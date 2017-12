Độc đáo nhà thờ ẩn trong vách đá dựng đứng, vào phải đu bằng dây

Muốn đặt chân lên đây, bạn phải dùng dây đu hoặc tay không leo lên núi.

Thế kỷ thứ 9, khi đạo Cơ đốc ngày càng phát triển mạnh, một loạt các nhà thờ và tu viện được xây dựng trên đỉnh núi hoặc vách đá cứng ở vương quốc cổ Axum - một trong những vương quốc đầu tiên chấp nhận Cơ đốc giáo trên thế giới, nay thuộc địa phận của Ethiopia. Nhiều nhà thờ vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay - Ảnh: Owen Barder/Flickr

Các nhà thờ cổ xưa này thường xây ở những vị trí ấn tượng, như nhà thờ Abuna Yemata Guh tại Tigray, miền Bắc Ethiopia tọa lạc trên vách đá vôi thẳng đứng cao 200 m từ thế kỷ thứ 5 - Ảnh: Owen Barder/Flickr

Muốn lên đến nơi, người ta phải leo lên vách núi mà không có bất kỳ dây an toàn nào. Men theo con đường hẹp, băng qua cây cầu tạm làm từ thân cây mới đến. Nhà thờ được thánh Abuna Yemata xây dựng làm nơi ẩn cư - Ảnh: Owen Barder/Flickr

Những bức tranh thủ công tinh xảo, sống động trang trí trên trần và tường bên trong nhà thờ Abuna Yemata Guh - Ảnh: Matthew/Flickr

Một linh mục giới thiệu cuốn kinh thánh cổ làm bằng da dê còn lưu giữ trong nhà thờ - Ảnh: New Faces New Places

Cây cầu làm từ thân cây, không có gì để đảm bảo an toàn bắt ngang vách núi ở độ cao khoảng 200 m, trên đường đến Abuna Yemata Guh - Ảnh: New Faces New Places

Chuông nhà thờ là hai tảng đá lớn treo lơ lửng giữa không trung - Ảnh: New Faces New Places

Tu viện Debre Damo được thánh Abba Aragawi xây dựng từ thế kỷ thứ 6 trên đỉnh núi - Ảnh: Travel Aficionado/Flickr

Cách duy nhất để đến Debre Damo là dùng dây leo lên vách đá cao chênh vênh - Ảnh: Achilli Family - Journeys/Flickr

Nhà thờ theo kiểu hiện đại này nằm phía trước hang động, nơi mà Abba Aragawi được cho là đã biến mất - Ảnh: Ethiopia - The Living Churches of an Ancient Kingdom.

Linh mục đi bộ trên vách núi để lên nhà thờ Maryam Korkor và Daniel Korkor - nơi hiếm khi được sử dụng - Ảnh: Ethiopia - The Living Churches of an Ancient Kingdom.

Nhà thờ Petros và Paulos ở Gheralta chỉ có thánh đường được xây trong đá, phần còn lại nằm ngoài rìa vách đá. Trước kia, muốn lên đây bạn phải leo lên dốc đứng bằng tay không. Ngày nay, thay vào đó người ta dựng một cầu thang gỗ tạm bợ - Ảnh: amusingplanet

Nhà thờ Mikael Debre Selam cũng ở một vị trí hiểm trở, kẹp giữa núi - Ảnh: Carsten ten Brink/Flickr