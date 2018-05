Bí ẩn những địa điểm có lửa cháy mãi không tắt, du khách đổ đến ầm ầm

Bí ẩn những địa điểm có lửa cháy mãi không tắt, du khách đổ đến ầm ầm

(Dân Việt) Điều khiến du khách không khỏi ngạc nhiên và kỳ lạ là những ngọn lửa cháy mãi suốt nhiều năm không dứt.

Ngọn lửa trong thác Eternal Flame, Mỹ

Cho đến nay, vì sao ngọn lửa cháy mãi nhưng chưa dừng lại trong một thác nước đẹp ở khu bảo tồn Shale Creek tại Mỹ vẫn là một câu hỏi lớn. Các nhà khoa học đã xác định etan và propan là nhiên liệu giúp duy trì sự cháy của ngọn lửa nhưng chưa ai giải thích được ngọn lửa cháy từ khi nào và ai đã thắp ngọn lửa. Dù còn nhiều bí ẩn nhưng các du khách vẫn tới đây để chiêm ngưỡng ngọn lửa đặc biệt này..

Baba Gurgur, Iraq

Cánh đồng dầu mỏ Baba Gurgur đã cháy hơn 4000 năm qua. Nó đã được nhắc đến trong các câu chuyện từ xa xưa. Nguyên nhân là các dòng khí tự nhiên thoát khỏi các tảng đá và khiến ngọn lửa không bao giờ tắt. Truyền thuyết kể rằng những người chăn nuôi thường đưa cừu đến đây để tránh rét. Ngoài ra, người dân địa phương cũng dùng nhựa đường tự nhiên xung quanh khu vực này để xây dựng đường sá.

"Cổng địa ngục" ở Turkmenistan

Gần Darvaza, Turkmenistan, có một hố với ngọn lửa cháy 40 năm qua chưa dừng lại. Hố này được tạo ra trong quá trình tìm khí thiên nhiên, nên các nhà tìm kiếm đã châm lửa đốt để ngăn khí gas lọt ra ngoài. Họ hi vọng ngọn lửa sẽ đốt hết khí gas nhưng nó vẫn cháy đến ngày nay và chưa dừng lại.

Smoking Hills, Canada

Cho đến nay, khi du khách đến đây vẫn nhận thấy khu vực Smoking Hills có mùi lưu huỳnh và khói bốc lên. Nguyên nhân do ở đây chứa khoáng lưu huỳnh giàu than non (than nâu), chúng bị đốt cháy tự nhiên khi các tĩnh mạch khoáng tiếp xúc với không khí. Địa điểm này được phát hiện lần đầu vào năm 1828.

Núi Chimaera, Thổ Nhĩ Kỳ

Suốt 2000 năm qua, các thủy thủ đã lấy khói bốc lên ở núi này như một ngọn hải đăng tự nhiên để điều chỉnh hướng. Khí metan thấm qua đá là nguyên nhân khiến núi Chimera bốc cháy mãi không tắt.

Hang Nước và Lửa, Đài Loan, Trung Quốc

Bạn sẽ nghĩ nước sẽ dập tắt lửa nhưng hang Nước và Lửa gần đền Biyun ở Đài Loan lại có ngọn lửa tồn tại qua nhiều năm. Khí metan thoát ra từ các vết nứt trên đá tạo nên ngọn lửa bốc cháy, dòng nước gần đó cũng không dập tắt được. Đây là cảnh tượng đẹp, ấn tượng trái ngược với quy luật tự nhiên.

Đền Ateshgah, Baku, Azerbaijan

Đây là ngôi đền có ngọn lửa bốc cháy suốt nhiều thế kỷ và được nhắc đến trong các câu chuyện từ xa xưa. Marco Polo cũng đề cập dến hiện tượng này khi ông đi qua đây vào thế kỷ 13. Khu vực ngôi đền và bảo tàng xung quanh là địa điểm thờ cúng linh thiêng và thu hút du khách.

Mỏ than Centralia, Pennsylvania, Mỹ

Mỏ than nằm dưới lòng đất được đưa vào khai thác để mang về nguồn tiền cho thị trấn Centralia. Tuy nhiên, nó đột nhiên bốc cháy và trở thành ngọn lửa cháy mãi không tắt. Các bể than bị bỏ lại từ năm 1962 và không có cách gì dập tắt lửa. Các cư dân bị buộc phải chuyển đi vào năm 1992 nhưng 9 người dân vẫn chưa rời khỏi khu vực này.

Mout Wigen, Australia

Mỏ than nnằm dưới lòng đất ở New South Wales liên tục bốc cháy tạo ra núi lửa Mout Wigen. Đây có thể là ngọn lửa bốc cháy lâu nhất thế giới, ước tính thời gian kéo dài hơn 6000 năm. Mỗi năm, ngọn lửa lan thêm 1m, nên ước tính quãng đường lửa lan ra lên đến 6km.