Ghen tỵ hành trình cùng nhau đi khắp Việt Nam của cặp đôi 9X

(Dân Việt) 4 năm gắn bó bên nhau, cặp đôi 9X Việt Dương và Ngọc Trinh đã cùng nhau trải qua nhiều chuyến đi và “phủ dấu chân” nhiều cung đường trên dải đất hình chữ S.

Được cùng người mình yêu thương chia sẻ niềm vui và sở thích là một điều ai cũng mong muốn, nhất là với những người yêu du lịch và khám phá. Trần Việt Dương và bạn gái Đoàn Thị Ngọc Trinh là một trong những cặp đôi may mắn đó.

Việt Dương chia sẻ:" "Hai đứa mình từng là bạn học chung trường cấp 3 nhưng không quen biết, sau này qua giới thiệu của một người bạn, cặp đôi mới bén duyên".

Sau khi chính thức trở thành người yêu, đôi bạn trẻ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyến đồng hành cùng nhau. Từ Đà Lạt, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp...đều in dấu chân của cặp đôi 9X.

Chưa cần đưa nhau đi khắp thế gian, chỉ cần chia sẻ những tấm ảnh cùng nhau rong ruổi qua những địa danh nổi tiếng dọc theo dải đất hình chữ S, cặp đôi Việt Dương và Ngọc Trinh cũng đủ khiến người xem nôn nao muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức.

Việt Dương chia sẻ: “Trước mỗi chuyến đi chúng mình thường chuẩn bị quần áo, các đồ đạc phục vụ cho đi phượt như giáp bảo hộ, đồ sửa xe, bộ dụng cụ y tế. Do tính chất công việc, hai đứa mình khá chủ động về thời gian nên cũng dễ linh động để sắp xếp”.

Check-in làng hoa Sa- Đéc.

Có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng miền trên dải hình chữ S, Việt Dương cho hay mỗi nơi cả hai đến đều có những ấn tượng nhất định.

4 năm rong ruổi chia sẻ những chuyến đi thú vị, cặp đôi 9X cũng có nhiều kỷ niệm khó quên trên mỗi cung đường.

Đưa nhau đi trốn ở Đà Lạt.

Những khoảnh khắc ngọt ngào trong mỗi chuyến đi và những hình ảnh đẹp mà cặp đôi Việt Dương và Ngọc Trinh có được khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Hiện nay đôi bạn trẻ sinh sống và làm việc ở Biên Hòa- Đồng Nai. Cả hai đang tích cực chăm lo cho công việc để ổn định cuộc sống, tạo tiền đề cho tương lai về chung một nhà. Việt Dương khẳng định du lịch bụi là niềm đam mê chung của cả hai nên có thời gian họ sẽ vẫn cùng nhau chinh phục thêm những điểm đến mới ở Việt Nam. Và sau này khi kết hôn, cả hai sẽ vẫn tiếp tục nối dài niềm đam mê này.