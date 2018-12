Du khách trọng thương vì bị bò nổi điên húc ở Ấn Độ

Người phụ nữ bị thương nặng ở cánh tay dù đã được các nhân chứng giúp đỡ khi một con bò bất ngờ tấn công cô.

Sự việc xảy ra tối 25.12 khi một nữ du khách đến từ bang Punjab đang đi dạo cùng gia đình ở Jagdish Chowk, Udaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ, Udaipur Times đưa tin.

Theo nhân chứng, con bò bất ngờ trở nên hung dữ và chạy phía sau du khách. Những người bán hàng xung quanh tìm mọi cách để cứu song người này vẫn bị thương nặng ở tay. Cô tạm lánh trong một cửa hàng và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó.

Dù được coi là linh vật, bò lạc đang trở thành vấn đề lớn ở một số thành phố Ấn Độ. Nhiều trường hợp bò điên tấn công ở các điểm du lịch, nơi chúng xuất hiện với số lượng lớn.

Tháng 2/2018, nữ du khách Anh tên Mellisa Maville bị húc bay người trên đường trở về khách sạn ở thành phố Jaisalmer, bang Rajasthan. Cô bắt gặp một con bò hoang có "vòng 3 khủng". Khá ấn tượng, cô đã hát đùa cho nó một đoạn trong bài My Humps của The Black Eyed Peas nói về điệu lắc hông quyến rũ. Tuy nhiên, con bò đột nhiên lao tới húc khiến cô nằm bất động. May mắn, người dân địa phương lái xe trên đường đã bắt gặp Mellisa và chở cô tới bệnh viện cấp cứu.