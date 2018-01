Cô vợ trẻ gây “sốt” với thực đơn bổ rẻ giúp giảm 7kg trong 9 tuần

(Dân Việt) Cân nặng sau sinh và chiếc bụng bèo nhèo mỡ luôn là nổi ám ảnh đối với nhiều chị em phụ nữ. Chỉ cần kết hợp giữa việc ăn uống và tập luyện khoa học, cô vợ này đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng như xưa.

Ngọc Anh (Hà Nội) hiện đang kinh doanh tự do và có một bé trai kháu khỉnh. Sau khi sinh con, chị đã có một quãng thời gian tăng cân không kiểm soát và không thể nào giảm cân được. Chị Ngọc Anh cũng đã từng rất đau đầu khi phân vân giữa 2 việc giảm cân bằng thuốc hay là tập luyện. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc liên quan đến ẩm thực nên chị không thể nào nhịn ăn được. Đó là lý do mà chị đã quyết định tìm đến những phương pháp tập luyện khoa học cùng chế độ ăn lành mạnh, đã giúp chị giảm 7kg trong vòng 9 tuần. Nhiều chị em khi nhìn vào thực đơn chị Ngọc Anh chia sẻ đều trầm trồ lên vì đều là các món ngon, lại được trang trí rất khéo, hấp dẫn. Tuy nhiên, chi phí để nấu những món này không quá tốn kém. Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Đồ ăn mình thường tranh thủ mua ở chợ gần nhà, có hôm là rau của người dân trong xóm trồng hoặc mẹ chồng ở quê gửi xuống. Thi thoảng, mình có đi siêu thị mua ít rau củ và thịt, gạo.” Bên cạnh việc ăn uống theo chế độ lành mạnh, ít calo thì việc tập luyện những bài tập hỗ trợ cho việc giảm mỡ toàn thân rất quan trọng. Mỗi ngày, chị Ngọc Anh thường bỏ ra khoảng 30 phút để tập. Sau đây là một số bí quyết giúp chị nhanh chóng lấy lại được vóc dáng của mình: -Thay cơm gạo trắng bằng cơm lạo lứt. -Ăn salad hằng ngày, các loại rau củ cùng với nước sốt, có thể bổ sung chất đạm bằng trứng, thịt thăn, lườn gà, cá... -Hạn chế đồ ăn chiên rán, nên ăn nướng hoặc luộc, hầm, không ăn đường. Nên ăn khoai lang và bánh mì đen.

