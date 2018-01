12 đặc sản nổi tiếng nhưng lại nguy hiểm chết người

(Dân Việt) Dù là những món ăn quen thuộc hay là đặc sản thì loạt món ăn dưới đây cũng gây nguy hiểm không nhỏ cho thực khách.

1. Súp dơi Dơi là một trong những nguồn thực phẩm nổi tiếng ở châu Á và được mệnh danh là gà trong hang động. Khi thực hiện món súp dơi, đầu bếp đặt nguyên một con dơi vào trong bát và phục vụ cho thực khách. Người ta truyền tai nhau rằng món ăn này giàu dinh dưỡng và có thể chữa nhiều bệnh. Nhưng trong thực tế, dơi mang rất nhiều mầm bệnh trong người nên ngay cả khi nấu chin vẫn gây nguy hiểm cho người ăn. 2. Quả Ackee Ackee là loại quả rất phổ biến ở đất nước Jamaica. Bạn chỉ có thể ăn phần thịt của quả ackee vì hạt của nó chứa chất độc hypoglycin A và hypoglycin B có thể gây tình trạng chóng mặt, buồn nôn đồng thời khiến lượng đường trong máu bị giảm nhanh. Tuy vậy, loại trái cây này vẫn rất phổ biến trong bữa ăn của người Jamaica. 3. Món Igunaq Igunaq là một món ăn truyền thống của người dân bản địa Arctic thuộc đất nước Canada. Nó được làm từ thịt vượn lên men hoặc thịt hươu. Tuy nhiên, chỉ có những người đã ăn món ăn này từ nhỏ mới có thể tiêu thụ nó mà không gặp nguy hiểm. Quá trình lên men từ 2 loại thịt này tạo ra chất độc có thể khiến thực khách bị ngộ độc và nặng hơn là dẫn đến tử vong. 4. Nấm rơm màu nâu Nấm rơm bản to có màu nâu chứa chất độc nguy hiểm nhưng nhiều người lại không biết điều này. Và việc chế biến cũng không thể làm giảm độc tố của loại nấm rơm màu nâu. Khi ăn nhiều, chất độc từ loại thực phẩm này sẽ tích tụ trong người và gây hại cho gan, thận, thậm chí gây chết người. 5. Tiết canh Máu tươi từ vịt, ngỗng, lợn được sử dụng phổ biến trong nền ẩm thực Việt Nam. Người ta tin rằng, ăn tiết của các loại động vật trên sẽ giúp cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Thế nhưng, khi dùng món ăn này, bạn có thể bị ngộ độc bởi trong máu tươi của động vật có thể chứa vi khuẩn, sán, ký sinh trùng… 6. Bánh Meat Pie Ở một số vùng của đất nước Lithuania, bánh meat pie (hay còn gọi là bánh nướng nhân thịt) rất phổ biến. Nam giới thậm chí còn được khuyến khích ăn món này để tăng cường khả năng tình dục. Tuy nhiên, phần thịt trong món bánh meat pie truyền thống được làm từ các loại động vật ăn đồ thối rữa nên chính quyền Litva từng cố gắng cấm món bánh này trong quá khứ. Mặc dù món bánh meat pie có thể lây nhiễm bệnh nhưng cho đến nay nó vẫn rất phổ biến ở Lithuania. 7. Hạt pangium edule Pangium edule, hay còn gọi là keluak, không phải là trái cây hay quả hạch. Trên thực tế, nó là hạt giống của cây keluak được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Nam Á. Loại hạt này chứa chất cực độc hydrogen cyanide có thể gây tử vong tức thì. Bạn chỉ có thể ăn hạt pangium edule khi đã luộc chin, bóc vỏ, gói lá chuối và vùi vào tro trong 40 ngày. Sau hàng loạt công đoạn phức tạp, bạn có thể thưởng thức hương vị đặc biệt của loại hạt này. 8. Casu marzu Casu marzu là một loại pho mát sữa cừu. Theo ngôn ngữ Sardinia, casu marzu nghĩa là pho mát thối. Nó là một dạng pho mát lên men có hương vị khá tuyệt vời. Tuy vậy, nếu ăn casu marzu hàng ngày có thể khiến bạn bị dị ứng và ngộ độc thực phẩm bởi các ấu trùng trong món này. 9. Cá nóc Cá nóc chứa lượng lớn tetrodotoxin, chất độc được sinh ra do sự cộng sinh của sinh vật sống trên cơ thể cá nóc. Chất độc này gây tê liệt thần kinh và dẫn đến tử vong. Đầu bếp phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt trong vòng 2 năm và cần 3 năm học việc để loại bỏ độc tố của cá nóc và chế biến nó đúng cách. Thế nhưng điều này không hề làm giảm sức hút của món ăn từ cá nóc và mỗi năm đều có rất nhiều người Nhật ngộ độc và tử vong vì món ăn này. Chưa kể, cá nóc còn có giá rất đắt, 50g cá nóc có giá lên tới 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng). 10. Ễnh ương Ễnh ương được coi món “khoái khẩu” của châu Á. Mặc dù thịt loài động vật này lành tính nhưng da và nội tạng lại chứa chất độc. Nếu chế biến không đúng cách, món ăn này có thể gây chết người. 11. Cá feseekh Hàng ngàn năm trước, những con cá feseekh được đánh bắt ở sông Nile huyền thoại của Ai Cập. Hiện nay, đây vẫn là món ăn truyền thống trong kỳ nghỉ Sham el-Nessim của người Ai Cập. Mặc dù vậy bộ Y tế nước này đã cảnh báo người dân về độc tố trong cá feseekh nhưng có vẻ tình yêu đối với truyền thống ẩm thực vẫn chưa bao giờ ngôi. 12. Quả khế Quả khế rất phổ biến ở những đất nước vùng nhiệt đới. Loại quả này nhìn có vẻ vô hại, thậm chí còn được ca tụng vì chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, những người bị bệnh dạ dày, đặc biệt là loét và viêm dạ dày nên tránh xa quả khế vì nó chứa nhiều axit oxalic – chất gây nên bệnh sỏi thận. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng không nên ăn nhiều khế để tránh để mắc bệnh về thận.

