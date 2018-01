Ăn gì để khỏe như các cầu thủ U23 Việt Nam?

(Dân Việt) Nên ăn đa dạng, đủ các nhóm thực phẩm như tinh bột, chất đạm, chất béo, rau và trái cây trong 3 bữa ăn chính.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến tích lịch sử Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm cho biết, để khỏe mạnh, tăng cường cơ bắp, tăng cường độ nhanh và sự dẻo dai, các cầu thủ phải ăn uống đủ chất, đủ thành phần. Theo đó, nên ăn đa dạng, đủ các nhóm thực phẩm như tinh bột, chất đạm, chất béo, rau và trái cây trong 3 bữa ăn chính. Các thực phẩm phẩm giàu canxi, sắt, kẽm rất tốt cho các cầu thủ và vận động viên như: Thịt bò, thịt heo, bò, gà, ếch, cá, tôm, cua, trứng, nghêu, sò, ốc, hàu, cá nhỏ ăn cả xương, tép nhỏ ăn cả vỏ, đậu nành, đậu hũ... Món ăn từ hàu rất tốt cho các cầu thủ Cụ thể: Thịt bò nạc Đây là nguyên liệu chính để tăng cơ hiệu quả. Gà lột da Gà lột da sẽ cung cấp protein chất lượng cao, cực kỳ cho việc duy trì các cơ và tốt cho xương. Trứng Trứng là một trong những thực phẩm giúp tăng sức khỏe thể lực tốt nhất. Các loại nghêu, sò ốc, hải sản giúp giảm mỡ, tăng cường trao đổi chất Rau xanh, trái cây Đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, cần thiết cho hệ miễn dịch và giúp tiêu hóa tốt. Ngoài ra, cần chú ý bổ sung thêm 3 bữa phụ bằng các thực phẩm giàu năng lượng và dưỡng chất như sữa, sữa chua, phô mai…Nên uống ít nhất 500 ml sữa mỗi ngày, tăng cường thêm sữa khi vận động, chơi thể thao... Nên ăn thường xuyên các món đặc như cơm, bánh mì, xôi nếp. Giảm ăn các món nhiều nước như cháo, bún... Hạn chế thức ăn nhiều đường, nhiều muối. Tuyệt đối không nên uống nước ngọt, nước có ga; Tránh các loại thực phẩm chế biến từ thịt, các món chiên xào, đồ ăn nhẹ có đường và các đồ nóng.

