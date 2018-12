Những món ăn mang lại may mắn trong năm mới

(Dân Việt) Vào đêm giao thừa năm mới, nhiều nước trên thế giới có truyền thống khởi đầu mới với bữa tối và bữa tiệc giao thừa với gia đình và những người thân yêu bằng những món ăn mà họ cho là sẽ mang lại may mắn, vui vẻ cho cả năm.

Lựu

Lựu được coi là một loại thực phẩm may mắn để ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm giao thừa vì hai lý do rất đáng chú ý. Thứ nhất, hình dạng tròn của hạt ngọt giống như đồng tiền và do đó thịnh vượng. Trong khi, thứ hai, màu đỏ của trái cây được cho là tượng trưng cho một trái tim khỏe mạnh cũng như lời hứa về khả năng sinh sản cho người ăn nó.

Cá trích

Cá trích rất được yêu thích ở các nước châu Âu như Đức, Ba Lan và Scandinavia. Tuy nhiên, ăn một đĩa cá trích khi đồng hồ điểm nửa đêm là thông lệ nếu bạn hy vọng năm tới sẽ có nhiều tiền. Bạn thấy đấy, bản thân cá trích không chỉ là một mặt hàng chủ lực ở châu Âu; cá bạc được cho là tượng trưng cho sự may mắn.

Thịt lợn

Ở Cuba và Tây Ban Nha, con lợn là biểu tượng nổi tiếng của sự tiến bộ và đổi mới. Người dân không chỉ thưởng thức nhiều món từ thịt lợn, họ còn nướng bánh quy và bánh ngọt có hình dạng các con vật như một dấu hiệu của việc chào đón một năm mới.

Dưa bắp cải

Đức có một truyền thống mở rộng nữa không chỉ đơn giản là ăn thịt lợn vào đêm giao thừa. Mặc dù người ta vẫn tin rằng ăn thịt lợn sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc, nhưng ở Đức, truyền thống cho rằng ăn thịt lợn với dưa cải sẽ mang lại phước lành cho sự giàu có cho năm mới. Theo truyền thống, những người tham gia bữa ăn sẽ chúc nhau nhiều sự giàu có và tốt đẹp như số lượng bắp cải cắt nhỏ trong hũ dưa cải trộn.

Bánh ngô

Bánh ngô là một món được yêu thích tại hầu hết các nước Nam Mỹ. Tuy nhiên, vào đêm giao thừa năm mới, một phần bánh ngô trong bữa ăn của bạn sẽ mang lại tài lộc. Màu vàng óng của loại bánh nướng này được coi là may mắn hơn khi liên quan đến thành công tiền tệ.

Đậu lăng

Ở Ý, hầu hết những người đang đếm ngược và chờ đón năm mới sẽ có một bát đậu lăng xanh cùng xúc xích với hy vọng một năm thịnh vượng. Đậu lăng, phồng lên

Rau xanh

Màu xanh lá cây là biểu tượng của sự may mắn, đó là lý do tại sao ăn rau xanh vào đêm giao thừa năm mới được cho là mang lại may mắn. Màu xanh lá cây tượng trưng cho tiền vì vậy nếu bạn hy vọng cho một năm giàu có, bạn có thể muốn xem xét việc ăn một đĩa có nhiều rau xanh.

Bánh ngọt

Người ta tin rằng ăn một món tráng miệng hình tròn hoặc một chiếc bánh hình vòng sẽ mang lại một vòng tròn may mắn cho năm sau. Theo truyền thống khác, một số người thậm chí sẽ nướng một đồng xu vào chiếc bánh được cho là mang lại thêm một phần may mắn cho người tìm thấy nó.

Đậu mắt đen

Ăn đậu mắt đen vào năm mới là một truyền thống Nam Mỹ. Không có nhiều loại cây trồng có thể phát triển trong những tháng mùa đông, tuy nhiên, đậu mắt đen giữ luôn tươi tốt và được cho là mang lại sự thịnh vượng cho những người ăn chúng.