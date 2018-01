Tiết lộ bí mật khiến người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới

Tiết lộ bí mật khiến người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới

Trong mọi phút giây, mọi không gian, người Đan Mạch luôn tìm cách sống chậm, tận hưởng sự thoải mái, gắn kết với gia đình và bạn bè.

Nếu hỏi bất cứ người Đan Mạch nào về ý nghĩa của từ hygge, bạn sẽ đều nhận được những lời diễn giải xoay quanh cách tận hưởng cuộc sống như âu yếm ai đó bên một tách cacao nóng, thắp nến hay ăn một chiếc bánh. Hygge là một trong những từ không thể dịch ra ngôn ngữ nào khác, thể hiện rõ rệt sắc thái khác biệt của những giá trị văn hóa.

Oh Land là một nhạc sĩ Đan Mạch đã sống và làm việc ở Mỹ trong một thời gian dài. Cô nói về nét khác biệt văn hóa giữa hai nước khi ngồi nhâm nhi cà phê trong công viên ven Jaegersborggade - một trong những con phố hygge nổi tiếng nhất của Copenhagen với vô số tiệm cà phê, nhà hàng, cửa hiệu xinh xắn.

"Người Mỹ thường dành khoảng thời gian xã hội cho những hoạt động nhất định, như xem bóng đá, tổ chức sự kiện đặc biệt hay đi ăn hàng. Trong khi đó, hoạt động hygge nguyên bản với người Đan Mạch chỉ đơn thuần là gặp gỡ nhau mà không có giới hạn về thời gian. Điều quan trọng là ở cùng những người họ yêu quý", Oh Land giải thích.

Nét văn hóa này đã nổi tiếng khắp thế giới và giúp Đan Mạch luôn nằm trong top những nước hạnh phúc nhất hành tinh. Tuy nhiên, không có một công thức thần kỳ nào cho hygge. Cho dù bạn dành bao nhiêu thời gian cùng gia đình và bạn bè, điều quan trọng là chất lượng của khoảng thời gian ấy. Hãy chậm lại, thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.

Nếu muốn tìm kiếm trải nghiệm hygge đích thực khi ghé thăm thủ đô Copenhagen, những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Tạo không khí gia đình

Nhà là trung tâm của xã hội ở Đan Mạch. Trong quyển sách The little Book of Hygge do Meik Wiking viết, “cứ 7 trên 10 người Đan Mạch khẳng định họ cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở nhà”. Thay vì nghỉ lại khách sạn, bạn hãy thử thuê một căn nhà qua Airbnb và xin phép chủ nhà cho phép bạn thắp nến, mượn bộ cờ hay vào bếp... Hãy ghé những khu chợ nông dân như Torvehallerne để mua được thức ăn tươi sạch, đồ nhắm và rượu ngon cho một bữa tối ấm cúng.

Tắt các thiết bị công nghệ

Hygge giúp bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong hiện tại, tốt nhất hãy loại bớt yếu tố gây mất tập trung. Thay vì dán mắt vào màn hình, hãy chọn các cách giải trí khác như đọc sách báo, đánh cờ, đan lát, nấu ăn hay đơn giản là nói chuyện không liên quan tới công việc.

Tìm về thiên nhiên

Từ công viên tới vườn hoa, hay thậm chí là nghĩa trang, không gian xanh ở Copenhagen luôn bình yên và rộng rãi. Miễn thời tiết đẹp, bạn đều có thể thong thả tản bộ trên những con đường rợp bóng cây.

Công viên Frederiksberg Gardens và Kastellet gây ấn tượng với đường mương chạy dọc lối đi. Nghĩa trang Assistens Kirkegaard cũng là điểm tham quan đặc biệt, nơi mỗi ngôi mộ là khu vườn quyến rũ, hoàn hảo cho những ai muốn tìm chốn tĩnh tâm.

Đồ ngọt

Dù ghé một tiệm bánh mỳ hay cửa hàng kẹo, người Đan Mạch sẽ không ngần ngại thưởng cho mình những món ngọt ngào, mà không cần cảm thấy tội lỗi với huấn luyện viên ở phòng gym.

Uống cà phê

Người Đan Mạch yêu cà phê. Không có gì tuyệt vời hơn trong tiết trời lạnh nếu bạn ủ trong tay một tách cà phê ấm. Thay vì chen chân trên những tuyến phố đi bộ đông đúc, bạn có thể nép mình trong chăn ấm trên ban công Original Coffee trên nóc toà trung tâm thương mại Illum, lạc giữa quán cà phê sách Cafe Paludan hay trò chuyện bên lò sưởi bập bùng của quán Living Room.

Nếu đến khu Nørrebro, hãy ghé chơi phố Jægersborggade tại quán Coffee Collective, hoặc nghiền ngẫm một cuốn sách trong một quán cà phê cabin như Bevar's.