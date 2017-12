Cô vợ suốt ngày than béo nhưng lúc nào cũng nấu la liệt đồ ăn

(Dân Việt) Mâm cơm và những chia sẻ của cô vợ này dường như đã đánh trúng tâm lý của chị em phụ nữ, muốn được ăn ngon nhưng lại sợ béo.

Sau khi đăng bài viết về mâm cơm hằng ngày lên một hội nhóm nấu ăn, chị Huệ Nguyễn (ở Ninh Bình) đã nhận được không ít sự đồng cảm từ nhiều chị em. Bởi, ai cũng ao ước được ăn “thả phanh” mà không phải lo tăng cân, nhất là những chị em có thân hình đầy đặn. Chị hiện cho biết, hiện tại, chị đang kinh doanh tại nhà và có nhiều thời gian cho gia đình nên hầu hết công việc bếp núc đều do chị quán xuyến. Hằng ngày, chị thường nấu ăn cho 4 người, bên cạnh đó, vì có con gái kén ăn nên đôi lúc chị phải nấu những món riêng để đổi vị. Vốn thích nấu ăn nên chị Huệ thường nấu rất nhiều món, khi rảnh rỗi lại mày mò trang trí để món ăn hấp dẫn hơn. Để mâm cơm có nhiều món ngon mà không quá tốn kém, chị Huệ thường đi chợ sớm để mua được đồ ăn tươi, rẻ. Chị Huệ chia sẻ, đối với chị, vui nhất là khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau ăn cơm. Đặc biệt, chị cảm thấy rất hạnh phúc khi cô con gái lúc nào cũng biết thương mẹ nên thường hay phụ mẹ rửa bát. Vốn thích đồ ăn lại ăn nhiều nên chị lo lắng về cân nặng, nhất là khi trời lạnh ăn ngon miệng hơn. Chị Huệ bật mí, có tháng chị tăng tới 4kg nên chị đang muốn giảm cân. Cũng theo chị Huệ, sau khi chia sẻ thực đơn của mình lên mạng xã hội, có nhiều chị em đã chia sẻ cho chị bí quyết giảm cân hiệu quả nhưng vẫn khỏe mạnh. Cùng ngắm một số mâm cơm được chị Huệ chia sẻ:

