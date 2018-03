Du khách đông đúc chen chân leo núi ở Tràng An cổ

Là điểm đến mới nổi ở Ninh Bình, Tràng An cổ những ngày qua đón lượng khách tăng đột biến, khiến nhiều điểm ách tắc.

Dù thời tiết cuối tuần qua mây mù, mưa phùn nhỏ nhưng dòng người vẫn đổ về Tràng An cổ càng ngày càng đông. Lưu Ân (Hà Nội) cho biết thứ 7 nơi này khá vắng người nhưng đến chủ nhật hàng nghìn người chen chúc leo núi. Ảnh: Trần Quân. Cầu thang dẫn lên đỉnh núi ở Tràng An cổ là nơi vãn cảnh đẹp nên dù leo khá mệt, mất khoảng 30 phút đến một tiếng, nhiều người vẫn nhích từng bước giữa dòng người. Ảnh: Trần Quân. Có người còn vượt ra ngoài lan can, trèo lên các mỏm núi đá để chụp ảnh. Ảnh: Trần Quân. Tràng An cổ là điểm đến mới nổi sau khi các bậc đá dẫn lên núi được hoàn thành, dù khu du lịch này mở trước đó khá lâu. Khách không mất phí tham quan nên nhiều người đi Tràng An, Bái Đính đều tranh thủ ghé qua, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: Trần Quân. Tràng An cổ cách Tràng An mới khoảng 2 km. Khách đến đây thường đi theo lộ trình Tràng An - Tràng An cổ - Tuyệt tình cốc - Bái Đính. Ngoài ra, khách có thể thuê thuyền 45.000 đồng/người để tham quan Tràng An cổ, khoảng 2 tiếng. Ảnh: Bích Diệp. Bến thuyền Tràng An khách chen chân xuống thuyền ngày 25.2. Nhiều người chờ hàng tiếng xếp hàng mua vé, rồi lại chờ đến lượt xuống thuyền. Ngân Thư (Hà Nội) cho biết cô chờ 2 tiếng mới có thể bắt đầu hành trình khám phá Tràng An. "Đi xe thì tắc đường, đi xe điện thì tranh nhau, đi bộ thì chèn ép xô đẩy, đi thuyền thì đâm với lách luật. Lúc đứng chờ thuyền, mình không muốn tranh giành xô đẩy ai nhưng không chen không được vì bị đẩy tí nữa thì rơi xuống nước", du khách từ Hải Phòng nói. Ảnh: Phạm Thị Minh Nguyệt. Nhiều đoạn qua hang thuyền nối đuôi nhau chờ đến lượt đi qua. Ảnh: Trần Tú Linh.

Theo Vy An (VnExpress)

