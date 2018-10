Thực hư về khinh công “bay nhảy như chim” của Thiếu Lâm Tự

Trong võ thuật Thiếu Lâm, khinh công là một trong những môn mang nhiều màu sắc huyền thoại nhất.

Những giai thoại kinh điển

Theo nhiều tài liệu Phật giáo và qua các tiểu thuyết, phim kiếm hiệp thì khinh công Thiếu Lâm vô cùng ảo diệu, chỉ có những người đạt đến trình độ võ công thượng thừa mới thi triển được. Theo sử ghi chép, năm 527 khi cao tăng Bồ Đề Đạt Ma của phái Thiếu Lâm đến thăm Tây Tạng, ông đã trổ tài khinh công bay nhảy hàng giờ trước sự chứng kiến của các đồ đệ. Vị cao tăng này còn thi triển một tuyệt chiêu đó là chạy trên mặt nước, một tuyệt kỹ được gọi là ‘Thủy thượng phiêu’ hay cũng còn có cách gọi khác là Nhất vi bộ giang (Một bước qua sông). Theo truyền thuyết, vị cao tăng này có thể vượt qua cả dòng sông Trường Giang chỉ với … một cọng cỏ lau.

Ngoài ra, Thiếu Lâm Tự cũng có một số tuyệt kỹ khinh công khác mang tên rất ấn tượng như Đạp tuyết vô ngân công (đi trên tuyết không để dấu chân), Bích hổ du tường (trườn lên vách tường đứng như thằn lằn), Lưu tinh bộ công (đi lẹ như sao băng), Bào bản công (chạy trên vách đá dựng đứng). Nhiều người còn truyền nhau rằng, nếu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể đạt được cảnh giới tự giải phóng ý thức của con người và nâng cơ thể lên không trung.

Giải mã khinh công trong thực tế

Những câu chuyện trong truyền thuyết hay phim ảnh đã phần nào hư cấu và thổi phồng về khả năng thật sự của khinh công.

Khinh công là loại kungfu về thân pháp, tập luyện làm cho cơ thể đạt tới sự nhẹ nhàng trong di chuyển, giúp người tập có thể nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn so với người thường. Nếu chăm chỉ rèn luyện thì khinh công cũng sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe cũng như cho khả năng chiến đấu. Trong thực tế, một số võ sư Thiếu Lâm tập luyện một kỹ thuật thấp hơn của khinh công là khinh hành (đi bộ cực nhanh). Loại khinh hành này khá phổ biến tại Trung Quốc. Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những vùng núi non hiểm trở. Họ có thể chạy nhanh hơn người thường trên quãng đường dài mà không thấy mệt.

Hiện nay, có không ít những võ tăng Thiếu Lâm và cả một số môn phái khác (trong đó có một số môn trong võ cổ truyền Việt Nam) vẫn luyện tập thuật khinh công với 2 tuyệt chiêu nổi bật nhất là Phi Thiềm Tẩu Bích và Thủy Thượng Phiêu. Những người tập Phi Thiềm Tẩu Bích có khả năng chạy lướt trên độ cao 5m, tường dốc 85 độ mà vẫn như đi trên đất bằng. Hay một võ sư tập Thủy Thượng Phiêu có khả năng chạy trên mặt nước (có trải chiếu hoặc một lớp ván mỏng bằng gỗ) với quãng đường khoảng hơn trăm mét.

Theo các nhà nghiên cứu võ thuật hiện đại, khinh công trong thực tế không thần bí và ảo diệu giống như các tiểu thuyết kiếm hiệp. Do đó, để đạt tới trình độ ảo diệu “bay nhảy như chim” như trong các câu truyện kiếm hiệp là điều gần như không thể.