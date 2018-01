Canh cá trắm nấu chua cay nồng, ngọt thanh đổi vị bữa cơm chiều

(Dân Việt) Món canh với vị chua dịu, ngọt thanh của cá và rau củ quyện vị cay nồng của ớt, sa tế đảm bảo cả nhà ai cũng mê.

Canh cá trắm nấu chua Nguyên liệu làm canh cá nấu chua: -Cá trắm cỏ: 1kg -Cà chua: 2 quả -Nấm sò hoặc nấm hương : 100gr -Tỏi: 4 tép -Cần tây: 1 cây -Hành tây: 2 củ nhỏ -Rau mùi: một ít -Hành tím khô: 3,4 củ -Gia vị ướp: rượu trắng, gừng, 1 lòng trắng trứng, bột bắp, tiêu, ớt Cách nấu canh cá: -Cho 2 thìa rượu trắng, 2 thìa bột bắp, 1 lòng trắng trứng, 1 chút muối, 1 chút gừng băm nhỏ, 1 chút muối, 1 chút tiêu vào ướp chung với cá. -Nấm tước thành sợi nhỏ, cà chua thái hạt lựu, hành tím khô băm nhỏ, hành tây cắt miếng nhỏ, cần tây chắc khúc 2cm. -Phi thơm hành tím, tỏi với 2 thìa dầu ăn, cho cà chua đã thái hạt lựu vào xào từ 7-10 phút cho đến khi cà chua mềm, ra nước. Cho 1 lít nước vào một nồi lớn, đổ cà chua vào rồi đến khi sôi. -Tiếp tục cho nấm, hành tây, cần tây vào nấu cùng khoảng 10 phút, có thể thêm một chút muối và tiêu vào trước. -Cuối cùng cho cá vào nấu thêm 1 lúc để cá chín, nêm lại gia vị rồi tắt bếp, rắc hành ngò là xong.

