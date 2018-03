Vết máu khô trong phòng trọ tố cáo người vợ giết chồng

Xác định nạn nhân là anh Tú, cảnh sát khám xét phòng trọ phát hiện nhiều vết máu khô nên mời người vợ về làm việc.

Công an Bình Dương thông tin về vụ án vợ giết chồng phân xác phi tang. Ảnh: Phước Tuấn.

Ngày 18.12, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án vợ giết chồng - anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) - phân xác phi tang tại thị xã Thuận An chưa phát hiện thêm đồng phạm ngoài nghi can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo đại tá Chính, từ lúc gây án đến khi vứt xác nạn nhân khoảng 9 giờ, đủ để người phụ nữ này thực hiện việc phi tang.

"Nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn vợ chồng bộc phát. Trong quá trình hai bên xô xát dẫn đến hành vi giết người chứ không phải ghen tuông", đại tá Chính nói và cho biết chưa thể xác định nạn nhân có bồ nhí hay không.

Theo trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương, sau khi nhậu về đêm 15.12, anh Tú đánh vợ và dùng dao chém nhưng Diễm né được. Do bị dọa giết nên khi giật được con dao, chị ta đã chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

"Đây chỉ là lời khai từ một phía nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thêm", trung tá Thanh đánh giá.

Sợ bị phát hiện, Diễm phân thi thể nạn nhân, đến sáng hôm sau mang đi bỏ ở các nơi chứa rác thuộc phường Thuận Giao. Nhiều giờ sau, nhân viên thu gom rác phát hiện ba lô đựng phần đầu nạn nhân.

Phòng trọ gây án của người vợ giết chồng phân xác. Ảnh: Nguyệt Triều

Đêm 17.12, các phần thi thể anh Tú và chiếc áo nữ dính nhiều máu được tìm thấy tại bãi rác trước dãy trọ khu phố Bình Thuận 1, khu phố Thuận Giao.

Nhiều người trình báo nạn nhân giống anh Tú đang ở trong dãy trọ. Hàng xóm cho biết tối hai hôm trước, họ nghe vợ chồng anh này cãi vã đánh nhau căng thẳng, sau đó không thấy nạn nhân xuất hiện.

Khám xét phòng trọ, cảnh sát phát hiện vết máu khô dính trên nhiều vật dụng liền mời Diễm về trụ sở làm việc. Chị ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.