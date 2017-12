Bí quyết mứt tắc dẻo ngọt không bị đắng

(Dân Việt) Mứt quất dẻo vừa ngọt vừa thơm, có màu vàng óng rất đẹp mắt, mứt quất có tác dụng trị ho tốt. Tết năm nay chị em hãy tự làm mứt quất tại nhà để đãi khách đón tết nhé!

Mứt quất dẻo thơm ngọt, the mát Nguyên liệu làm mứt quất dẻo: - 1kg quất chín - 800gr đường vàng hoặc đường trắng - 1 thìa cà phê vôi bột - Muối - Nước Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm: - Bước 1: Quất bạn nên chọn những quả chín vàng sẽ cho ra sản phẩm màu vàng đẹp mắt, rửa sạch quất sau đó cho vào âu nước muối loãng ngâm 30 phút, đổ ra sả lại cho sạch rồi để ráo nước. - Bước 2: Vôi bột cho vào âu, đổ 1,5 lít nước vào cùng và khuấy đều sau đó để cho nước vôi lắng cặn. - Bước 3: Dùng dao sắc khứa 4 đường dọc trên quả quất tạo những khe nhỏ đều nhau, ấn dẹt cho ra hạt quất và loại bỏ bớt nước quất. - Bước 4: Cho quất vào âu sạch sau đó chắt lấy nước vôi trong đổ vào, ngâm khoảng 6 tiếng sau đó đổ ra rửa lại cho sạch, để ráo nước. - Bước 5: Cho quất vào âu sạch rồi thêm đường và trộn đều, ngâm cho đường tan hết là có thể đem đi xào. - Bước 6: Đổ quất và nước đường vào chảo rồi bật bếp nấu cho sôi, tiếp tục đun 5-7 phút nữa thì vặn lửa nhỏ hơn để mứt sôi lăn tăn và quất ngấm đường, thi thoảng bạn đảo đều. Khi thấy nước cạn dần và sánh lại, miếng mứt trong thì tắt bếp. - Bước 7: Gắp quất ra vỉ nướng hoặc khay rồi đem hong trong lò nướng 100 độ C, hong khoảng 40-50 phút hoặc bạn cũng có thể đem phơi nắng tới khi thấy mứt dẻo và khô như ý muốn là được. Bảo quản mứt quất trong lọ thủy tinh sạch, đậy kín nắp để nơi thoáng mát.

Tag: cach lam mut quat, cach lam mut tac, cach lam mut tet, mon ngon ngay tet, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon