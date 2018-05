Về xứ An Giang thưởng thức bánh canh bò viên lạ miệng

(Dân Việt) Bánh canh bò viên từ lâu đã nổi tiếng xứ sở thốt nốt An Giang bởi hương vị thơm ngon đậm đà mang nhiều đặc trưng của vùng sơn cước.

Mùa hè là thời gian thích hợp để xách ba lô lên, khám phá những vùng đất mới. An Giang là vùng đất đáng để bạn khám phá với những trải nghiệm ẩm thực vô cùng phong phú mà bạn sẽ không thể nào quên. Đến đây, bạn nhất định đừng bỏ qua món bánh canh bò viên ngon và lạ miệng, giá cả lại rất bình dân, phù hợp với nhiều thực khách. Bánh canh bò viên mộc mạc giản dị nhưng hút hồn du khách khi đến An Giang. Ảnh: vietnammoi Để chế biến được món ăn này, đầu tiên phải kể đến chất lượng của bánh canh. Bánh được làm từ loại gạo Neang Nhen, có mùi thơm đặc biệt. Đây là loại gạo nổi tiếng của vùng Bảy Núi và được xay ra làm bánh theo công thức gia truyền, chế biến qua nhiều công đoạn. Gạo sau khi ngâm nước qua đêm, được xay nhuyễn rồi vắt cho ráo nước. Sau đó người ta nhồi bột, cán, cắt mỏng tạo nên sợi bánh nhỏ trắng phau mềm, dai. Nước dùng để chế biến bánh canh cũng phải ninh từ xương heo, kết hợp cùng với xương gà, một chút tôm khô, cá... tạo nên một hương vị riêng, ngọt đậm đà, là sự pha trộn của rất nhiều nguyên liệu. Đây chính là bí quyết tạo nên hương vị riêng của món ăn. Thịt bò chọn làm bò viên được chọn từ những con bò được nuôi ở vùng Bảy Núi. Đây là mảnh đất của sông nước, núi rừng, của những cánh đồng lúa mênh mông cùng rừng thốt nốt bạt ngàn nên thịt bò vì thế cũng ngon hơn. Bò viên, chân giò heo phải hầm cho đến khi thịt mềm, sau đó nêm các loại gia vị theo công thức cho vừa ăn. Khi có khách, tô bánh canh được dọn ra với những sợi bánh mềm mượt, bò viên được cắt làm đôi lộ bên trong một màu đỏ hồng rất hấp dẫn. Điểm lên trên bánh canh một vài miếng giò heo vừa gắp, thêm chút hành lá, mùi, hành phi mỡ thơm lừng rồi chế nước lèo ngập bánh. Nhiều thực khách thích thú khi thưởng thức tô bánh canh bò viên, xuýt xoa vị cay nồng của ớt. Ảnh: I.T Cho miếng bò viên vào miệng, thịt vừa dòn dai, thơm ngọt đậm đà của bò sơn cước. Húp muỗng nước súp nóng, mồ hôi tuôn ra, bao nhiêu mệt nhọc bụi đường tan biến, cảm nhận tô bánh canh ngọt ngào, lan toả trong khoang miệng. Một bát bánh canh thường có giá khoảng 30.000 đồng, bạn có thể tìm ăn ở thành phố Châu Đốc hay nhiều quán ăn ở vùng Bảy Núi.

