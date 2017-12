Choáng với loài cua khổng lồ giá gần 90 triệu/con, chỉ đại gia mới dám ăn

(Dân Việt) Giống cua này kỉ lục có thể to gấp 100 lần so với những loại cua thông thường. Hương vị của chúng rất tuyệt vời nên các đại gia thường tranh nhau đặt mua về ăn.

Giống cua Tasmania được giới nhà giàu rất ưa chuộng bởi kích thước vô cùng to lớn của chúng. Kỉ lục loại cua này có thể nặng tới 30 kg và dài đến 48 cm và có giá rất đắt đỏ khoảng 3000 bảng Anh (hơn 90 triệu đồng). Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển phía Nam nước Úc. Loài cua hoàng đế này thường ăn thức ăn chủ yếu mực, tôm, cá thu...và chỉ sau một thời gian ngắn trọng lượng của chúng có thể tăng gấp đôi so với ban đầu. Vào mua cao điểm từ tháng 10 đến tháng 12, người ta sẽ bắt đầu đánh bắt loài cua này ở độ sâu hàng trăm mét, tít trong hang sâu của khe đá ngầm. Được biết đây là một trong những công việc cực kỳ nguy hiểm nên không có gì ngạc nhiên khi giá thành của loài cua này lại rất đắt đỏ. Hương vị của loài cua này thật sự rất tuyệt vời, vì thịt chắc ngọt nên để có thể tận hưởng được mùi vị nguyên chất của nó chúng ta chỉ cần hấp và chấm với nước sốt tiêu đen. Phần lớn thịt cua nằm ở 2 càng, người ta thường phải sử dụng một chiếc kéo chuyên dụng để tách thịt ra vì phần vỏ của nó rất cứng. Các món ăn được chế biến từ loài cua hoàng đế này rất đa dạng như thịt cua nướng với sò điệp, mì trứng cua, cua hấp gừng hay ăn cùng với một số loại nước sốt riêng biệt cũng đều hấp dẫn cực kì. Hiện nay, cua hoàng đang rất được ưa chuộng tại một số nhà hàng châu Á đặc biệt là Hồng Kông và Úc. Những con cua được đánh bắt ở vùng biển nước Anh và Địa Trung Hải thường thịt của nó có vị ngọt rất đặc biệt. Thức ăn của chúng ở khu vực này thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thịt bên trong. Tại Úc và một số nước châu Á, bạn có thể tìm mua chúng dễ dàng với giá khoảng 2 triệu/kg. Cua hoàng đế khi được vận chuyển về Việt Nam thường có kích thước nhỏ hơn nhiều. Giá tại một số nhà hàng hải sản giao động từ 7-10 triệu/kg. Tuy nhiên vào một dịp cao điểm như tết thì giá của chúng thường đội lên rất nhiều lần. Một con cua có trọng lượng từ 3-10kg sẽ có giá từ 20 triệu đến 70 triệu/con.

Tag: cua khong lo, cua hoang de, cua Tasmania, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon