Hàng nghìn du khách kéo tới tham dự những lễ hội độc đáo nhất hành tinh

(Dân Việt) Hãy cùng trải nghiệm những lễ hội mùa đông tuyệt vời trên khắp thế giới, bao gồm Carnival ở Rio, Lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản, Mardi Gras ở New Orleans và Las Fallas ở Tây Ban Nha.

Lễ hội Carnevale của Venice

Carnevale, ở Venice, Ý, là một lễ hội mùa đông rất lớn với các cuộc diễu hành, cả công cộng và tư nhân với đủ các trò chơi giải trí và âm nhạc. Lễ hội thường niên bắt đầu 40 ngày trước lễ Phục Sinh và kết thúc một ngày trước Thứ Tư Lễ Tro. Mặt nạ Venetian trang trí là một phần quan trọng của carnevale. Ban giám khảo cùng các nhà thiết kế thời trang và trang phục quốc tế bỏ phiếu cho mặt nạ ấn tượng nhất trong tuần lễ cuối cùng của lễ hội.

Lễ hội Rio

Lễ hội nổi tiếng thế giới này được tổ chức trước Mùa Chay hàng năm. Nó được coi là lễ hội lớn nhất trên thế giới. Hai triệu người sẽ tràn ra trên đường phố trong sự kiện 1 ngày đó là đỉnh cao của một cuộc thi nhảy khốc liệt giữa vũ công samba và đối thủ. Mỗi trường phái phải có một chủ đề tổng thể và không hiếm khi một trường phái được đại diện bởi hàng ngàn người tham gia. Lễ hội đầu tiên có từ năm 1723.

Liên hoan phim Sundance

Liên hoan phim này, được tổ chức tại thành phố Park, Utah, giới thiệu tác phẩm mới của các nhà làm phim độc lập của Mỹ và quốc tế. Đây là liên hoan phim độc lập lớn nhất tại Hoa Kỳ, bao gồm cả phim tài liệu dài đặc trưng. Liên hoan phim đầu tiên được bắt đầu vào năm 1978.

Mardi Gras của New Orleans

Mùa lễ hội New Orleans chính thức bắt đầu, vào ngày 6 / 1 và kết thúc vào tháng 2, một ngày trước Thứ Tư Lễ Tro. Mardi Gras, hay còn gọi là "The Greatest Show on Earth", đặc biệt ám chỉ đến thứ 3 trước Mùa Chay. Hầu hết khách du lịch đều ở trung tâm trên Phố Bourbon và Khu phố Pháp, nhưng hầu hết các cuộc diễu hành chính bắt nguồn từ các quận Uptown và Mid-City và đi theo một con đường dọc theo Đại lộ St. Charles và Canal Street.

Lễ hội mùa đông

Lực lượng đặc nhiệm đồng tính nam và đồng tính nữ tổ chức Lễ hội trắng tại Miami Beach. Đây là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất thế giới cho cộng đồng LGBT. Trong sự kiện kéo dài 6 ngày này là 9 buổi khiêu vũ ngoạn mục với hơn 10.000 khách mời từ khắp nơi trên thế giới. Số tiền thu được từ bữa tiệc không ngừng này sẽ chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Cho đến nay, Nhóm công tác đã quyên tặng 1,2 triệu USD cho các Quỹ dự án cộng đồng LGBT của Quỹ Miami.

Lễ hội mùa đông của Thành phố Quebec

Lễ hội mùa đông của Thành phố Quebec là lễ hội mùa đông lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới. Du khách kéo đến đây chi tiêu hơn 42 triệu USD mỗi mùa đông ở thành phố này. Lễ hội bắt đầu vào tuần cuối cùng của tháng 1 và kết thúc vào giữa tháng 2. Một số lễ hội vui nhộn bao gồm đường trượt băng Uniprix dài 400 feet, đua xe trượt tuyết, đi bè trên tuyết, Làng Bắc Cực, các buổi khiêu vũ ngoài trời, diễu hành ban đêm, cắm trại mùa đông và nhiều hoạt động khác.

Frozen Dead Guys Day

Lễ hội độc đáo được tổ chức hàng năm này, dựa trên một câu chuyện cũ về một công dân Na Uy, Trygve Bauge đã mang người ông quá cố của mình, Bredo Morstol, đến Mỹ. Xác người ông được bảo quản trên băng khô và được lưu trữ trong nitơ lỏng. Trong lễ hội này những người dân địa phương và khách du lịch sẽ được giải trí với các cuộc đua quan tài, một cuộc diễu hành với chuyển động chậm có tên gọi "Frozen Dead Guy", sau đó là cuộc thi điêu khắc tuyết, cuộc đua snowshoe cho những người có thể dũng cảm bơi lạnh.

Yukon Quest

Vào tháng 2, hãy đến Alaska để cổ vũ những người nghiện rượu và các đội chó trượt tuyết, khi họ thực hiện chuyến đi dài từ 10 đến 16 ngày, từ Fairbanks, Alaska đến Whitehorse, Yukon ở Canada. Nhà vô địch thắng cuộc sẽ đoạt giải 35,000 USD.

Winterlude của Ottawa

Tại Ottawa, Ontario và Gatineau, Quebec, người dân ăn mừng lễ hội mùa đông kéo dài 3 tuần vào tháng Hai, thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Không thiếu bất kỳ một trò giải trí thư giãn nào khiến cho tất cả mọi người đều bận rộn. Một số hoạt động và giải trí bao gồm các buổi hòa nhạc, một cuộc thi điêu khắc trên băng, trượt băng trong sân băng lớn nhất, hoặc thư giãn trong phòng băng.

Hwacheaon Sancheoneo Ice Festiva

Lễ hội thường niên này diễn ra tại Hwacheon, nằm ở tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Khu vực này hầu như không bị ảnh hưởng được biết đến như là khu vực đầu tiên ở Hàn Quốc bị đóng băng trong mùa đông, và con sông được bao phủ bởi một lớp băng dày. Du khách có thể thử câu cá trên băng, xem một cuộc triển lãm của các tác phẩm điêu khắc bằng băng và nếm thử cá hồi núi nướng. Lễ hội mùa đông diễn ra gần như suốt cả tháng Giêng.

Las Fallas của Valencia

Las Fallas, có nghĩa là "đám chay", là một lễ kỷ niệm 5 ngày thu hút hơn 3 triệu người yêu thích ngọn lửa yêu thương. Trọng tâm của fiesta hàng năm này là sự sáng tạo và phá hủy những con rối, hoặc những ninja, được thiết kế để chọc tức các chính khách tham nhũng và những người nổi tiếng Tây Ban Nha, hoặc họ thường mô tả những cảnh trào phúng và những sự kiện nổi bật hiện tại. Các hoạt động khác bao gồm đấu bò, diễu hành, các cuộc thi paella quanh thành phố.

Lễ hội tuyết Sapporo

Lễ hội nổi tiếng này được tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản, trong khoảng thời gian 7 ngày vào tháng Hai. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất và đặc biệt nhất của Nhật Bản. Hàng triệu người đến thăm Sapporo để tham dự Cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, để xem nghệ thuật đông lạnh hoàn hảo ở Odori Park và Susukino. Và cũng giống như bất kỳ lễ hội mùa đông lớn nào, một cuộc thi sắc đẹp hàng năm được tổ chức để tôn vinh một Nữ hoàng băng giá mới của Susukino.