụ cho cơ quan điều tra trong công tác phòng chống tội phạm và tránh bắt oan sai. Nghe chuyện sau này của người phụ nữ tôi cũng thấy buồn, nhưng dù sao đó cũng là bài học cho những người vì mục đích cá nhân của mình mà coi thường người khác, cả gan “đùa” với công lý và sự thật”.

Theo Hồng Minh (Pháp luật Việt Nam)

