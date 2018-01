Xác chết không đầu lộ tội ác man rợ của gã chồng vũ phu

(Dân Việt) Nghi ngờ vợ dành tình cảm cho người khác, gã chồng vũ phu đã gặng hỏi và mâu thuẫn xảy ra. Sau một hồi cự cãi, gã vung dao chém vợ khiến cô này tử vong ngay tại chỗ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Xác không đầu của nạn nhân được phát hiện trong thửa ruộng gần nhà. Cái chết đau đớn Tháng 3/2017, người dân ngôi làng Bandhmutu gần Ghatshila thuộc bang phía đông Jharkhand, Ấn Độ vô cùng bàng hoàng bởi một vụ án mạng hết sức thương tâm. Nạn nhân là cô Charumani Mardi bị chính chồng mình là Brutal Bhubhan Mardi, 38 tuổi sát hại hết sức dã man. Trong lúc cãi nhau, vì không nén được cơn tức giận, Mardi đã dùng dao chém Charumani Mardi khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Nhận được tin mật báo về vụ việc, cảnh sát đã đến hiện trường và bắt Brutal Bhubhan Mardi trong khi anh ta đang trên đường đi đến sở cảnh sát tự thú với chiếc bao tải đựng phần thi thể của vợ và hung khí trên tay. Cơ thể của Charumani Mardi được tìm thấy trong thửa ruộng gần nhà của hai người. Chân dung người chồng chém vợ vì ghen tuông. Bước đầu, Brutal khai nhận nghi ngờ mình bị “cắm sừng”, hai người đã hẹn nhau ra nói chuyện, sau đó cãi nhau gay gắt vì Charumani Mardi thừa nhận mình đang yêu một người đàn ông khác. Nghe thấy những lời này thốt ra từ chính miệng vợ, Brutal trở nên hung hãn và không làm chủ được bản thân, vớ ngay con dao giơ lên định chém. Thấy vậy, Charumani vội vàng chạy trốn thì bị chồng đuổi được, dùng tay giật mạnh vào váy khiến cô ngã xuống đất. Trong lúc giằng co, Brutal liền vung dao lên sát hại vợ một cách man rợ khiến cô không kịp kêu lấy một tiếng. Sanjiv Besra, Phó giám đốc công an tỉnh Ghatshila cho biết: “Chúng tôi nhận được mật báo về thông tin vụ án, sau đó tìm thấy thi thể của nạn nhân trong thửa ruộng gần nhà cô ấy. Chúng tôi bắt được Mardi khi hắn ta đang trên đường đi đến sở cảnh sát để tự thú”. Bi kịch cưới ép Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì động cơ chủ yếu dẫn đến vụ án mạng là do Mardi cho rằng vợ mình có tình nhân bí mật bên ngoài. Theo hàng xóm sống gần hai người cho biết, trong vài tuần trước đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hàng xóm đã quá quen với tiếng hai vợ chồng cãi nhau nhưng không ai biết rõ nguyên nhân. Vào ngày xảy ra án mạng, dù hai người đưa nhau ra ngoài nói chuyện nhưng những người dân gần đó vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của hai người văng vẳng từ xa. “Tưởng chuyện vợ chồng mâu thuẫn như mọi ngày nên chúng tôi không ai để ý", một hàng xóm cho biết. Hình ảnh của Charumani Mardi trước khi chết. Theo cảnh sát, nguồn cơn sâu xa của bi kịch này có lẽ xuất phát từ cuộc hôn nhân bị cưỡng ép của Charumani Mardi. Cô đã bị gia đình ép gả cho Brutal Bhubhan Mardi - một người mà cô hoàn toàn không quen biết, mặc dù đang có tình cảm với người khác. Tuy nhiên, trước sức ép của gia đình, Charumani không dám từ chối với sự sắp đặt ấy nên đành nhắm mắt, gật đầu. "Cô ấy phải đồng ý cuộc hôn nhân này vì bổn phận làm con là phải tôn trọng và phục tùng mong muốn của người cha", chia sẻ về sự việc, một nhân viên cảnh sát địa phương cho biết. Từ lúc lấy nhau về, cô đã thấy đầy rẫy những bất ổn khi cả hai chưa tìm hiểu nhau kĩ, chồng cô lại vũ phu, gia trưởng. Trước khi thảm kịch diễn ra, Charumani đã có ý định ly hôn. "Cô Charumani bị ép kết hôn nên từng bỏ trốn về nhà cha mẹ đẻ. Nhưng họ lại yêu cầu cô phải quay lại nhà chồng ngay và không chấp nhận việc làm sai trái này. Những mâu thuẫn cứ thế lớn dần và kết cục là người chết, kẻ vào tù”, nhân viên cảnh sát địa phương nói thêm. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 24/1/2018.

