Xác chết không nguyên vẹn của thiếu nữ 17 tuổi tố tội ác ghê rợn của gã anh ruột

(Dân Việt) Sau khi đánh đập dã man người em gái, hai gã anh trai đã vung con dao sắc lẹm chém nhiều nhát vào thiếu nữ 17 tuổi khiến cô này tử vong ngay tại chỗ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Phần thi thể không còn nguyên vẹn của cô gái đáng thương bị anh ruột chém chết. Đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng người dân ở một ngôi làng nhỏ tại huyện Shahjahanpur thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) có lẽ vẫn không thể quên được vụ án gây chấn động vùng quê nghèo khi hai người anh trai giết và phân xác chính người em của mình, đưa một phần thi thể cô gái đáng thương đi diễu khắp làng. Xác chết không nguyên vẹn Chiều tối 17-8-2015, khi người dân làng đang tất bật với những công việc cuối ngày thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ ngôi nhà của cô gái Phool Jehan (17 tuổi). Theo hàng xóm xung quanh, thời gian gần đây, gia đình này thường xuyên xảy ra cãi vã nhưng không ai biết rõ nguyên nhân. Họ chỉ đoàn già đoán non rằng Phool Jehan đã gây ra một tội tày đình gì đó nên liên tiếp bị anh trai và cả bố mẹ quay lưng. “Tưởng chỉ là mâu thuẫn gia đình đơn thuần diễn ra như cơm bữa ở ngôi làng này nên chúng tôi không ai để ý", một hàng xóm cho biết. Nhưng lần này, sự việc có vẻ rất nghiêm trọng khi hai người anh là Nanhey (20 tuổi) và Gul Hasan (25 tuổi) vừa chửi bới vừa lôi xềnh xệch Phool Jehan ra khỏi nhà rồi đánh cô tới tấp mặc cô kh óc lóc van xin. Điều đáng nói là lúc ấy, khoảng hơn mười người dân làng tò mò đứng lại nhưng tất cả chỉ trơ mắt nhìn cô gái bị hành hung. Sau khi tra tấn nạn nhân không thương tiếc, sự táng tận lương tâm của hai người anh đã đi đến tột cùng của tội ác khi chúng lựa chọn cách thức dã man nhất đối với em gái mình. Trước sự bàng hoàng của những người có mặt, một trong hai gã vung con dao sắc lẹm lên trời và rồi máu từ cơ thể Phool Jehan cứ thế tuôn ra xối xả. Cô tử vong ngay tại chỗ với phần cơ thể đứt lìa. Thế rồi bỏ mặc thi thể không còn nguyên vẹn của cô em trên đường, Nanhey và Gul Hasan cầm theo phần kia rồi rảo quanh mọi ngóc ngách trong làng, vừa đi vừa gào thét rằng đây là kết cục của kẻ dám chống đối gia đình, kết hôn với người mà họ không đồng ý. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chúng đi tới đâu, máu nhuộm đỏ con đường tới đấy. Vụ giết người tàn bạo đã khiến cả làng đang hoang mang tột độ. Chuyện kinh thiên động địa đó xảy ra nhưng không một người chứng kiến nào hé nửa lời với cảnh sát. Cuối cùng, một nhân viên an ninh địa phương đã trình báo sự việc. Hai tên giết người vội lẩn trốn, trên tay vẫn xách theo phần thi thể của cô em gái. Bi kịch vì lấy người mình yêu Được biết, cả nạn nhân và hai hung thủ là anh em ruột. Cuộc sống của gia đình tuy không giàu có nhưng cũng hơn nhiều gia đình khác, chẳng lúc nào bố mẹ họ để con mình thiếu ăn thiếu mặc. Phool Jehan là con gái út nên được bố mẹ và các anh khá cưng chiều. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Phool Jehan đem lòng yêu một chàng trai cùng làng và cũng là anh họ của mình. Tình yêu này bị cả gia đình phản đối, không hẳn vì mối quan hệ họ hàng mà vì hai bên không cùng đẳng cấp với nhau. Họ đang ngắm cho Phool Jehan con trai của một gia đình giàu có mà cô không hề có tình cảm. Cô cố gắng tìm mọi cách thuyết phục, van xin có, cứng rắn có nhưng dường như không thể lay chuyển được tình hình. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Phool Jehan bày tỏ nguyện vọng muốn tiến tới hôn nhân. Khi vừa đề cập với gia đình, cô đã phải hứng chịu những phản ứng quyết liệt từ người thân. Cô gái đáng thương sau đó đã bị chính hai người anh của mình đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng phải chịu một cái chết đau đớn. Hai tên sát nhân sau đó đã bị bắt giữ và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng điều làm người ta phải suy nghĩ là cuộc sống mong manh của các cô gái Ấn Độ khi những người thân của họ sẵn sàng xuống tay với con em mình nếu dám từ chối một cuộc hôn nhân ép buộc. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 4/2/2018.

