Vietnam Airlines và Jetstar Pacific được xếp hạng cao nhất về an toàn hàng không

(Dân Việt) Vietnam Airlines và Jetstar Pacific vừa được xếp hạng tuyệt đối 7/7 sao về an toàn hàng không bởi AirlineRatings – website uy tín thế giới chuyên đánh giá về mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ của hơn 435 hãng hàng không toàn cầu.

AirlinesRatings đánh giá mức độ an toàn của mỗi hãng hàng không dựa trên các tiêu chuẩn được các quốc gia công nhận như: Bộ 8 nhóm tiêu chí an toàn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO Country Audit), chứng nhận an toàn khai thác của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IOSA), chấp thuận bay của Liên minh châu Âu... Đồng thời, AirlineRatings đưa vào các tiêu chí riêng như không xảy ra tai nạn làm thương vong hành khách hoặc phi hành đoàn trong vòng 10 năm vừa qua. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đáp ứng tất cả các tiêu chí trong thang đánh giá này, nằm cùng bảng xếp hạng với Singapore Airlines, British Airways, American Airlines, Emirates…

Ông Geoffrey Thomas – Giám đốc AirlineRatings, chia sẻ: “Từ lâu Vietnam Airlines đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là hãng hàng không có đội tàu bay Airbus và Boeing hiện đại đã và đang hoạt động rất an toàn và hiệu quả”.

Trong những năm qua, Vietnam Airlines đặc biệt thành công trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an toàn dựa vào dữ liệu an toàn để dự báo, xác định các nguy cơ, từ đó xử lý, phòng ngừa rủi ro kịp thời. Năm 2017, Vietnam Airlines thực hiện an toàn tuyệt đối 140.000 chuyến bay, vận chuyển gần 22 triệu lượt hành. Đối với Jetstar Pacific, hãng vừa vượt qua hơn 800 tiêu chuẩn để tiếp tục đón nhận chứng chỉ an toàn khai thác IOSA vào tháng 9.2018. Hiện tại Jetstar Pacific đang vận hành hệ thống an toàn (SMS-Safety Managerment System) được phê chuẩn bởi Cục Hàng không Việt Nam và theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA.

Ông Nguyễn Thái Trung - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vietnam Airlines luôn xác định an toàn là nguyên tắc số một, không thể đánh đổi trong mọi hoạt động của Hãng. Công tác an toàn bay là hoạt động trường kỳ, liên tục, có đặc thù tiêu chuẩn khắt khe và bị ảnh hưởng bởi tính chất biến động của ý thức, hành vi con người, đòi hỏi chúng tôi không ngừng theo dõi và hành động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay”.

Cùng với đánh giá về an toàn hàng không, AirlineRatings cũng xếp hạng sản phẩm dịch vụ hàng không qua các tiêu chí, thông số về dịch vụ trên chuyến bay, suất ăn, độ ngả ghế, độ rộng bước ghế, giải trí trên chuyến bay… Theo đó, Vietnam Airlines đạt 6,5/7 sao với các đánh giá chi tiết ở cả ba hạng Phổ thông, Phổ thông đặc biệt và Thương gia. Trong phân khúc hàng không giá rẻ, Jetstar Pacific đạt 3/5 sao – xếp hạng khá cao so với các hãng trong khu vực, tương đương với Jeju Air (Hàn Quốc), AirAsia Indonesia, Cebu Pacific (Philippines)…