13 lý do khiến bạn nên đến Ấn Độ vào năm 2018

(Dân Việt) Ấn Độ là một nước có thể khiến bạn đến một lần duy nhất nhưng cũng khiến lại phải quay lại nhiều lần hơn nữa. Hãy đến để trải nghiệm những điều tuyệt vời sau.

1.Kỹ thuật số hóa Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã có nhiều sự thay đổi rất lớn nhưng dễ nhận thấy nhất phải kể đến kỹ thuật số hóa. Nếu như bạn đã đi đến Ấn Độ trước đó, và cảm thấy tiếc nuối về sự thiếu hụt các thiết bị công nghệ số thì bây giờ đất nước này đã được phủ sóng internet rộng rãi. Bạn sẽ không phải chờ hàng tiếng đồng hồ hay phải xếp hàng dài lê thê để mua được một chiếc vé. 2.Điểm du lịch khác thường Nếu như bạn nghĩ Ấn Độ chỉ có Taj Maal, leo núi ở Himalayass, chèo thuyền trên Kerala thì bạn hoàn toàn sai. Năm 2018, bạn sẽ chứng kiến một sự thay đổi về những điểm du lịch độc đáo, đặc biệt là các nhà nghỉ tại địa phương. 3.Chiếc dịch làm sạch môi trường Chính phủ và người dân tại đây đang đối mặt với những thách thức lớn về môi trường. Chính vì vậy, những chiến dịch này bắt đầu vào năm 2017 và trở nên cực kỳ nghiêm khắc vào năm 2018. Đồng thời, đây cũng là dịp kỉ niệm sự ra đời lần thứ 150 của Mahatma Gandi. Đến thăm Ấn Độ vào năm 2018 không có nghĩa là bạn chỉ sẽ phải đứng quan sát đất nước này đang trở nên sạch hơn, mà bạn cũng sẽ được tham gia các những chiến dịch vì cộng đồng rất ý nghĩa. 4.Rẻ và nhiều lựa chọn hơn Những vấn đề liên quan đến lạm phát và tiền đã ổn định trong những năm gần đây. Ấn Độ luôn trở thành một điểm đến “rẻ” cho khách du lịch đến từ những đất nước phát triển. Năm 2018, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn trong việc mua hàng hóa ở nơi này. 5.Không còn những việc rắc rối liên quan đến tiền mặt Cho đến thời điểm hiện tại, tiền mặt không còn là một phương thức thanh toán phổ biến tại đây. Việc thanh toán trực tuyến hay bằng thẻ đã trở nên rất thịnh hành. Bây giờ, nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển và bạn có thể thanh toán qua điện thoại, thẻ tín dụng... ở khắp mọi nơi trên đất nước. 6.Nhiều điểm tham quan sang chảnh Nhiều khách sạn chuẩn 5 sao đang mọc lên trong những năm gần đây. Năm 2018 là thời điểm bắt đầu thành lập các chuỗi khách sạn cao cấp và những khu nghỉ dưỡng xa xỉ, kể cả những nơi chưa được khai phá bởi khách du lịch bụi. 7.Du lịch tình nguyện bảo vệ hệ sinh thái Du lịch tình nguyện đã trở thành một cụm từ khá là thông dụng. Ấn Độ là nơi dẫn đầu trong những phong trào từ năm 2017. Đặc biệt, chính phủ cũng đưa ra những chính sách để thúc đẩy như thành lập nhiều chỗ ở. 8.Những con đường ngoạn mục Giới du lịch đang dần khám phá những tuyến đường với phong cảnh tuyệt đẹp như Delhi-Ladakh hay Mumbai-Goa. Bắc Ấn Độ là nơi phát triển vượt bậc từ những ngày ban đầu hoang vu cho đến nay đã có rất nhiều tuyến đường được khai phá. Hai lựa chọn mới được bắt đầu đưa vào lưu thông đó chính là tuyến đường hành lang IMT(Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan) và tuyến sông dài nhất Ấn Độ thông qua cầu Dhola-Sadya được khánh thành vào năm nay. Một sự phát triển đầy hứa hẹn nữa chính là tuyến đường cao tốc Delhi đến Varanasi Gaang đã được chính phủ công bố. 9.Những bước tiến trong các phương tiện di chuyển công cộng Khách du lịch không còn phải trải nghiệm khó chịu khi ngồi trên những chiếc xe kéo hay bị nhồi nhét trên những chiếc xe buýt trong thành phố. Thay vào đó, giao thông Ấn Độ trong đã thay đổi một cách đáng kể, đó chính là sự xuất hiện của tàu điện ngầm hay “xe điện một ray trên cao”. 10.Lễ hội của Ấn Độ Lễ hội ở Ấn Độ là điều mà mọi người nên trải nghiệm ít nhất một lần đời. Các lễ hội gần đây cũng đang dần thay đổi để thích nghi với những xu hướng hiện đại. Với sự kết hợp đầy màu sắc, sự đan xen giữa hiện đại và truyền thống. Bạn có thể trải nghiệm những bản EDM tại Ganesh Visarjan đến những món ăn truyền thống tại Pujo. 11.Phà Mumai-Goa Bến phà Mumbai-goa từng là phương tiện phổ biến nhất nhưng đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, chính phủ đã khởi động lại tuyến phà này vào năm 2018. Một điều tuyệt vời là, chính phủ đã hỗ trợ nâng cấp bến phà hiện đại hơn, có trang bị cả máy điều hòa. 12.Những điểm đến mới nổi mang tính lịch sử Phần lớn lịch sử của Ấn độ đã là một bí ẩn đối với thế giới. Điểm nổi bật nhất chính là Rakhigarhi, khu vực thung lũng Indus và Keeladi hay Sangam- Tamil Nadu cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. 13.Con người Cho dù bất cứ lý do nào bạn đến thăm Ấn Độ đi chăng nữa thì chắc chắn bạn sẽ ấn tượng trước người dân nơi đây, đầy màu sắc và giàu lòng nhân ái. Không giống như những thế hệ trước, các thế hệ trẻ ngày nay có kinh nghiệm, hiểu biết về văn hóa rất rộng.

