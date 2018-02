Chiếc máy bay màu trắng bí ẩn ở Bali

Không một ai biết chiếc Boeing 737 màu trắng đã nằm ở Bali từ bao giờ, và đến đây bằng cách nào.

Nằm giữa đồng cỏ và được bao quanh bởi các container cùng những túp lều tồi tàn ngay gần cao tốc Raya Nusa Dua Selatan ở Bali là chiếc Boeing 737 bị bỏ hoang. Không một ai, kể cả du khách lẫn người dân ở đây biết được về nguồn gốc chính xác của chiếc máy bay này, cũng như lý do nó bị bỏ hoang hay làm cách nào mà nó tới được nơi này.

Điều này khiến không ít du khách tới đây đặt câu hỏi nghi ngờ. Làm thế nào một chiếc máy bay to lớn như thế, lại nằm ngay cạnh đường chính, cách bãi biển đông khách Pandawa chỉ 5 phút đi bộ mà khi đáp xuống không ai hay biết. Ngoài ra, nơi này không phải là nghĩa trang dành cho máy bay. Do đó, cũng không ai hiểu được vì sao chiếc máy bay lại đáp ở nơi này suốt nhiều năm qua mà không bị chính quyền "sờ gáy".

Không ai biết vì sao chiếc máy bay này lại nằm ở đây, thay vì một nghĩa trang dành riêng cho nó. Ảnh: News

Chiếc Boeing cũng không có màu sơn đặc trưng hay nhãn hiệu của bất kỳ hãng hàng không nào. Một số người cho rằng nó đã được một thương nhân nào đó mua lại và thiết kế thành một nhà hàng. Tuy nhiên, người này đã cạn vốn sau khi mua máy bay nên đã bỏ hoang nó.

Ngày nay, do vị trí nằm ngay cạnh bờ biển phía nam của bán đảo Bukit, chiếc máy bay dễ dàng bị phát hiện. Nó cũng đang trở thành điểm thu hút du khách tại Bali, cùng một chiếc máy bay 737 khác, cách nơi này 8 km về phía bắc.

Tuy nhiên, do nằm trên đất tư nhân, chiếc máy bay bí ẩn này được bao quanh bởi một hàng rào lớn và có người canh gác. Do đó, du khách muốn tiếp cận chiếc máy bay này phải trả tiền như một hình thức vé vào cửa. Nếu may mắn, bạn cũng có thể vào bên trong để tham quan.

Josh, một blogger du lịch, nói trên News anh đã dò hỏi người dân địa phương và tham khảo trên mạng, nhưng cũng không tìm thấy lý do chiếc máy bay nằm ở đây.

Và đến nay, chiếc máy bay này vẫn là một bí ẩn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách khi tới Bali.