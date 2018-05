Nữ du khách xinh đẹp thích thú với vườn rau xanh ngút mắt ở Hội An

(Dân Việt) Những vườn rau xanh ngút mắt không thuốc trừ sâu do chính người dân Hội An (Quảng Nam) tự tay chăm bẵm thu hút rất đông du khách quốc tế tới tham quan.

Khi nhắc tới Hội An (Quảng Nam) du khách trong nước và quốc tế đều biết đến nơi đây là một đô thị cổ sầm uất nằm ven con sông Hoài thơ mộng. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đổ về Hội An ngày một đông. Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống như các địa phương khác, ở Hội An, du khách sẽ được trải nghiệm những điểm du lịch cộng đồng khác biệt.

Một trong những mô hình du lịch hấp dẫn nhất của Hội An thời gian gần đây là du khách được trải nghiệm làm nông dân ở làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam). Làng rau Trà Quế cách trung tâm phố Hoài chừng 3km với hơn 20 loại rau được trồng trên đất đai màu mỡ, bón bằng các loại rong lấy từ dưới sông.

Bên cạnh đó, công viên đất nung ở làng gốm Thanh Hà được xây dựng từ năm 2011 và đến tận giữa năm 2017, du khách mới có dịp được tham quan nơi đây. Với diện tích rộng hơn 6.500m, công viên này có nhiều kiệt tác kiến trúc và điêu khắc của nhân loại được tái hiện một cách rõ nét và sinh động như gốm Chu Đậu (Đại Việt), gốm Mỹ Nghiệp (Chăm), gốm Thanh Hà (Việt), gốm Sa Huỳnh (Chăm)...Tháp nghiêng Pissa (Ý), Đền Taj Mahal (Ấn Độ), Nhà trắng - White House (Mỹ), Kim Tự Tháp (Ai Cập)... Đến đây, du khách cũng được tham quan các công đoạn làm gốm thủ công do người dân địa phương thực hiện.

Khách du lịch nước ngoài tham quan các điểm du lịch do người dân Hội An, Quảng Nam làm chủ. Ảnh: Đình Thiên

Những vườn rau xanh của nông dân Hội An là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch khi tới thành phố này. Ảnh: Đình Thiên

Thăm thú các vườn rau xanh ngút mắt, du khách không quên lưu lại cho mình tấm ảnh kỷ niệm. Ảnh: Đình Thiên

Người dân làng gốm Thanh Hà, Hội An (Quảng Nam) vừa sản xuất sản phẩm để bán, vừa kết hợp làm nơi cho du khách tham quan. Ảnh: Đình Thiên

Một buổi làm nông dân ở Hội An là điểm sáng trong việc kết hợp du lịch với người dân địa phương. Ảnh: Đình Thiên

Du khách rất thích thú với điểm đến làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế, Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Đình Thiên

Du khách quốc tế tỏ ra rất thú vị khi đi thăm vườn rau của người dân Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Đình Thiên