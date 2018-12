Tổng cục DLVN yêu cầu Saigontourist báo cáo vụ 3 khách Việt thiệt mạng ở Ai Cập

Quần thể kim tự tháp Giza, bao gồm ba khu phức hợp kim tự tháp và tượng Đại nhân sư cách trung tâm Cairo khoảng 13 km, là điểm đến nổi tiếng thu hút du khách toàn cầu. Đại kim tự tháp Giza (kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất trong quần thể) là công trình duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Theo Egyptian Streets, Ai Cập coi ngành du lịch là một thành phần cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế nước này. Trong năm 2018, số lượng du khách đã tăng đột biến và dự kiến sẽ còn tăng trưởng cao trong năm 2019. Do đó, để đảm bảo ngành mũi nhọn này được đảm bảo, chính phủ Ai Cập đã thực thi các biện pháp an ninh chặt chẽ nhằm ngăn chặn bất kỳ vụ tấn công hay biến cố nào xảy ra. Vào tháng 6.2018, bảng xếp hạng Luật và Trật tự Toàn cầu Gallup đã đánh giá Ai Cập đứng thứ 16 trong số các nước an toàn nhất thế giới. Với thứ hạng này, Ai Cập đã vượt qua Mỹ, Anh và toàn bộ các nước thuộc châu Phi. Ngoài ra, Ai Cập còn được cho là an toàn hơn nhiều so với các địa điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu như Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.