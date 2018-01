Choáng với món mì Ý dài tới 9m, không dùng kéo thì đố ăn hết được

(Dân Việt) Món mì Ý đặc biệt với sợi mì dài đến 9 m này có xuất xứ từ vùng từ Abruzzo của Italy, khi ăn thực khách phải dùng kéo để vừa cắt vừa ăn.

Món mì Ý này có xuất xứ từ vùng Abruzzo, Italy và được một nhà hàng cao cấp ở thành phố New York, Mỹ phục vụ với những sợi mì dài tới 9m và 30 viên thịt ở trên. Để thưởng thức món ăn, thực khách phải dùng tới kéo để cắt thì mới ăn hết được.

Tag: mì ý, dài nhất thế giới, dùng kéo, mon an ngon nhat the gioi, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon