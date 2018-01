Tất tần tật kinh nghiệm để “lạc trôi” đến El-Nido - hòn đảo đẹp nhất thế giới

(Dân Việt) Khác với những khu nghỉ mát đông đúc và ồn ào tại các thành phố du lịch, El-Nido là một nơi để “đi trốn” đầy yên tĩnh, mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho du khách.

Dưới đây là những kinh nghiệm được Christy Woodrow – một tín đồ du lịch nổi tiếng, từng đặt chân tới nhiều châu lục và nhiều quốc gia trên thế giới chia sẻ về chuyến đi tới El-Nido. Nó sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho chuyến đi của bạn.

Làm thế nào để đến El-Nido?

Từ điểm xuất phát, bạn cần phải bay đến thủ đô Manila của Philippines trước khi đi đến hòn đảo chính Palawan. Theo chia sẻ từ nhiều người, tốt nhất, bạn nên nghỉ lại một đêm ở gần sây bay Manila trước khi bay tiếp đến đảo Palawan.

Manila được biết đến như một trong những sân bay nhộn nhịp nhất trên thế giới. Do đó sẽ phải mất thời gian khá lâu để hoàn thành các thủ tục bay nối chuyến. Tốt nhất, bạn nên nghỉ ngơi lại thành phố này, tìm một khách sạn gần sân bay. Nó sẽ cho bạn thêm thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống tại nơi đây.

Tiếp tục cuộc hành trình, bạn sẽ đi từ Manila đến El-Nido bằng máy bay. Các chuyến bay từ đây đến đảo vào khoảng 200 – 300 USD. Nếu bạn là người “rủng rỉnh” ngân sách đây là một lựa chọn khôn ngoan vì nó khá nhanh và tiết kiệm thời gian. Bằng không, bạn cũng có thể lên một chuyến xe khách, họ sẽ đưa bạn đến El-Nido trong khoảng 6 giờ.

Để chuyến đi được thông suốt, bạn cần in thẻ lên máy bay, vé xác nhận qua email sẵn sàng vì an ninh sẽ không cho bạn di chuyển nếu như bạn không có bằng chứng về chuyến bay của mình.

Chơi gì ở El-Nido?

Trên hòn đảo này có rất nhiều địa điểm vui chơi hợp với cả những người đi theo nhóm đông và những người thích thưởng thức sự riêng tư. Một trong số những nơi được yêu thích là quần đảo Bacuit bao gồm đầm nhỏ, đầm phá lớn, đảo Snake và Pinagbuyatan.

Chi phí trên đảo cho các loại hình vui chơi, giải trí cũng khá rẻ. Một chuyến đi chơi cả ngày với cả bữa ăn, hoạt động lặn biển với ống thở tốn khoảng 70USD/ người theo tour. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi tự túc nếu muốn khám phá các điểm theo ý thích của mình và không muốn sự đông đúc. Nếu thời tiết cho phép, bạn cũng có thể đi tới Coron bằng tàu cao tốc trong ngày. Đây cũng là một địa điểm khá đẹp.

Bãi biển Nacpan trên hòn đảo chính của El-Nido là một nơi không thể bỏ qua vì nó là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Trên hành trình tới đây, bạn sẽ băng qua rừng già, đến bãi biển, có thể dừng lại ngắm thác Nagkalit-Kalit, ngâm mình trong nước và chụp vài hình dưới thác nước.

Có thể bạn sẽ dành nhiều ngày để nhảy nhót, khám phá những hang động biển, chèo thuyền kayak hoặc lặn biển, nhưng nếu bạn muốn ngắm thêm cảnh đẹp ở hòn đảo này, bạn có thể thuê xe đạp hoặc xe máy tự khám phá. Ngoài ra, bạn cũng có thể một chiếc xe hơi tự lái hoặc thuê taxi trong ngày.

Ở đâu trong El-Nido?

Khi nghỉ lại tại Manila, bạn có thể lựa chọn nhà khách Salem Airport. Nơi đây cung cấp cả dịch vụ đưa đón tại sân bay với giá khoảng 4 USD 1 người. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian vì không phải đối diện với những rắc rối trong việc thuê taxi đưa đón tại sân bay. Nếu bạn dư giả tiền hơn một chút, muốn có thêm sự thoải mái, có thể lựa chọn khu nghỉ Marriott cũng nằm trong khoảng cách gần sân bay.

Tại El-Nido, nhà nghỉ Spin Designer ở ngay trung tâm thành phố là lựa chọn hoàn hảo cho những người đi du lịch một mình, các cặp đôi hoặc các nhóm bạn bè cùng nhau. Tại đây, yếu tố an toàn, an ninh cực kì đảm bảo. Các nhân viên luôn chú trọng bảo vệ tài sản cho khách du lịch đến và đi. Do đó, với những người đi du lịch một mình thì địa chỉ này cực kì tốt. Ngoài ra, khách sạn này có nhân viên thân thiện, phòng ốc sạch sẽ, vị trí tiện lợi…

Với những người muốn đi nghỉ dưỡng sang trọng, El-Nido Resort Miniloc Island là một sự lựa chọn hoàn hảo. Bể bơi hướng vườn đẹp như tranh vẽ được yêu thích ở đây. Rerost sang chảnh này cũng có đầy đủ các tiện nghi như ăn ba bữa mỗi ngày, xe đón và đưa sân bay, thiết bị lặn biển, cho thuê thuyền kayak và các chuyến đi thuyền hằng ngày quanh quần đảo. Ngoài các hoạt động tiêu chuẩn được cung cấp như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, spa, mát-xa… sẽ làm bạn phấn chấn và khỏe mạnh hơn.

Đảo NoaNoa là một lựa chọn tốt cho các cặp vợ chồng hoặc các nhóm (một nhóm bạn hoặc gia đình lớn có thể thuê toàn bộ hòn đảo). Để tới đó, bạn sẽ phải đi thuyền nhanh từ TayTay. Vì vậy, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi trong ngày của bạn và các hoạt động phù hợp. Vị trí tuyệt đẹp, tách biệt với khách du lịch và bao quanh bởi một khu san hô, làm cho nơi này là một điểm đến hoàn hảo tuần trăng mật hoặc nơi nghỉ ngơi lãng mạn.

Những vật dụng cần mang theo khi du lịch El-Nido

- Hộp đựng, túi zip để bảo quản đồ khỏi sự ẩm ướt: Vùng đảo này có độ ẩm khá cao, có thể gây hại cho thiết bị điện tử của bạn. Do đó, bạn nên mang theo một vài hộp silic hoặc túi zip để bảo quản đồ điện tử của mình luôn được khô ráo, tránh hỏng hóc.

- Đồ bơi: Hãy mang ít nhất 3 bộ đồ bơi. Đến nơi này, bạn sẽ luôn muốn chìm mình vào dòng nước trong xanh. Nếu bạn mang quá ít, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị kem chống nắng để bảo vệ làn da và thỏa sức bơi lội.

- Giày, dép chống nước: Bạn nên mang một đôi giày, dép chống nước trong túi đồ của mình để thoải mái đi dạo trên bờ biển.

- Thiết bị chụp ảnh: Nếu có thể bạn nên mang thiết bị chụp ảnh cả dưới nước và trên bờ vì cảnh nơi đây sẽ khiến bạn không cầm lòng được.