Dở khóc dở cười với chiếc bánh chuối đi đằng chuối, bột đi đằng bột

(Dân Việt) Nhìn chiếc bánh chuối cháy đen, bám dính vào thành chảo mà nhiều chị em không khỏi xuýt xoa tiếc nuối.

Chị P.L.H.K (ở Mỹ Tho) vừa chia sẻ trên hội nhóm chị em phụ nữ một món ăn vặt kèm dòng trạng thái hài hước: "Chút mẹ chồng về, tính sao với mẻ này giờ các mẹ. Chuối nơi, bột ngả. Chắc lần này kêu chồng mình gánh nữa". Điều ấn tượng nhất không phải món nào xa lạ mà chính là bánh chuối chiên, món ăn được rất nhiều người yêu thích vào mùa lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên chị P.L.H.K làm món bánh này, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại “thất bại” đến như vậy. Nhìn chiếc bánh cháy đen, bám dính vào thành chảo mà nhiều chị em không khỏi xuýt xoa tiếc nuối. Theo như kinh nghiệm từ mọi người thì nguyên nhân chính dẫn đến món ăn “đau lòng” như thế này là do chiếc chảo không có khả năng chống dính. Một số chị em khác thì cho rằng chảo không quan trọng, mà do ít dầu với chưa đủ nóng là bột và chuối sẽ rã ra, không dính vào nhau được. Chị Phương Lê, một thành viên của hội nhóm này chia sẻ bí quyết để chiên chuối thành công: “Dùng chảo chống dính, nếu không có phải cho ngập dầu. Tiếp theo, trải một lớp bột mỏng khi thấy vừa chín tới thì cho chuối vào rồi gập lại, cho thêm một chút bột vào nữa là xong”. Mặc dù chuối chiên không đạt như mong muốn, nhưng chị P.L.H.K vẫn ăn ngon lành chiếc bánh mình làm ra. Thậm chí, chị còn đùa rằng nếu mẹ chồng có thấy thì chị sẽ nói là chồng làm chứ không phải mình.

Tag: banh chuoi, cach lam banh, tham hoa nau an, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon