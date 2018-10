Hội An lọt top những thành phố châu Á tuyệt vời nhất

(Dân Việt) Những trung tâm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật này đã được độc giả của tạp chí travelandleisure bình chọn là những thành phố du lịch tuyệt vời nhất châu Á.

Thimphu, Bhutan

Thimphu, thủ đô cao độ của Bhutan, đã lọt vào top bởi xu hướng du lịch mới nổi, một phần do công bố một loạt nhà nghỉ Six Senses mới, hiện đại nhất. Nhiều du khách cho biết “Thimphu có mọi thứ để cung cấp - những cảnh đẹp, tượng đài, công viên quốc gia, thức ăn tuyệt vời và những người dân thân thiện. Đó là chuyến viếng thăm dành cho tất cả mọi người. ”

Siem Reap, Cambodia

Xiêm Riệp (Siem Reap) là thành phố du lịch nổi tiếng nhất Campuchia. Hằng năm Siem Reap đón hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến, chủ yếu để thăm quan khu đền cổ nổi tiếng Angor Wat. Ngoài ra Angkor Wat Siem Reap còn có ngôi đền Ta Prohm . Khi đến Siêm Riệp – cố đô của đất nước Chùa Tháp du khách sẽ qua cây cầu cổ bằng đá ong được xây dựng từ thế kỷ 12 – thời kỳ Angkor cách đây hơn 1000 năm. Cầu làm kiểu vòm với rất nhiều trụ bằng đá ong, có tượng rắn thần Naga 7 đầu khá linh thiêng được người dân tôn thờ như thần thánh.

Bangkok, Thái Lan

Bangkok, là thủ đô và đồng thời là thành phố đông dân nhất của Thái Lan. Bangkok có diện tích 1568,7 km2 và nằm trong châu thổ sông Chao Phraya với dân số khoảng 8 triệu người. Nếu tính cả vùng đô thị Bangkok thì dân số của thành phố lên đến hơn 14 triệu, chiếm hơn 1/5 dân số cả nước. Bangkok chứng kiến sự hiện đại hóa nhanh chóng của đất nước cùng những biến động chính trị lớn của Thái Lan từ thế kỉ 19 cho đến nay. Thành phố phát triển mạnh mẽ từ những năm 1960 đến 1980 và ngày nay đóng vai trò quan trọng hàng đầu về chính trị, kinh tế, giáo dục và truyền thông của nước Thái Lan hiện đại.

Tokyo, Nhật Bản

Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, thủ đô Tōkyō nằm ở phía đông của đảo chính Honshū. Không chỉ là một đô thị riêng lẻ mà ngày nay Tokyo là trung tâm của Vùng thủ đô Tōkyō. Trung tâm hành chính của Tokyo đặt ở khu Shinjuku. Vùng đô thị Tokyo là vùng đô thị đông dân nhất thế giới với dân số từ 35-39 triệu người và là vùng đô thị có GDP cao nhất thế giới.Tokyo được Saskia Sassen mô tả là một trong 3 "trung tâm chỉ huy" của nền kinh tế thế giới, cùng với Luân Đôn và Thành phố New York. Tokyo là nơi có cơ quan đầu não của Chính phủ Nhật Bản, Hoàng cung Nhật Bản và là nơi cư ngụ của Hoàng gia Nhật Bản.

Chiang Mai, Thailand

Cách Bangkok khoảng 700 km, Chiang Mai là thành phố lớn ở miền Bắc Thái Lan và là thủ phủ của tỉnh cùng tên. Tỉnh Chiang Mai trải dài trên 20.000 km2, là nơi tập hợp một số danh lam thắng cảnh đẹp nhất trên toàn vương quốc này. Bao quanh thành phố là những triền đồi và ngọn núi thoai thoải từ phía Bắc xuống phía Nam.

Hội An, Việt Nam

Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ XVII và XVIII. Hội An may mắn không bị tàn phá trong hai cuộc chiến tranh và tránh được quá trình đô thị hóa ồ ạt cuối thế kỷ 20. Bắt đầu từ thập niên 1980, những giá trị kiến trúc và văn hóa của phố cổ Hội An dần được giới học giả và cả du khách chú ý, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam.

Luang Prabang, Lào

Luangprabang nằm cách Viêng Chăn 425 km về phía Bắc, bên sông Mê Công. Dân số của huyện này khoảng 22.000 người. Là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách nước ngoài nhất ở Lào, Cố đô Luang Prabang với vẻ đẹp bình yên mang dấu ấn trung tâm Phật giáo được xem là điểm du lịch nổi tiếng bởi sự thanh bình và vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa nguy nga lộng lẫy.

Kyoto, Nhật Bản

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, những con phố mua sắm nhộn nhịp và hình ảnh các geisha yêu kiều, Kyoto đã được bình chọn là thành phố tuyệt nhất thế giới. Kyoto được biết đến như thành phố du lịch và từng là cố đô của Nhật Bản. Trước đây, Kyoto được gọi với nhiều cái tên như Heiankyo, Saikyo, Meaco hay Miako. Một số thông tin về Kyoto các bạn cần nắm được về thành phố này: Diện tích: 827,90 km². Dân số: khoảng 1,5 triệu dân.

Ubud, Indonesia

Ubud, một thị trấn được đánh dấu bởi cánh đồng lúa và đền thờ Hindu ở vùng cao nguyên Bali. Nhiều du khách gọi nơi đây là "trung tâm văn hóa của Bali", với các viện bảo tàng và khách sạn spa tuyệt vời của nó. Ubud là một trong sáu thành phố Đông Nam Á danh sách, phản ánh vai trò của khu vực trong lĩnh vực du lịch.

Udaipur, Ấn Độ

Được biết đến như là "Thành phố của Hồ", Udaipur là ngôi nhà lịch sử của các gia đình hoàng gia Rajasthani, với cung điện phức tạp và pháo đài. Nhiều du khách gọi thành phố này là "Venice của phương Đông", và là vùng đất lịch sử, với những địa điểm đẹp như Jag Mandir và Cung điện thành phố.