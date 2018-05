Tội ác của gã bán dạo sát hại 3 người tình

Chưa đầy 2 năm, Lê Thanh Hùng (36 tuổi) đã sát hại 4 nạn nhân, trong đó có 3 người tình của hắn.

Năm 25 tuổi, Lê Thanh Hùng (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”. Chấp hành xong án phạt tù, Hùng ở quê, tiếp tục làm nghề nông. Lên TP HCM kiếm sống, Hùng thuê nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, hàng ngày đẩy xe ba gác chở dừa đi khắp các con đường để bán dạo.

Quá trình buôn bán, Hùng hay qua lại điểm bán gạo và dừa của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở quận Bình Tân. Ban đầu, chị Hạnh lấy mối dừa từ Hùng, về sau phát sinh tình cảm.

Gia đình chị Hạnh ngăn cản quyết liệt, đôi tình nhân buộc phải chuyển đi thuê trọ tại gần khu du lịch Đầm Sen, quận 11 để chung sống. Thế nhưng Hùng không an phận, trong quá trình buôn bán, hắn có tình cảm với nhiều cô gái khác, một trong số đó là nữ công nhân Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Biết được mối quan hệ tình cảm khá phức tạp của Hùng, chị Hạnh không chấp nhận, cương quyết chia tay, chuyển về lại chung sống với gia đình.

Hùng nhiều lần tìm đến điểm buôn bán của gia đình chị Hạnh để nói chuyện, hòng nối lại tình cảm nhưng bị anh Nhân (em ruột) và anh Phước (là em rể của chị Hạnh) đuổi đánh.

Có lần Hùng tìm cách gặp riêng được chị Hạnh, cố thanh minh, giải thích nhưng không được chấp nhận. Khi đó Hùng đã nói: "Chẳng lẽ anh giết nó thì em mới tha thứ cho anh à?”. Chị Hạnh đáp trả: “Anh giết nó đi, tôi mua dao cho anh”.

Và chỉ khoảng vài ngày sau, Hùng gây ra vụ giết người tình đầu tiên. Theo Hùng khai chiều tối Hùng đi bộ đến gần nhà trọ của chị Hoa và điện thoại báo cho chị Hạnh biết. Hùng khai rằng lúc đó chị Hạnh đạo diễn cho người em rể là Phước đóng giả xe ôm có mặt phòng trọ. Hùng dàn cảnh thuê Phước làm xe ôm chở Hùng và chị Hoa đi công việc nhưng sau đó chở thẳng đến khu rừng tràm heo hút, ven Hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Hùng thừa nhận tại đây Hùng và Phước thay nhau hãm hiếp chị Hoa. Sau đó Hùng dùng dao tước đoạt mạng sống của người tình. Hai ngày sau, thi thể của chị Hoa được người dân đi nhặt ve chai phát hiện.

Hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân đầu tiên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với chị Hạnh và anh Phước nhưng hai người phủ nhận nội dung khai báo của Hùng, khẳng định không liên quan đến cái chết của chị Hoa. Cơ quan công an đã thu giữ mẫu tinh dịch trong vùng kín của chị Hoa để tiến hành giám định pháp y, qua đó cho thấy có nhiễm sắc thể ADN của Hùng và một người nam giới khác nhưng không phải là của anh Phước. Về những tình tiết này, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý.

Một tuần lễ sau khi xuống tay tàn độc với chị Hoa, Hùng nảy sinh ý định sát hại chị Hạnh và anh Nhân (em ruột chị Hạnh) vì Hùng nghĩ rằng chị Hạnh đã phụ bạc mình và anh Nhân là người ngăn cản hai người đến với nhau. Chiều 23.12.2013, Hùng cầm một chiếc búa trên tay đi đến cửa hàng bán gạo và dừa của gia đình chị Hạnh ở đường số 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Thấy anh Nhân đứng trước cửa hàng, quay lưng về phía mặt đường. Hùng cầm búa đến gần đánh đầu khiến gục tại chỗ. Chị Hạnh đứng gần đó chứng kiến toàn bộ đã truy hô và chạy vào trong cửa hàng ẩn nấp nhưng bị Hùng lao theo tấn công. Sau khi gây án, Hùng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chị Hạnh và anh Nhân được đưa đi cấp cứu với kết quả thương tật lần lượt là 22% và 61%. Công an TP HCM xác định, nạn nhân Hạnh và Nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Hùng.

Sau khi gây án với chị Hạnh và anh Nhân, Hùng bỏ trốn về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm nghề phụ hồ để kiếm sống. Chỉ một thời gian ngắn, hắn lại gây án và nhắm vào nạn nhân là người tình thứ ba. Theo kết luận điều tra của công an TP HCM, quá trình lẩn trốn, làm phụ hồ, Hùng quen biết và có tình cảm với chị Thị Hoàng, là nữ tiếp viên bán quán cà phê gần công trình Hùng làm việc.

Hùng rủ chị Hoàng đi làm ăn nhưng đề nghị phải giấu vợ chồng chủ quán. Đêm 23.4.2014 chị Hoàng âm thầm theo chân Hùng. Ban đầu 2 người thuê phòng trọ ngay thị xã Dĩ An, gần trưa 24.4.2014 đón xe buýt đi chơi tại khu du lịch Suối Tiên, quận 9. Chiều tối cùng ngày, cả hai lại di chuyển xe buýt đến thuê phòng nghỉ quận Bình Tân, TP HCM.

Theo Hùng khai, vào nhà nghỉ, chị Hoàng đi tắm thì phát hiện mất sợi dây chuyền nên đổ cho Hùng là kẻ trộm và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Hùng giằng lấy đoạn gỗ, tấn công lại khiến chị Hoàng ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Biết người tình đã chết, Hùng trùm khăn, giấu thi thể dưới gầm giường, bỏ về Bình Dương tiếp tục làm nghề phụ hồ.

Sau vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Chi Phúc, từ việc xác định danh tính, nơi làm việc của nạn nhân Hoàng, cơ quan công an đã đưa Hùng vào diện nghi vấn. Hơn một tháng sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP HCM đã bắt Hùng. Từ vụ án này, cơ quan công an làm rõ thêm vụ việc Hùng cố ý sát chị em chị Hạnh - anh Nhân.

Riêng vụ Hùng giết hại người tình trong khu rừng tràm ở huyện Bình Chánh, công an phải tung nhiều biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là trưng cầu kết quả giám định thu được từ dịch trong vùng kín nạn nhân thì Hùng mới khai báo, tuy nhiên đến nay vụ án vẫn còn nhiều điều cần làm rõ.