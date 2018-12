Hình ảnh tuyệt đẹp người dân trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới

Trên khắp thế giới đang diễn ra những sự kiện sôi động, người dân vui chơi để cùng chào đón một năm mới 2019 đang sắp đến gần.

Người dân Belarus hóa trang thành Ông già Tuyết và Nữ hoàng Tuyết tham gia diễu hành chào đón năm mới ở thị trấn Vileyka, cách Minsk khoảng 100 km về phía tây bắc hôm 29.12.

Vũ công của nhà hát Kitonb ở Italy hôm 30.12 treo người trên cần cẩu luyện tập trước buổi biểu diễn chào đón năm mới ở Circus Maximus. Circus Maximus là trường đua xe ngựa thời La Mã cổ và nay là một điểm vui chơi giải trí ở Rome, Ý.

Trong những ngày này người dân trên khắp thế giới đang háo hứcng chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đón năm mới 2019. Trong ảnh, quảng trường trung tâm thủ đô Moskva của Nga được trang hoàng rực rỡ bằng khung đèn lớn thể hiện năm mới 2019.

Một người dân Colombia mang "búp bê năm cũ" ở thành phố Rionegro, Colombia hôm 30/12. Đốt "búp bê năm cũ" là phong tục truyền thống của nhiều nước châu Mỹ Latin như Colombia, Venezuela, Nicaragua để xua đi xui xẻo của năm cũ, chào đón may mắn năm mới.

Hai người đàn ông trò chuyện bên quầy bán thịt và nông sản ở khu chợ đường phố thủ đô Tbilisi, Gruzia hôm 30/12. Người dân miền tây Gruzia có truyền thống ăn thịt lợn quay hoặc nướng vào năm mới.

Dàn nhạc Vienna Philharmonic Orchestra biểu diễn trong chương trình "Hòa nhạc chào năm mới 2019" tổ chức ở Vienna, Áo, hôm 30.12.

Người dân tụ tập tại tượng con bò bằng đồng ở Manhattan, New York, Mỹ hôm 29/12. Dù chính phủ đóng cửa, tượng Nữ thần Tự do và Bảo tàng Người da đỏ Mỹ, hai địa điểm lớn thu hút khách du lịch ở New York, vẫn mở cửa đón khách trước thềm năm mới 2019.

Hàng nghìn quả bóng bay chế tạo từ vật liệu phân hủy sinh học do các thành viên Phòng thương mại Brazil thả để chào đón năm mới tại Sao Paulo, Brazil hôm 28.12.

Khách du lịch tới tham quan băng đăng trong công viên Thế giới Băng Tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc hôm 30.12. Công viên băng tuyết này là một điểm nhấn của Trung Quốc trong các lễ hội đón năm mới 2019. Ảnh: Xinhua.

Một người đàn ông tạo hình con số 2019 trên đầu để chào đón năm mới tại Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat, miền tây Ấn Độ hôm 30.12.

Du khách đi bộ dọc phố mua sắm Nakamise ở Tokyo, Nhật Bản, lối đi tới đền Sensoji, hôm 27.12. Trên đầu họ là tấm biển đề "Năm Kỷ Hợi 2019".