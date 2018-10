Có 1 quốc gia ở châu Phi, nơi chôn cất người chết tốn hàng tháng, thậm chí là nhiều năm

(Dân Việt) Ở hầu hết các quốc gia, người ta bị chôn vùi trong vòng vài ngày sau cái chết của họ, nhưng ở Ghana, châu Phi, việc chôn cất là những vấn đề phức tạp có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để chuẩn bị.

Việc chôn cất người chết được coi là một việc làm rất linh thiêng. Bất chấp mong muốn của người quá cố, tục lệ ở Ghana bắt buộc cơ thể người chết phải được làm đông lạnh hàng tháng trời tại nhà xác trước khi được chôn xuống đất.

Nhà báo và chính trị gia người Ghana, Elizabeth Ohene, đã nói về sự tàn bạo của việc giữ xác chết trong nhà xác trong nhiều tháng, đôi khi nhiều năm. Ông hy vọng mọi người có thể nâng cao được nhận thức về vấn đề này, tuy nhiên cho đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa được đền đáp. Tuần trước, cơ quan báo chí quốc gia này đã đưa thông tin một vị trưởng lão đã chết cách đây 6 năm, cơ thể của người này vẫn bị đóng băng trong nhà xác. Việc làm này được cho là khá phổ biến ở Ghana.

Lý do chờ đợi “dài cổ” này còn nằm ở quan tài, Ghana là nơi chế tác quan tài phức tạp nhất trên thế giới, hoặc lý do cũng có thể là chờ đợi người thân từ khắp nơi tụ tập đông đủ để làm tang lễ. Có vô số những lý do để trì hoãn việc chôn cất, bởi một gia đình không thể độc lập quyết định được mọi thứ.

Những chi phí mai tang do gia đình và con cái của người chết chịu trách nhiệm. Đôi khi con cái của người chết còn quá nhỏ để có thể gánh vác được, do đó mọi người chờ những đứa trẻ này đủ lớn, đủ trưởng thành mới bắt đầu làm thủ tục tang lễ. Đó có thể là một cơn ác mộng vì mọi người có khi phải chờ cả chục năm trời.

Đám tang cũng được trì hoãn do các thành viên trong gia đình tranh chấp tài sản với nhau, tài sản thừa kế được người Ghana rất coi trọng. Ngôi nhà của người chết phải được tu sửa hoặc phải phá hủy hoàn toàn để xây dựng thành một nơi chôn chất đầy tôn kính.

“Cuối tuần này, tôi đang ở đám tang của một nhà công nghiệp và chính trị gia nổi tiếng, Nana Akenten Appiah-Menka,” Elizabeth Ohene gần đây đã viết trong một bài báo cho BBC. “Tài liệu tang lễ của ông là một quyển sách có hình ảnh dày 226 trang, bao gồm cả thời gian sống của ông là 84 năm.”

Elizabeth Ohene đã bị cả dân làng lên án là thiếu tôn trọng người đã khuất, khi người mẹ già 90 tuổi của ông được chôn cất sau 3 tuần.

Ông cho rằng việc chôn cất chỉ nên diễn ra trong 2,3 ngày và sau đó mới tổ chức các nghi lễ đám tang. Việc ướp xác chết trong kho đông lạnh là rất điên rồ và tốn thời gian. Dù mọi người cho rằng quãng thời gian 3-6 tháng là lý tưởng để ướp xác và chôn cất nhưng trong thời gian quá dài là một hành động rất lố bịch.