Hàng không 'cháy' vé, tăng giá gấp đôi dịp Tết

Nhiều tuyến nội địa đã hết vé vào những ngày cao điểm, giá cũng tăng 2 - 3 lần so với ngày thường ở một số chặng bay hot.

Tối 24/.1, ngay khi cả gia đình thống nhất đón Tết ở Phú Quốc, chị Bùi Bích Phương (Hà Nội) lên mạng đặt vé. Dù còn khoảng 3 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ, lượng vé máy bay chặng này đã khan hiếm.

"Chúng tôi có 4 người, định đi 30 Tết nhưng ngày này đã hết vé phổ thông. Đi sớm một ngày vé máy bay cũng không đủ khi chỉ còn 3 ghế thương gia", chị Phương kể khi đặt vé của Vietnam Airlines. Chặng về Phú Quốc - Hà Nội cao điểm là ngày 20.2 (mùng 5 Tết) khi số chỗ còn lại ở cả hai hạng ghế là 6.

Trên hệ thống online của Vietjet, chặng Hà Nội đi Phú Quốc hết vé ngày 13.2 (tức 28 Tết), chặng Phú Quốc về TP.HCM hết vé ngày 19 và 21.2. Một ngày hãng có 3-7 chuyến bay đi hoặc về giữa hai thành phố lớn và Phú Quốc, nhưng vào khung giờ vàng nhiều chuyến bay đã bán sạch vé.

Đặt qua mạng của hãng hàng không trên, ngoài Phú Quốc, nhiều điểm đến khác cũng bị "cháy vé". Như chặng TP HCM - Quy Nhơn, hết vé chiều đi ngày 14.2 và vé về ngày 20-23.2. Chặng TP HCM - Đà Nẵng hết vé đi ngày 13.2. Chặng Quy Nhơn về Hà Nội hết ngày 20/2. Vé TP.HCM - Đà Lạt hết chiều đi ngày 17-18/2.

Với Jetstar, chặng Đà Lạt về TP.HCM trên hệ thống online báo đã hết vé ngày 20.2.

Tuyến quốc tế, Đài Loan là điểm đến hot dịp Tết này. Anh Quốc Thành (Hải Phòng) phàn nàn dù chặng đi Hà Nội - Đài Loan vẫn có vé, thậm chí vẻ rẻ trước ngày 16.2, nhưng hệ thống Vietjet đã hết vé chặng về vào các ngày 9-15.2.

Ghi nhận tại một số đại lý bán vé máy bay, ngoài tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, vé khứ hồi từ 2 thành phố lớn đi Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc được bán chạy nhất. Nhiều tuyến nếu muốn mua được vé phổ thông, các hành khách bắt buộc phải đặt các chuyến có thời gian bay vào ban đêm hoặc sáng sớm. Với các chặng bay nước ngoài, bên cạnh Đài Loan, khách mua qua đại lý phần đông đi Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Fiditour - đại lý cấp 1 của nhiều hãng hàng không cho biết: "Năm nay, giá vé máy bay dịp Tết tăng 2-3 lần so với hiện tại, nhất là những chuyến bay sau ngày 23 tháng Chạp đến Giao thừa. Vé đắt rơi vào các chuyến từ TP.HCM ra Hà Nội trước Tết và các chuyến Hà Nội vào TP.HCM sau Tết".

Trên kênh online của các hãng hàng không, vé bay Tết đến nhiều điểm du lịch cũng bị đẩy giá. Như vé Hà Nội - Phú Quốc lên tới 3,4 triệu đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí), trong khi ngày thường khoảng 499.000 đồng. Hay TP.HCM - Quy Nhơn giá là 1,8 triệu đồng/chiều, ngày thường 149.000 đồng, thậm chí 99.000 đồng. Vé Hà Nội - Quy Nhơn ngày cao điểm cũng lên 2,4 triệu đồng/chiều, cao gấp 4-5 lần ngày khác.

Theo bà Thu, giá vé máy bay tăng trong dịp này là quy luật hàng năm, do nhu cầu cung cầu của thị trường. Riêng với các đường bay quốc tế, giá vé chỉ tăng khoảng 15 – 20% so với ngày thường và hầu như không tăng so với Tết 2017