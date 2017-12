Quảng Ninh: Phát hành vé thu phí tham quan Yên Tử

(Dân Việt) Phí tham quan, xe điện tại Yên Tử sẽ được tích hợp vào vé dịch vụ cáp treo của Công ty CP phát triển Tùng Lâm. Như vậy, từ ngày 1.1.2018, vé cáp treo Yên Tử sẽ tăng từ 20.000 đến 40.000 đồng do phải cộng thêm phí tham quan.

Theo thông tin từ UBND TP.Uông Bí, trước mắt từ 1.1 đến 15.2.2018, sẽ tổ chức bán vé đối với lượng khách có sử dụng dịch vụ cáp treo. TP.Uông Bí sẽ bàn giao vé vãn cảnh cho Công ty CP phát triển Tùng Lâm trực tiếp bán vé tại 2 điểm là bến xe dốc Hạ Kiệu và sân ga 1 cáp treo, soát vé tại điểm sân ga cáp treo 1. Đối với lượng khách không sử dụng dịch vụ cáp treo, TP.Uông Bí giao BQL Di tích và Danh thắng Yên Tử đảm nhiệm bán và soát vé tại điểm đầu tuyến đường hành hương đi bộ lên núi (cạnh chùa Giải Oan).

Vé cáp treo tại Yên Tử sẽ tích hợp thêm nhiều loại phí dịch vụ trong đó có phí tham quan.

Từ ngày 16.2.2018 trở đi, phí tham quan sẽ được tích hợp cùng vé cáp treo Yên Tử do Công ty CP phát triển Tùng Lâm phụ trách. Điểm bán và soát vé là tất cả các điểm công ty đang thực hiện để bán vé cáp treo hiện nay. Đối với lượng khách đi bộ, BQL Di tích và Danh thắng Yên Tử sẽ bán và soát vé tham quan tại vị trí tuyến đường hành hương cạnh chùa Giải Oan, quầy vé tại khu vực giáp ranh với cáp treo Tây Yên Tử. Thời điểm đông khách sẽ có quầy bán và soát vé di động.

Mẫu vé tham quan Yên Tử do TP.Uông Bí công bố.

Nguồn thu từ phí tham quan Yên Tử sẽ dành 20% cho BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao. 80% số phí còn lại nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý Yên Tử, cụ thể như công tác quản lý, tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền quảng bá về Yên Tử; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, hệ thống cung cấp nước sạch.

Trước đây, công tác dọn vệ sinh tại Yên Tử do Công ty Tùng Lâm thực hiện.

Một phần phí tham quan Yên Tử sẽ dùng để chi trả cho dịch vụ vệ sinh, tổ chức lễ hội...

Tuy nhiên, có một thực tế là trước đó, việc vệ sinh môi trường, tuyên truyền quảng bá về Yên Tử, kinh phí phục vụ tổ chức lễ hội vẫn đang được Công ty CP phát triển Tùng Lâm thực hiện hoặc ủng hộ. Nguồn kinh phí này được Công ty Tùng Lâm trích từ nguồn thu từ các dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh tại Yên Tử, như: cáp treo, xe điện, gửi xe, bán hàng... Như vậy, khi Quảng Ninh tiến hành thu phí tham quan Yên Tử và sử dụng một phần số tiền này để chi trả cho các dịch vụ mà Công ty Tùng Lâm đang làm đồng nghĩa với việc Công ty Tùng Lâm tăng phí dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ doanh nghiệp này đanh kinh doanh tại Yên Tử. Còn theo Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, hàng năm, giáo hội cũng trích 4% (tương đương 1 tỷ đồng) tiền công đức tại Yên Tử chuyển cho TP.Uông Bí phục vụ công tác tổ chức lễ hội.