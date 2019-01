Cánh đồng hoa du khách tha hồ sống ảo ở Đà Lạt

Bạn không chỉ được sống ảo giữa cánh đồng chong chóng đủ màu sắc mà còn có hoa hướng dương, tam giác mạch đang khoe sắc.

Từ trung tâm thành phố, bạn đi theo hướng đường 3/2 về làng hoa Vạn Thành, đến đèo Tà Nùng thì sẽ bắt gặp vườn hoa Tà Nùng đối diện quán cà phê Mê Linh - nơi sống ảo ưa thích của giới trẻ mỗi khi đến Đà Lạt. Chủ vườn thường trồng hoa cải và hướng dương, gần đây thu hút sự chú ý của du khách nhờ cánh đồng chong chóng đủ màu sắc cho bạn chụp cả trăm kiểu ảnh ngọt ngào.

Những cây chong chóng cao tầm đến hông người lớn, đủ màu vàng, xanh, tím... xếp thành hàng xen kẻ nhau xoay tít mỗi khi có cơn gió thổi qua. Đà Lạt năm nay không quá lạnh như mọi năm, cận tết nhưng thời tiết không rét cóng, bạn có thể diện quần áo xinh xắn để tạo dáng thay vì khoác những chiếc áo lạnh to sụ. Giá vé cho mỗi người vào tham quan là 15.000 đồng.

Đây là thời điểm trăm hoa khoe sắc ở Đà Lạt, hoa hướng dương và tam giác mạch trong vườn Tà Nùng cũng nở rộ. Tuy nhiên, do nằm khá xa khu trung tâm nên ít khách hơn so với vườn hoa ở Vạn Thành, vườn hoa cẩm tú cầu dưới chân đèo Prenn hay những trang trại hoa ở Trại Mát, cho bạn đủ khoảng không để chụp ảnh mà không sợ bị làm phiền bởi quá nhiều người. Bạn có thể kết hợp với nhâm nhi ly cà phê ở quán Mê Linh đối diện, ngắm đồi thông xanh ngát.

Cung đường dài 35 km, qua nhiều khúc cua khá đẹp. Mùa này, nếu bạn xuất phát từ tầm 5h sáng thì sẽ kịp săn mây, thậm chí may mắn sẽ được ngắm mặt trời mọc trên núi rất đẹp. Tuy nhiên nếu đi sớm thì cần phải cẩn thận do đường đèo nguy hiểm, và tốt nhất nên đi nhóm đông cho an toàn. Kiểu phượt này chỉ hợp với những ai mê nhiếp ảnh và "chịu chơi".

Còn nếu chỉ muốn chụp ảnh đơn giản thì tầm 8h, sau khi ăn sáng no nê ở chợ Đà Lạt, bạn lên đường là vừa. Tốt nhất là đi vào buổi sáng vì cuối năm, phố núi thường mưa vào buổi chiều, trời âm u chụp ảnh thiếu sức sống. Đồng thời đi sớm về sớm sẽ đỡ lạnh hơn vì trời càng tối thì nhiệt độ càng thấp. Nên chuẩn bị đầy đủ áo lạnh, đặc biệt là áo gió nếu chạy xe máy.