Choáng khi biết được quốc gia có nhiều thú cưng hơn cả trẻ em lại gần Việt Nam đến vậy

(Dân Việt) Việc nuôi thú cưng ngày càng trở nên phát triển, nhiều người già không có con cái bên cạnh thường chọn nuôi một con chó hoặc mèo. Thế nhưng, đất nước có số lượng thú cưng nhiều hơn cả trẻ em được sinh ra lại chính là nơi này.

Mặc dù ngành công nghiệp tình dục ở Nhật Bản rất nổi tiếng nhưng người dân nơi đây lại có xu hướng không muốn sinh con. Hiện tại, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi thấp nhất thế giới. Trẻ em chỉ chiếm 12.9% tổng dân số, chiếm 15.3 triệu người. Đây chắc chắn là một thông tin đáng báo động, số lượng trẻ em sinh ra ngày càng giảm trong suốt 38 năm liên tiếp, dân số già ngày càng cao gây ra rất nhiều khó khăn cho sự phát triển của đất nước.

Nhật Bản hiện tại có 2 vấn đề xã hội rất nghiêm trọng là tỷ lệ sinh và lão hóa cực kỳ thấp. Trẻ em sinh ra ít nghĩa là người đóng vai trò chủ đạo trong tương lai phát triển ngày càng ít hơn, khiến Nhật Bản đang có nguy cơ đối diện với sự tuyệt chủng trong tương lai.

Mặc dù chính phủ ngày càng tạo nhiều điều kiện để khuyến khích phụ nữ sinh con, nhưng điều này có vẻ như vẫn chưa hiệu quả. Vì nhiều lý do mà người ta không muốn sinh con và mong tìm một con thú cưng để bầu bạn chăm sóc. Số lượng thú cưng đã tăng lên 18.5 triệu con, trong khi trẻ em chỉ có 300.000 người. Nhiều người còn cho rằng việc nuôi thú cưng dễ dàng hơn rất nhiều so với nuôi một đứa bé.

Trên thực tế, đối với những người trẻ không muốn có con, lý do chủ yếu là thu nhập, công việc quá bận rộn và áp lực do nuôi dạy một đứa trẻ là quá lớn. Do đó, những yếu tố này cản trở người trẻ lập gia đình và ngại sinh con.

Vì vậy, đừng nhìn vào Nhật Bản hiện tại, nơi có GDP bình quân đầu người 40.000 đô la Mỹ, nhưng áp lực của nhân viên văn phòng có thể nói là rất lớn. Nhiều người nói rằng sẽ chờ đợi cho đến khi cuộc sống ổn định, vững chắc về kinh tế thì mới kết hôn. Thế nhưng, điều đó mất bao lâu? Đây là câu hỏi không ai biết được câu trả lời chính xác nên họ bỏ mặc chuyện yêu đương, kết hôn, và sinh con.

Khi đến Nhật Bản, mọi người thường chỉ nhìn thấy bề mặt nổi là cuộc sống hiện đại, phong cảnh đẹp, điều kiện kinh tế người dân cao...nhưng ít ai hiểu được rằng, áp lực sống trong một đất nước như thế này rất khủng khiếp. Chính vì thế, số lượng người lựa chọn nuôi thú cưng thay vì lập gia đình sinh con ngày càng giảm một cách đáng kể.