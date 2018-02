Con gái sinh vào mùa xuân 2018 nên đặt tên gì hợp nhất?

Nếu sinh con gái vào mùa xuân trong năm Mậu Tuất 2018 này, bạn nên lưu ý đến những cái tên gắn với loài cỏ cây, hoa lá hoặc chim chóc.

Mùa xuân là một trong những mùa đẹp nhất trong năm được nhiều người yêu thích khi tiết trời mát mẻ lại tượng trưng cho sức sống mới, sự sinh sôi nảy lộc.

Sinh con gái mùa xuân năm 2018 dự báo bé sẽ có một tương lai tươi sáng và gặp nhiều may mắn.

Dưới đây là những cái tên hợp với bé gái sinh vào mùa xuân mẹ nên đặt cho con.

Con gái mùa xuân thường dịu dàng, nữ tính (Ảnh minh họa)

1. Đặt tên cho con theo chữ "Xuân"

+ Ái Xuân: người con gái đoan trang, vừa có dung nhan và phẩm hạnh nết na được mọi người yêu thương, quý trọng, vừa thông minh, lanh lợi tràn trề sức sống như mùa xuân.

+ Diệp Xuân: người con gái xinh đẹp, kiêu sa quý phái, rạng rỡ như mùa xuân.

+ Linh Xuân: Con như chiếc chuông nhỏ mùa xuân, mang nhiều điều tốt lành, tài hoa và đáng yêu.

+ Ngọc Xuân: Con là viên ngọc mùa xuân tràn trề sức sống, xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng.

+ Thanh Xuân: Con mãi mãi tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

Ngọc Xuân: Con là viên ngọc mùa xuân tràn trề sức sống, xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng. (Ảnh minh họa)

2. Đặt tên theo các loài chim mùa xuân

+ Yến (Một loài chim quý hiếm): Bạch Yến, Cẩm Yến, Dạ Yến, Hải Yến, Hoàng Yến, Kim Yến, Minh Yến, Mỹ Yến, Ngọc Yến, Nhã Yến, Phụng Yến, Phi Yến, Thi Yến, Xuân Yến.

+ Oanh (Một loài chim quý): Hoàng Oanh, Hồng Oanh, Kim Oanh, Ngọc Oanh, Song Oanh, Thu Oanh, Thùy Oanh, Trâm Oanh, Tuyết Oanh, Yến Oanh, Kiều Oanh, Mỹ Oanh.

+ Mi _ My (Tên loài chim với tiếng hót hay): Họa Mi, Giáng Mi, Khánh Mi, Yến Mi, Tú Mi, Bảo Mi, Hòa Mi, Vân Mi, Ái My, Tiểu My, Trà My, Hà My, Uyển My, Giáng My, Hạ My, Khánh My, Yên My, Diễm My, Thảo My.

Bảo Quỳnh, Diễm Quỳnh, Ban Mai, Chi Mai (Ảnh minh họa)

3. Đặt tên cho con theo loài hoa, cây cỏ mùa xuân

+ Mai (Loài hoa quý nở vào mùa xuân): Bạch Mai, Ban Mai, Chi Mai, Hồng Mai, Ngọc Mai, Nhật Mai, Thanh Mai, Quỳnh Mai, Yên Mai, Trúc Mai, Xuân Mai, Khánh Mai, Phương Mai, Tuyết Mai.

+ Quỳnh (Tên một loại hoa đẹp và quý hiếm): Bảo Quỳnh, Diễm Quỳnh, Gia Quỳnh, Khánh Quỳnh, Lê Quỳnh, Mộng Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Như Quỳnh, Phương Quỳnh, Thúy Quỳnh, Trúc Quỳnh, Tú Quỳnh, Trúc Quỳnh, Hồng Quỳnh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo