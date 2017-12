Cách làm chả trứng tuyệt ngon cho món cơm tấm sườn bì

(Dân Việt) Bữa sáng có món chả trứng vàng thơm, bắt mắt ăn kèm với cơm tấm sườn bì nóng hổi thì ngon hết ý.

Clip hướng dẫn cách làm chả trứng Nguyên liệu làm chả trứng: - 6 quả trứng gà/vịt - 10g mộc nhĩ (2 tai nấm mèo) - 15g miến - 90g thịt xay - 30g tôm khô (hoặc 12 con tôm tươi to) - 2 củ hành khô - 2 gốc hành lá - 1/2 củ hành tây - 5g muối (1 thìa cà phê) - 2,5g muối tiêu (1/2 thìa cà phê) - 10g đường (2 thìa cà phê) - 10g nước mắm (2 thìa cà phê) - 1 thìa canh dầu ăn Cách làm chả trứng: - Miến, mộc nhĩ, tôm khô ngâm nở. - Cho hành khô, hành tây vào máy xay nhuyễn cùng miến, mộc nhĩ, tôm khô. - Cho thịt xay, hành lá vào bát. Trút hỗn hợp vừa xay vào trộn đều - Đập trứng vào bát, tách riêng 2 lòng đỏ trứng. Đánh cho hỗn hợp quyện đều. - Thoa một lớp dầu ăn vào khuôn. Đổ hỗn hợp chả trứng vào. Đem hấp 30 phút tính từ lúc bắt đầu sôi là chín. - Lòng đỏ trứng đánh với chút dầu ăn rồi thoa lên bề mặt chả hấp thêm 1 phút cho chín. Muốn chả lên màu đẹp thì phết thêm chút màu điều

