Cá bạc má chiên mắm tỏi và canh chua ếch đổi vị ngày gió lạnh

(Dân Việt) Nếu cả nhà đã ngán với những món ăn quen thuộc, hãy thử đổi thực đơn với những món ngon, lạ miệng này xem sao.

Món ăn nào cũng thơm ngon khó cưỡng Thực đơn hôm nay có: -Cá bạc má chiên sốt mắm tỏi ớt -Lòng gà xào mướp -Canh chua ếch lá me non -Chè khoai mì viên Cá bạc má chiên sốt mắm tỏi ớt Cá bạc má làm sạch, thấm khô hai mặt. Cho dầu ăn vào chảo, bật lửa cho dầu nóng, cho cá vào chiên vàng giòn hai mặt. Làm nước mắm tỏi ớt: Cho tỏi, ớt cùng thìa đường vào giã nhuyễn, thêm 2 thìa nước mắm, khuấy đều. Khi ăn chỉ cần rưới lên cá và thưởng thức. Lòng gà xào mướp Lòng gà bỏ ruột, tách mật, rửa sạch với muối tránh để dập gan, cắt miếng vừa ăn. Phần mề gà khứa hình vảy rồng cho nhanh ngấm gia vị. Ướp lòng gà với tỏi băm nhuyễn, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn trong 15 phút. Mướp hương rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Hành lá, ngò rí nhặt và rửa sạch, thái nhỏ. Phi thơm 2 thìa dầu ăn với 1 thìa hành tỏi băm nhuyễn. Cho lòng gà vào xào săn, khi thấy lòng gà vừa chín tới thì trút ra đĩa. Cho thêm 1 thìa dầu ăn rồi cho mướp vào xào chung, đảo nhẹ tay, nêm lại cho vừa miệng. Khi thấy mướp hương chuyển qua màu xanh non thì cho lòng gà vào đảo nhẹ tay, xào thêm khoảng 3 phút. Cho hành lá, ngò rí và một ít hạt tiêu vào, tắt bếp. Canh chua ếch lá me non Thịt ếch làm sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp 1/2 thìa muối, 1 thìa sả ớt băm, 1 thìa tỏi băm, 1/2 thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, để 20 phút cho thấm. Lá me non rửa sạch, bạc hà tước vỏ, cắt khúc, rau om, ngò gai cắt nhỏ. Phi thơm sả, ớt hiểm và tỏi đập dập, cho thịt ếch vào xào săn. Nấu 1 lít nước sôi, cho lá me vào nấu khoảng 2 phút để ra vị chua, tiếp tục cho thịt ếch vào, nêm gia vị lại cho vừa ăn. Tiếp tục cho bạc hà vào rồi tắt bếp, thêm ớt cắt lát, rau om, ngò gai cắt nhỏ, múc ra tô. Chè khoai mì viên 500g khoai mì bóc vỏ, ngâm vào nước từ 5- 6 tiếng. Nếu có thời gian, nên ngâm qua đêm để loại bỏ độc tố. Sau khi ngâm, rửa sạch, cắt đôi khoai, bỏ sợi tim khoai. Mài khoai thành bột mịn. Dùng một túi vải để sẵn vào bát lớn, đổ khoai mì đã mài vào túi, vắt mạnh tay để ráo nước. Phần xác khoai để riêng, phần nước đã vắt để yên từ 20 – 30 phút. Khi nước lắng hoàn toàn, gạn lấy phần bột đọng ở đáy, đây là bột năng nguyên chất. Cho 100gr dừa nạo vào túi vải, thêm 200ml nước ấm rồi vắt nhiều lần cho dừa ra nước cốt. Thêm 150gr đường, 1 ít muối ăn vào phần cốt dừa đã vắt rồi cho vào nồi đun sôi tất cả. Trộn xác khoai mì đã vắt với một ít dừa nạo, phần bột năng thu được cùng 50gr đường, sau đó vo viên lại. Lưu ý vo viên thật chắc để khi thả viên khoai vào nước không vỡ ra nhé. Nếu thích màu xanh có thể thêm nước cốt lá dứa vào. Nước cốt dừa đã đun trên bếp, bạn khuấy đều tay, sau đó cho từng viên khoai và dừa sợi vào nấu cùng, đun lửa nhỏ, thi thoảng đảo đều cho khoai ngập cốt dừa. Nêm nếm độ ngọt vừa ý rồi tắt bếp.

