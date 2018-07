Những thiên đường lý tưởng để tận hưởng mùa hè cũng có địa danh Việt Nam tuyệt đẹp này

Anguilla: Hòn đảo này nổi tiếng với những bãi biển đẹp nhất vùng Caribbe cùng các khách sạn sang trọng. Trong khi thời tiết ấm áp quanh năm, mùa hè ở Anguilla đặc biệt hấp dẫn với du khách bình dân vì mức chi phí giảm xuống thấp nhất.

Key West, Mỹ: Thành phố ở bang Florida rất nóng vào những tháng mùa hè, nhưng đổi lại bàn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như chèo thuyền kayak và các buổi tiệc sôi động cùng mức chi phí thấp.

Việt Nam: Từ cuối mùa hè cho tới tháng 10 là thời điểm lý tưởng để khám phá Việt Nam, nhờ thời thiết mát mẻ và ít mưa. Lượng du khách giảm cũng đồng nghĩa chi phí cũng thấp hơn tại các địa điểm nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Hà Nội và Nha Trang.

Mexico: Giá các dịch vụ khách sạn và nhà nghỉ đặc biệt rẻ vào vào hè tại Mexixo. Du khách nên có một kỳ nghỉ hè muộn tại Cancun, Playa del Carmen, Mazatlan hay Tulum để tận hưởng mức chi phí dễ chịu nhất.

New Zealand: Mùa thấp điểm du lịch ở New Zealand là vào mùa đông của nước này từ tháng 6 đến tháng 8. Vào thời điểm này, du khách có thể tận hưởng giá khách sạn và các chí khác tương đối rẻ trong khi lượng khách không đông.

Nam Phi: Khi mùa đông chuyển sang mùa xuân ở Nam Phi (từ tháng 8 đến tháng 10), giá vé máy bay, khách sạn và tour tham quan giảm đáng kể. Tới đây, du khách có thể trải nghiệm khám phá thiên nhiên hoang dã, xem cá voi và cá mập.

Grenada: Vùng đất này nổi tiếng với những đỉnh núi cao, rừng nhiệt đới xanh mướt và bãi biển cát trắng mịn. Một chuyến du lịch tới đây vào mùa hè giúp bạn có thể thuê được khách sạn hay khu nghỉ dưỡng với mức giá rẻ.

Nevis: Du khách đổ xô tới hòn đảo ở vùng Caribbe quanh năm, vì nơi đây có lượng khách thấp hơn so với các hòn đảo lân cận. Tại đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn hấp dẫn hay ngắm phong cảnh biển hoang sơ.

Southern Florida, Mỹ: Khu vực này thường đông đúc du khách vào những tháng mùa hè. Nhưng vào cuối mùa cao điểm, lượng du khách bắt đầu giảm kéo theo các chi phí du lịch cũng hạ xuống.

Arizona, Mỹ: Nhiều du khách tránh tới bang Arizona trong những tháng mùa hè do lo ngại về điều kiện thời tiết bất lợi. Mặc dù vậy, độ ẩm ở đây không cao như nhiều người nghĩ và tầm nhìn tốt. Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động đi bộ đường trường và khám phá các cấu trúc sa thạch tuyệt đẹp.

Salt Lake City, Mỹ: Thành phố ở bang Utah là thiên đường mùa đông, nhưng địa điểm này cũng rất hấp dẫn vào mùa hè. Du khách có thể tham quan các nhà thờ nổi tiếng, bảo tàng, đi bộ khám phá và tham gia các môn thể thao nước.

Belize: Quốc gia Trung Mỹ này đẹp quanh năm, nhưng mùa hè giúp du khách tận hưởng những ưu đãi hấp nhất về dịch vụ khách sạn và vé máy bay. Tới đây, bạn có thể trải nghiệm những bãi biển tuyệt đẹp, lặn ống thở và bình khí.

Phuket, Thái Lan: Đây là địa điểm du lịch đông đúc quanh năm, nhưng chi phí giảm đáng kể ở ngoài thời kỳ cao điểm từ tháng 11 đến tháng 3. Hãy tới Phuket vào mùa hè để thưởng thức ẩm thực Thái hấp dẫn, bãi biển đẹp với nước trong như pha lê.

Beaver Creek, Mỹ: Những người yêu thích các môn thể thao trên tuyết đổ xô tới Beaver Creek vào những tháng mùa đông. Nhưng địa điểm này cũng rất hấp dẫn vào mùa hè nhờ giá thuê phòng khách sạn rẻ, phong cảnh núi đẹp, thời tiết ấm áp phù hợp với hoạt động đi bộ đường trường.

Costa Rica: Quốc gia này là thiên đường nhiệt đới với nhiệt độ gần như không đổi quanh năm, nhưng du khách thích tới đây vào mùa hè vì chi phí thấp hơn. Tại đây, bạn có thể lướt ván, khám phá thiên nhiên hoang dã và tắm biển.

Đảo Phục Sinh: Mùa du lịch thấp điểm trên đảo Phục Sinh kéo dài sau lễ Phục sinh tới cuối tháng 11, trùng với thời điểm cuối mùa hè. Du khách chắc chắn sẽ thích các bãi biển, khu di tích cổ, hang động và văn hóa trên hòn đảo này.

Aruba: Hòn đảo này có nhiều casino nhất tại khu vực Caribbe cùng với bãi biển cát trắng mịn, nước trong xanh và nhà hàng sang trọng. Mùa hè là thời điểm du khách có thể hưởng mức giá thuê phòng thấp nhất.

Canada: Quốc gia này là thiên đường đối với những du khách thích săn bắn, câu cá và các môn thể thao mùa đông. Nhưng mùa hè ở Canada cũng rất hấp dẫn với nhiều hồ nước lớn và chi phí ăn ở giảm đáng kể.

New Orleans, Mỹ: Thành phố ở bang Louisiana rất đông đúc vào mùa đông do nhiệt độ ấm áp và các sự kiện lớn như Mardi Gras và Fat Tuesday. Mặc dù vậy, mùa hè cũng là thời điểm tuyệt vờ để ghé thăm New Orleans, bởi thành phố này rất giàu văn hóa và lịch sử cùng ẩm thực hấp dẫn.

Cộng hòa Dominica: Đây là một trong những điểm đến có chi phí rẻ nhất tại vùng Caribbe và đặc biệt rẻ vào những tháng mùa hè.Du khách có thể đặt phòng đôi với giá thấp hơn 200 USD/đêm.

Goa, Ấn Độ: Đây là địa điểm hấp dẫn với những người trẻ tuổi thích bãi biển và cuộc sống đêm sôi động. Thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa mưa ở đây, nhưng lượng mưa giảm nhiều vào tháng 8 và 9. Lượng du khách và chi phí cũng giảm vào cuối mùa hè.

Barbados: Quốc gia vùng Caribe được coi là thiên đường ẩm thực với bãi biển nhiệt đới và cuộc sống sôi động. Chi phí ăn ở và lượng khách ở đây thấp nhất vào những tháng mùa hè. Hãy đặt phòng trên bờ biển Platinum để tận hưởng bãi biển đẹp.

Stowe, Mỹ: Những người thích các hoạt động ngoài trời thích tới Stowe vào mùa đông để tham gia các môn thể thao với tuyết. Mặc dù vậy, mùa hè cũng là thời điểm hấp dẫn đối với du khách với các hoạt động đi bộ đường trường và khám phá rừng.

Athens, Hi Lạp: Thành phố Athens có thời tiết rất nóng vào mùa hè nhưng nó là địa điểm lý tưởng dành cho những ai chịu được nóng. Bởi vì giá vé khách sạn, ẩm thực và vé máy bay giảm xuống mức thấp nhất.

Antigua: Giống như các hòn đảo khác ở Caribbe, Antigua có nhiệt độ ổn định quanh năm. Nhưng vào những tháng mùa hè, lượng du khách giảm xuống thấp hơn nên mức giá thuê phóng khách sạn cũng giảm theo.